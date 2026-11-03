İstanbul'da Sıcaklık Aniden Düşecek: Kar Soğuğu Geliyor, Termometre 20 Dereceden 12'ye İniyor

Perşembe günü İstanbul'da yağış etkisini azaltacak, ancak hava soğuk kalacak. AKOM'a göre cuma, cumartesi ve pazar günleri şehir parçalı bulutlu ve 12-13 derece aralığında seyredecek. Soğuk hava İzlanda üzerinden Rusya'ya, oradan Türkiye'ye ulaşacak.

Dilek Çalışkan bu hafta İstanbul ve kuzey hattında güneşin görülmesinin çok zor olacağını söyledi. 'Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi, sobalar ve kombiler artık yanacak' diyen Çalışkan, uyarısını şöyle yaptı: 'Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü kar soğuğu var.'