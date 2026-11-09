Meteoroloji 5 Kent İçin Kar Yağışı Alarmı Verdi

Haftanın ilk gününde en sert hava Kuzeydoğu Anadolu'da. Ardahan'da gün boyu kar yağışı beklenirken Kars, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane hafif kar yağışlı bir güne uyanacak. Gece sıcaklıkları bölge genelinde eksiye düşüyor: Kars'ta en düşük sıcaklık eksi 9, Erzurum, Bitlis ve Ağrı'da eksi 8, Ardahan'da eksi 6 derece olarak tahmin ediliyor. Ardahan, Kars ve Erzurum'da termometre gündüz saatlerinde bile sıfırın altında kalacak.

Meteoroloji'nin Artvin ve Rize için yayımladığı sarı kodlu uyarı ise bugün öğle saatlerinde sona eriyor. Uyarıda kuvvetli sağanağa ve 1100 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer 20 santimetreyi aşabilecek kar kalınlığına dikkat çekilmişti. Uyarı süresi dolsa da yüksek geçitlerden geçecek sürücülerin buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'de ise yağış yağmur olarak sürecek. Trabzon, Rize ve Giresun'da sağanak beklenirken Ordu ve Sinop'ta gökyüzü çok bulutlu olacak. Kıyı şeridinde rüzgâr zaman zaman orta kuvvete ulaşacak.