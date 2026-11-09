İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarihi Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kasımın ikinci haftasına soğuk ve yağışlı bir havayla giren Türkiye'de kar, yüksek kesimlerden kent merkezlerine doğru inmeye başladı. Meteoroloji'nin bugün için yayımladığı il il tahmine göre Sivas, Bolu, Kastamonu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere birçok bölgede kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Termometrelerin 8 dereceye kadar indiği İstanbul'da ise gözler kışın ilk karına çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakent için beklenen ayı açıkladı.
Bolu ve Kastamonu'da sabah saatlerinde kar var, Sivas çevresinde fırtına da kapıda.
Erzurum'da aralıklı kar yağacak, Kars'ta en yüksek sıcaklık 3 dereceyi geçmeyecek.
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarihi açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın