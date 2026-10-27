İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Yollar Göle Döndü, Trafik Durma Noktasına Geldi
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Tuzla ve Pendik'te Yollar Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı
Trafik Yüzde 80'e Çıktı, Yağış Akşama Kadar Sürecek
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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