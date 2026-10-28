İstanbul Güneş Yüzü Görmeyecek! AKOM 7 Günlük Hava Tahminini Açıkladı

AKOM'un uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden ilerleyen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 13 ile 16 derece aralığında, mevsim normallerinin altında kalacağı belirtildi. Aralıklarla sağanak, yer yer de kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Bugün için İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Termometreler sabah 14, öğle 17, akşam 15 ve gece 13 dereceyi gösterecek. Öğle ve akşam saatlerinde gökyüzü çok bulutlu kalırken, gece yağmurun yeniden başlaması bekleniyor.

Nem oranının yüzde 80 ile 95 arasında seyredeceği günde rüzgar poyrazdan, orta kuvvette ve aralıklarla kuvvetli esecek. Rüzgarın hızının saatte 10 ile 30 kilometre arasında değişeceği tahmin ediliyor. Metrekareye düşecek yağış miktarının 1 ile 5 kilogram arasında kalması öngörülürken, deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak paylaşıldı.