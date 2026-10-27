İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Yollar Göle Döndü, Trafik Durma Noktasına Geldi

Yağmurla birlikte sabah trafiği de durma noktasına geldi. Saat 08.15 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda araçlar her iki yakada dur-kalk ilerledi, bazı bölgelerde meydana gelen kazalar nedeniyle sürücüler uzun süre bekledi. Vatandaşlara mümkünse toplu taşımayı tercih etmeleri önerildi.

İstanbul Valiliği kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise yer yer metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşebileceğini söyledi ve Sarıyer, Levent, Üsküdar ve Kadıköy'de yağışın şiddetli olacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kuvvetli sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak, saat 18.00'den sonra şiddetini kaybederek devam edecek. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından vatandaşların çektiği görüntüleri sizler için bir araya getirdik.