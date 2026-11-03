İstanbul'da Sıcaklık Aniden Düşecek: Kar Soğuğu Geliyor, Termometre 20 Dereceden 12'ye İniyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul ve Ankara'da bugün 19-20 dereceyi bulan termometreler, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla perşembe gününe kadar 11-12 dereceye inecek. Yurt genelinde düşüşün 8 dereceyi bulması beklenirken kar yağışı Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine geliyor.
Çarşamba günü rüzgâr poyraza dönecek, İstanbul'da yağış şiddetlenerek sıcaklığı hızla aşağı çekecek.
Perşembeden itibaren yağış çekiliyor ama güneş yok: "Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi."
Soğuk havadan kar alacak bölgeler belli oldu: Karadeniz'in yüksekleri ve Erzurum beyaza bürünecek.
Ege kıyılarında sağanak ve sis etkili oldu, Muğla çevresi için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın