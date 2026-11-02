Kar Soğuğu Başlıyor: Çarşamba Gününden İtibaren Sıcaklık 8 Derece Düşecek, Perşembe Karadeniz'e Kar Geliyor
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Yağışlı havanın ardından çarşamba gününden itibaren Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Sıcaklıkların yaklaşık 8 derece birden düşmesi beklenirken perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri kar soğuğu hissedilecek. Karadeniz hattında 1.500 metrenin üzerindeki kesimlerde ve Erzurum çevresinde perşembe günü kar yağışı öngörülüyor.
Kaynak: NTV
Meteoroloji'ye göre sıcaklık perşembe günü batıdan başlayarak hissedilir biçimde düşecek.
Ancak soğuk gelmeden önce kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunu kuvvetli yağış bekliyor, Muğla çevresi için uyarı yapıldı.
İstanbul'da termometre bugünkü 20 dereceden hafta sonuna kadar 12 dereceye kadar gerileyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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