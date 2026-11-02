Kar Soğuğu Başlıyor: Çarşamba Gününden İtibaren Sıcaklık 8 Derece Düşecek, Perşembe Karadeniz'e Kar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2-8 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık tahmin haritasına göre hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrediyor. Perşembe gününden itibaren ise batı kesimlerden başlamak üzere hissedilir derecede azalması bekleniyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava çarşambadan itibaren etkili olacak ve termometreler yaklaşık 8 derece birden gerileyecek.

Kar yağışı perşembe günü Karadeniz hattında rakımı 1.500 metrenin üzerindeki yerlerde öngörülüyor. Doğu Anadolu'da ise Erzurum çevresi beyaza bürünecek. Kar soğuğu perşembeden pazara dört gün boyunca sürecek; yaylalara çıkacaklar için cuma ve cumartesi günleri ani kar yağışı uyarısı yapılıyor.