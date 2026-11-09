Meteoroloji 5 Kent İçin Kar Yağışı Alarmı Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Kasım Pazartesi tahminine göre kuzeydoğuda kış kendini iyice hissettiriyor. Ardahan'da kar, Kars, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de hafif kar yağışı beklenirken Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak etkili olacak. Ülkenin geri kalanında parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak, iç kesimlerde sabah saatlerinde pus görülecek. İstanbul'da 13, Ankara'da 8, İzmir'de 17 derece bekleniyor.
Kars'ta termometre eksi 9 dereceyi görecek, 5 kentte kar yağışı bekleniyor. Kar yağacak kentler hangileri?
Bugün hava nasıl?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın