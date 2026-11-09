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Meteoroloji 5 Kent İçin Kar Yağışı Alarmı Verdi

Meteoroloji 5 Kent İçin Kar Yağışı Alarmı Verdi

hava durumu kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 11:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Kasım Pazartesi tahminine göre kuzeydoğuda kış kendini iyice hissettiriyor. Ardahan'da kar, Kars, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de hafif kar yağışı beklenirken Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak etkili olacak. Ülkenin geri kalanında parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak, iç kesimlerde sabah saatlerinde pus görülecek. İstanbul'da 13, Ankara'da 8, İzmir'de 17 derece bekleniyor.

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Kars'ta termometre eksi 9 dereceyi görecek, 5 kentte kar yağışı bekleniyor. Kar yağacak kentler hangileri?

Kars'ta termometre eksi 9 dereceyi görecek, 5 kentte kar yağışı bekleniyor. Kar yağacak kentler hangileri?

Haftanın ilk gününde en sert hava Kuzeydoğu Anadolu'da. Ardahan'da gün boyu kar yağışı beklenirken Kars, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane hafif kar yağışlı bir güne uyanacak. Gece sıcaklıkları bölge genelinde eksiye düşüyor: Kars'ta en düşük sıcaklık eksi 9, Erzurum, Bitlis ve Ağrı'da eksi 8, Ardahan'da eksi 6 derece olarak tahmin ediliyor. Ardahan, Kars ve Erzurum'da termometre gündüz saatlerinde bile sıfırın altında kalacak.

Meteoroloji'nin Artvin ve Rize için yayımladığı sarı kodlu uyarı ise bugün öğle saatlerinde sona eriyor. Uyarıda kuvvetli sağanağa ve 1100 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer 20 santimetreyi aşabilecek kar kalınlığına dikkat çekilmişti. Uyarı süresi dolsa da yüksek geçitlerden geçecek sürücülerin buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'de ise yağış yağmur olarak sürecek. Trabzon, Rize ve Giresun'da sağanak beklenirken Ordu ve Sinop'ta gökyüzü çok bulutlu olacak. Kıyı şeridinde rüzgâr zaman zaman orta kuvvete ulaşacak.

Bugün hava nasıl?

Bugün hava nasıl?

Marmara'da gün çok bulutlu başlıyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 13, en düşük 7 derece olacak. Edirne ve Tekirdağ'da hafif sağanak geçişleri beklenirken Kırklareli ve Yalova'da gökyüzü kapalı kalacak. Çanakkale ve Balıkesir'de sabah saatlerinde pus görülecek.

İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimleri güne pusla başlayacak. Çankırı, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Afyonkarahisar pusun etkili olacağı iller arasında. Ankara'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık eksi 1 ile 8 derece arasında seyredecek. Konya ve Eskişehir çok bulutlu, Kayseri, Nevşehir ve Sivas az bulutlu olacak. Bu kentlerde gece saatlerinde don riski bulunuyor.

Akdeniz ve Ege kıyıları bugün yağıştan uzak. Antalya'da 20, Adana'da 18, Mersin'de ve İzmir'de 17 derece bekleniyor. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu olacak, Mardin ve Şanlıurfa'da rüzgâr zaman zaman kuvvetli esecek.

9 Kasım Salı hava nasıl olacak?

Salı günü batıda tablo değişiyor. Meteoroloji verilerine göre Ankara, Eskişehir, Bolu ve Afyonkarahisar'da karla karışık yağmur bekleniyor. İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Manisa, Mersin ve Çanakkale'de gök gürültülü sağanak, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de sağanak yağış etkili olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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