Valilik ve AKOM'dan İstanbul'a Hava Durumu Uyarısı: Saat Verildi, Sıcaklık 12-14 Dereceye Düşüyor
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İstanbul'da yağış bugün akşam saatlerinde şiddetlenecek: AKOM, sağanağın 16.00-22.00 arasında yer yer gök gürültülü ve kuvvetli geçeceğini duyurdu. Çarşamba günü de gün boyu süren yağışla birlikte sıcaklıkların bugünkü 18-20 dereceden 12-14 dereceye inmesi, yani mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
AKOM'a göre yağış salı akşamı 16.00-22.00 arasında şiddetleniyor, çarşamba da gün boyu sürecek.
İstanbul Valiliği sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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