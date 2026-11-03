Valilik ve AKOM'dan İstanbul'a Hava Durumu Uyarısı: Saat Verildi, Sıcaklık 12-14 Dereceye Düşüyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) haftalık tahmin raporuna göre salı akşamı 16.00 ile 22.00 arasındaki saatler yağışın en yoğun geçeceği dilim. Sağanağın bu aralıkta zaman zaman gök gürültülü, yer yer de kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin 3 Kasım akşamı (18.00-24.00) ve 4 Kasım gecesi (00.00-06.00) için yayımladığı haritalarda da Marmara üzerinde yağış simgeleri öne çıkıyor.

Asıl yoğunluk çarşambaya kalıyor. AKOM, 4 Kasım Çarşamba günü kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, yağış miktarının metrekareye 15-35 kilogram olabileceğini belirtti. Raporda, sağanak geçişlerinin cuma gününe kadar aralıklarla süreceği ifade edildi.

Yağışın yanında termometre de hızla aşağı inecek. Sibirya kökenli soğuk hava kütlesinin etkisiyle bugün 18-20 derece civarında seyreden sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 12-14 dereceye gerilemesi, yani mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor.