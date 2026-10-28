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İstanbul Güneş Yüzü Görmeyecek! AKOM 7 Günlük Hava Tahminini Açıkladı

İstanbul Güneş Yüzü Görmeyecek! AKOM 7 Günlük Hava Tahminini Açıkladı

İstanbul hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 16:29
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İstanbul güne bulutlu ve yağışlı başladı. İBB'ye bağlı AKOM, 28 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı hava durumu raporunda kenti önümüzdeki 7 gün boyunca soğuk ve yağışlı bir havanın beklediğini duyurdu. Sıcaklıklar 13-16 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyredecek. Haftanın en yoğun yağışı ise 27 Ekim Perşembe bekleniyor.

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AKOM uyardı: Önümüzdeki 7 gün sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek

AKOM uyardı: Önümüzdeki 7 gün sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek

AKOM'un uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden ilerleyen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 13 ile 16 derece aralığında, mevsim normallerinin altında kalacağı belirtildi. Aralıklarla sağanak, yer yer de kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Bugün için İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Termometreler sabah 14, öğle 17, akşam 15 ve gece 13 dereceyi gösterecek. Öğle ve akşam saatlerinde gökyüzü çok bulutlu kalırken, gece yağmurun yeniden başlaması bekleniyor.

Nem oranının yüzde 80 ile 95 arasında seyredeceği günde rüzgar poyrazdan, orta kuvvette ve aralıklarla kuvvetli esecek. Rüzgarın hızının saatte 10 ile 30 kilometre arasında değişeceği tahmin ediliyor. Metrekareye düşecek yağış miktarının 1 ile 5 kilogram arasında kalması öngörülürken, deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak paylaşıldı.

Kuvvetli yağışın olacağı gün belli oldu.

Kuvvetli yağışın olacağı gün belli oldu.

Haftalık tahmin raporuna göre asıl yoğun yağış yarın geliyor. 

29 Ekim Perşembe hava durumu

29 Ekim Perşembe günü İstanbul çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklık 13 ile 17 derece arasında değişirken, metrekareye 10 ile 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bu rakam, haftanın en yüksek yağış miktarı olarak öne çıkıyor.

30 Ekim Cuma hava durumu

30 Ekim Cuma günü yağış şiddetini kaybedecek. Hava çok bulutlu ve hafif yağmurlu olacak, metrekareye 1 ile 3 kilogram yağış düşecek. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında kalacak. 

31 Ekim Cumartesi hava durumu

31 Ekim Cumartesi ise çok bulutlu ve yerel olarak yağmurlu bir gün olacak, termometreler 13 ile 16 dereceyi gösterecek.

1 Kasım Pazar hava durumu

Haftanın yağış beklenmeyen tek günü 1 Kasım Pazar. O gün gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklık 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Ancak rahatlama uzun sürmeyecek. 

2 Kasım Pazartesi-3 Kasım Salı hava durumu

2 Kasım Pazartesi ve 3 Kasım Salı günlerinde çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava geri dönecek. Her iki gün de metrekareye 2 ile 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Pazartesi günü sıcaklık 12 ile 14 derece arasında değişecek. Salı günü ise minimum sıcaklık 10 dereceye kadar inecek, en yüksek değer 14 derece olarak tahmin ediliyor. Böylece 10 derecelik değer, 7 günlük rapordaki en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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