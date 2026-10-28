İstanbul Güneş Yüzü Görmeyecek! AKOM 7 Günlük Hava Tahminini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul güne bulutlu ve yağışlı başladı. İBB'ye bağlı AKOM, 28 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı hava durumu raporunda kenti önümüzdeki 7 gün boyunca soğuk ve yağışlı bir havanın beklediğini duyurdu. Sıcaklıklar 13-16 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyredecek. Haftanın en yoğun yağışı ise 27 Ekim Perşembe bekleniyor.
AKOM uyardı: Önümüzdeki 7 gün sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
Kuvvetli yağışın olacağı gün belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın