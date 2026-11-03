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Valilik ve AKOM'dan İstanbul'a Hava Durumu Uyarısı: Saat Verildi, Sıcaklık 12-14 Dereceye Düşüyor

Valilik ve AKOM'dan İstanbul'a Hava Durumu Uyarısı: Saat Verildi, Sıcaklık 12-14 Dereceye Düşüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 13:30
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İstanbul'da yağış bugün akşam saatlerinde şiddetlenecek: AKOM, sağanağın 16.00-22.00 arasında yer yer gök gürültülü ve kuvvetli geçeceğini duyurdu. Çarşamba günü de gün boyu süren yağışla birlikte sıcaklıkların bugünkü 18-20 dereceden 12-14 dereceye inmesi, yani mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

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AKOM'a göre yağış salı akşamı 16.00-22.00 arasında şiddetleniyor, çarşamba da gün boyu sürecek.

AKOM'a göre yağış salı akşamı 16.00-22.00 arasında şiddetleniyor, çarşamba da gün boyu sürecek.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) haftalık tahmin raporuna göre salı akşamı 16.00 ile 22.00 arasındaki saatler yağışın en yoğun geçeceği dilim. Sağanağın bu aralıkta zaman zaman gök gürültülü, yer yer de kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin 3 Kasım akşamı (18.00-24.00) ve 4 Kasım gecesi (00.00-06.00) için yayımladığı haritalarda da Marmara üzerinde yağış simgeleri öne çıkıyor.

Asıl yoğunluk çarşambaya kalıyor. AKOM, 4 Kasım Çarşamba günü kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, yağış miktarının metrekareye 15-35 kilogram olabileceğini belirtti. Raporda, sağanak geçişlerinin cuma gününe kadar aralıklarla süreceği ifade edildi.

Yağışın yanında termometre de hızla aşağı inecek. Sibirya kökenli soğuk hava kütlesinin etkisiyle bugün 18-20 derece civarında seyreden sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 12-14 dereceye gerilemesi, yani mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliği sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul Valiliği sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji verilerine dayanan Valilik açıklamasına göre çarşamba sabahından itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak, yer yer de gök gürültülü yağış etkili olacak. Yağışın metrekareye 21-50 kilogram arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra rüzgâr da devreye girecek. Kuzey yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklenen rüzgârın, zaman zaman 50-70 kilometre/saat hıza çıkarak kısa süreli fırtınaya dönüşebileceği belirtildi. Valilik, bu tablonun sel, su baskını, ulaşımda aksama, heyelan ve yıldırım riskini artırabileceğini hatırlatarak vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Yağışlı havanın cuma gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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