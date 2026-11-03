article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Sıcaklık Aniden Düşecek: Kar Soğuğu Geliyor, Termometre 20 Dereceden 12'ye İniyor

İstanbul'da Sıcaklık Aniden Düşecek: Kar Soğuğu Geliyor, Termometre 20 Dereceden 12'ye İniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 09:49 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 09:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul ve Ankara'da bugün 19-20 dereceyi bulan termometreler, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla perşembe gününe kadar 11-12 dereceye inecek. Yurt genelinde düşüşün 8 dereceyi bulması beklenirken kar yağışı Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çarşamba günü rüzgâr poyraza dönecek, İstanbul'da yağış şiddetlenerek sıcaklığı hızla aşağı çekecek.

Çarşamba günü rüzgâr poyraza dönecek, İstanbul'da yağış şiddetlenerek sıcaklığı hızla aşağı çekecek.

AKOM'un İstanbul tahminine göre bugün gök gürültülü sağanak eşliğinde 20 dereceyi bulan şehirde çarşamba günü hava çok bulutlu ve sağanaklı geçecek, sıcaklık 17 dereceye gerileyecek. Perşembe günü ise hafif yağışlı bir havada termometreler 14'ü gösterecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, çarşamba günü rüzgârın poyraza dönmesiyle İstanbul'da yağışın şiddetleneceğini belirtti. NTV'nin haberinde perşembe günü İstanbul için yaklaşık 12, Ankara için 11 derece öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de haftalık tahminde mevsim normallerindeki sıcaklıkların perşembe günü batıdan başlayarak belirgin biçimde düşeceğini kaydetti.

Perşembeden itibaren yağış çekiliyor ama güneş yok: "Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi."

Perşembeden itibaren yağış çekiliyor ama güneş yok: "Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi."

Perşembe günü İstanbul'da yağış etkisini azaltacak, ancak hava soğuk kalacak. AKOM'a göre cuma, cumartesi ve pazar günleri şehir parçalı bulutlu ve 12-13 derece aralığında seyredecek. Soğuk hava İzlanda üzerinden Rusya'ya, oradan Türkiye'ye ulaşacak.

Dilek Çalışkan bu hafta İstanbul ve kuzey hattında güneşin görülmesinin çok zor olacağını söyledi. 'Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi, sobalar ve kombiler artık yanacak' diyen Çalışkan, uyarısını şöyle yaptı: 'Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü kar soğuğu var.'

Soğuk havadan kar alacak bölgeler belli oldu: Karadeniz'in yüksekleri ve Erzurum beyaza bürünecek.

Soğuk havadan kar alacak bölgeler belli oldu: Karadeniz'in yüksekleri ve Erzurum beyaza bürünecek.

Perşembe günü Karadeniz hattında rakımı 1.500 metrenin üzerindeki yerlere kar yağacak. NTV'nin haberine göre hafta sonuna doğru Rize'nin yüksek kesimleri, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars'ta da kar bekleniyor. Doğu Anadolu'da özellikle Erzurum çevresi beyaza bürünecek.

Çalışkan'ın uyarısı yayla yolculuğu planlayanlara: Cuma ve cumartesi günü yaylara çıkanlar ani kar yağışına yakalanabilir. Perşembe ile cumartesi arasındaki yoğun kar, yaylara giden yollarda trafiği aksatabilir.

Ege kıyılarında sağanak ve sis etkili oldu, Muğla çevresi için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ege kıyılarında sağanak ve sis etkili oldu, Muğla çevresi için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Dün akşam İzmir'de sağanak ve sis etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak sürecek. Kıyı Ege ile Antalya'nın doğusunda yağış kuvvetli, Muğla çevresinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. NTV'nin haberinde Edirne ve Kırklareli'nde de yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.

Kurum; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve kıyılarda hortum riskine karşı uyardı. Ege ve Akdeniz'de perşembeden itibaren yağış azalıp güneş yeniden görünecek, ancak sıcaklıklar geçen haftanın gerisinde kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın