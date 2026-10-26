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AKOM Açıkladı: İstanbul'a Yarından İtibaren Kış Geliyor

AKOM Açıkladı: İstanbul'a Yarından İtibaren Kış Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 14:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbulluları yakından ilgilendiren güncel hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Megakentli 1 Kasım tarihine kadar adeta güneşe hasret kalacak.

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İstanbul'a yarından itibaren kış geliyor. Sıcaklık çakılacak.

İstanbul'a yarından itibaren kış geliyor. Sıcaklık çakılacak.

AKOM'un raporuna göre, 27 Ekim 2026 Salı günü kritik değişim başlıyor. İstanbul'da sabah erken saatlerden (06.00) itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. 

Bu ani rüzgarla birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece birden birden düşerek kış değerlerine yaklaşacağı vurgulandı. Sıcaklık düşüşüyle eş zamanlı olarak megakent genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Salı günü beklenen yağış miktarının ise metrekare başına 10 ila 25 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak? Haftalık hava durum.

İstanbul'da hava nasıl olacak? Haftalık hava durum.

27 Ekim Salı: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık en düşük 10, en yüksek 15 derece seviyelerinde seyredecek. Beklenen yağış miktarı ise 10-25 kg arasında değişecek.

28 Ekim Çarşamba: Hava çok bulutlu olmaya devam ederken hafif yağmurlu bir gökyüzü bekleniyor. Termometreler en düşük 11, en yüksek 16 dereceyi gösterecek. Yağış miktarının 2-5 kg civarında kalacağı tahmin ediliyor.

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmurlu bir havanın etkisini artıracağı öngörülüyor. Sıcaklıklar en düşük 12, en yüksek 16 derece ölçülürken, yağış miktarının 20-50 kg arasında yoğunlaşması bekleniyor.

30 Ekim Cuma: Yağışların etkisini hafifleterek çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir forma dönüştüğü görülecek. Sıcaklık en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak.

31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar: Hafta sonuna doğru çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava dalgasının devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 11-15 derece, Pazar günü ise 11-16 derece aralığında seyredecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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