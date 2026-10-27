article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Yollar Göle Döndü, Trafik Durma Noktasına Geldi

İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Yollar Göle Döndü, Trafik Durma Noktasına Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 09:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha doğru etkisini artırdı. Anadolu Yakası'nda Tuzla ve Pendik'te yollar göle dönerken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı. Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. İşte İstanbul'dan gelen son görüntüler…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzla ve Pendik'te Yollar Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

Tuzla ve Pendik'te Yollar Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da sağanak gece başladı, sabah saatlerinde şiddetlendi. Sağanak nedeniyle hava sıcaklığı 5 ila 7 derece azalarak kış değerlerine geriledi.

Anadolu Yakası'nda en çok yağış alan bölgeler Tuzla ve Pendik oldu. İki ilçede de cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı yol ve alt geçitler göle döndü. Su basan bazı noktalarda araçlar su içinde mahsur kaldı. İstanbul iki hafta önce de büyük bir sel yaşamıştı ve beklenen yağış miktarı önceki sağanakların altında olsa da su baskını riski sürüyor.

Trafik Yüzde 80'e Çıktı, Yağış Akşama Kadar Sürecek

Trafik Yüzde 80'e Çıktı, Yağış Akşama Kadar Sürecek

Yağmurla birlikte sabah trafiği de durma noktasına geldi. Saat 08.15 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda araçlar her iki yakada dur-kalk ilerledi, bazı bölgelerde meydana gelen kazalar nedeniyle sürücüler uzun süre bekledi. Vatandaşlara mümkünse toplu taşımayı tercih etmeleri önerildi.

İstanbul Valiliği kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise yer yer metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşebileceğini söyledi ve Sarıyer, Levent, Üsküdar ve Kadıköy'de yağışın şiddetli olacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kuvvetli sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak, saat 18.00'den sonra şiddetini kaybederek devam edecek. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından vatandaşların çektiği görüntüleri sizler için bir araya getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın