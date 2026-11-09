İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarihi açıkladı.

Meteoroloji'nin tahminine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri bugün karla karışık yağmur ve kar altında. Bolu ile Kastamonu'da sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışın yer yer kara dönmesi beklenirken, iki kentte de en yüksek sıcaklık 4 derecede kalacak. Kıyıdaki Düzce ve Zonguldak'ta ise yağış yağmur ve sağanak şeklinde geçecek, termometreler 9 dereceyi gösterecek.

İç Anadolu'da kar riski bölgenin güneydoğusu ile Sivas çevresinde yoğunlaşıyor. Bölgenin doğusunda kuzeyli rüzgârın saatte 40-70 kilometre hızla, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da en yüksek sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ile pusa da dikkat etmek gerekiyor.

Kar uyarısı yalnızca kuzeyle sınırlı değil. Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkiinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor; bölgede kuzeyli rüzgâr yer yer fırtınaya dönüşebilir. Buna karşın Adana ve Hatay'da 17, Antalya'da 20 derecelik sıcaklıklarla daha ılık bir gün yaşanacak.