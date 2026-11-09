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İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarihi Açıkladı

İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarihi Açıkladı

hava durumu kar yağışı Orhan Şen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 12:53
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Kasımın ikinci haftasına soğuk ve yağışlı bir havayla giren Türkiye'de kar, yüksek kesimlerden kent merkezlerine doğru inmeye başladı. Meteoroloji'nin bugün için yayımladığı il il tahmine göre Sivas, Bolu, Kastamonu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere birçok bölgede kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Termometrelerin 8 dereceye kadar indiği İstanbul'da ise gözler kışın ilk karına çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakent için beklenen ayı açıkladı.

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Bolu ve Kastamonu'da sabah saatlerinde kar var, Sivas çevresinde fırtına da kapıda.

Bolu ve Kastamonu'da sabah saatlerinde kar var, Sivas çevresinde fırtına da kapıda.

Meteoroloji'nin tahminine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri bugün karla karışık yağmur ve kar altında. Bolu ile Kastamonu'da sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışın yer yer kara dönmesi beklenirken, iki kentte de en yüksek sıcaklık 4 derecede kalacak. Kıyıdaki Düzce ve Zonguldak'ta ise yağış yağmur ve sağanak şeklinde geçecek, termometreler 9 dereceyi gösterecek.

İç Anadolu'da kar riski bölgenin güneydoğusu ile Sivas çevresinde yoğunlaşıyor. Bölgenin doğusunda kuzeyli rüzgârın saatte 40-70 kilometre hızla, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da en yüksek sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ile pusa da dikkat etmek gerekiyor.

Kar uyarısı yalnızca kuzeyle sınırlı değil. Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkiinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor; bölgede kuzeyli rüzgâr yer yer fırtınaya dönüşebilir. Buna karşın Adana ve Hatay'da 17, Antalya'da 20 derecelik sıcaklıklarla daha ılık bir gün yaşanacak.

Erzurum'da aralıklı kar yağacak, Kars'ta en yüksek sıcaklık 3 dereceyi geçmeyecek.

Erzurum'da aralıklı kar yağacak, Kars'ta en yüksek sıcaklık 3 dereceyi geçmeyecek.

Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin büyük bölümünde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Erzurum'da gün boyu aralıklı kar yağışı öngörülürken sıcaklığın 1 derecede kalması bekleniyor. Kars'ta karla karışık yağmur ve kar, Van'da ise yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağış yağmur ve sağanak şeklinde geçecek; Şırnak ile Hakkari'de yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgede dün de kar etkiliydi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 8 Kasım'da Kars, Erzurum, Van, Ardahan ve Ağrı dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü, Kastamonu'da 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağışın dozu artıyor. Amasya'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Trabzon ve Samsun'da aralıklı sağanak etkili olacak. Kuzeyli rüzgârın saatte 50-70 kilometre hızla, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarihi açıkladı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarihi açıkladı.

İstanbul'da soğuk hava etkisini artırdı. Uzmanlar, geçen çarşamba gününden bu yana Türkiye genelinde hissedilen sıcaklık düşüşünün arkasında kuzeyden gelen serin hava akımının olduğunu belirtiyor. Meteoroloji'nin tahminine göre kentte bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sel ve su baskınına yol açacak kuvvetli bir yağışın şu aşamada görünmediğini söyledi. Şen'e göre önümüzdeki günlerde asıl değişim termometrelerde yaşanacak ve sıcaklıklar 11-12 derece seviyelerine kadar inecek.

İstanbul'da kar yağacak mı?

Megakentte kar sorusuna da yanıt veren Şen, bu kış İstanbul'un karsız geçmeyeceğini vurguladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kısa süreli bir kar yağışı yaşanabileceğini belirten Şen, karın kentte 1-2 gün etkili olabileceğini söyledi ve olası kar yağışı için 2027 Ocak ayını işaret etti. Uzman isim, bu yıl Türkiye genelinde yağış miktarının önceki dönemlere göre daha az olabileceğini, kış mevsiminin de daha ılıman geçmesinin beklendiğini ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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