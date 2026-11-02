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Kar Soğuğu Başlıyor: Çarşamba Gününden İtibaren Sıcaklık 8 Derece Düşecek, Perşembe Karadeniz'e Kar Geliyor

Kar Soğuğu Başlıyor: Çarşamba Gününden İtibaren Sıcaklık 8 Derece Düşecek, Perşembe Karadeniz'e Kar Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 10:34
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Yağışlı havanın ardından çarşamba gününden itibaren Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Sıcaklıkların yaklaşık 8 derece birden düşmesi beklenirken perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri kar soğuğu hissedilecek. Karadeniz hattında 1.500 metrenin üzerindeki kesimlerde ve Erzurum çevresinde perşembe günü kar yağışı öngörülüyor.

Kaynak: NTV

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Meteoroloji'ye göre sıcaklık perşembe günü batıdan başlayarak hissedilir biçimde düşecek.

Meteoroloji'ye göre sıcaklık perşembe günü batıdan başlayarak hissedilir biçimde düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2-8 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık tahmin haritasına göre hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrediyor. Perşembe gününden itibaren ise batı kesimlerden başlamak üzere hissedilir derecede azalması bekleniyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava çarşambadan itibaren etkili olacak ve termometreler yaklaşık 8 derece birden gerileyecek.

Kar yağışı perşembe günü Karadeniz hattında rakımı 1.500 metrenin üzerindeki yerlerde öngörülüyor. Doğu Anadolu'da ise Erzurum çevresi beyaza bürünecek. Kar soğuğu perşembeden pazara dört gün boyunca sürecek; yaylalara çıkacaklar için cuma ve cumartesi günleri ani kar yağışı uyarısı yapılıyor.

Ancak soğuk gelmeden önce kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunu kuvvetli yağış bekliyor, Muğla çevresi için uyarı yapıldı.

Ancak soğuk gelmeden önce kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunu kuvvetli yağış bekliyor, Muğla çevresi için uyarı yapıldı.

Soğuk hava gelmeden önce yağışlar yurdun batısında şiddetini artırıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında parçalı ve çok bulutlu gökyüzü eşliğinde sağanak etkili olacak.

Kıyı Ege ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli, Muğla çevresinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, heyelan ve hortum riskine karşı uyarıda bulunurken ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'da termometre bugünkü 20 dereceden hafta sonuna kadar 12 dereceye kadar gerileyecek.

İstanbul'da termometre bugünkü 20 dereceden hafta sonuna kadar 12 dereceye kadar gerileyecek.

İstanbul için AKOM'un tahmini şöyle: Bugün gök gürültülü sağanak eşliğinde 20 derece, çarşamba çok bulutlu ve sağanak yağmurlu 17 derece, perşembe hafif yağmurlu 14 derece. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 12-13 derecede kalacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kentte ve kuzey kesimlerde güneşin zor görüleceğini belirterek şu uyarıyı yaptı: 'Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi, sobalar ve kombiler artık yanacak.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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