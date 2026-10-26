AKOM Açıkladı: İstanbul'a Yarından İtibaren Kış Geliyor

27 Ekim Salı: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık en düşük 10, en yüksek 15 derece seviyelerinde seyredecek. Beklenen yağış miktarı ise 10-25 kg arasında değişecek.

28 Ekim Çarşamba: Hava çok bulutlu olmaya devam ederken hafif yağmurlu bir gökyüzü bekleniyor. Termometreler en düşük 11, en yüksek 16 dereceyi gösterecek. Yağış miktarının 2-5 kg civarında kalacağı tahmin ediliyor.

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmurlu bir havanın etkisini artıracağı öngörülüyor. Sıcaklıklar en düşük 12, en yüksek 16 derece ölçülürken, yağış miktarının 20-50 kg arasında yoğunlaşması bekleniyor.

30 Ekim Cuma: Yağışların etkisini hafifleterek çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir forma dönüştüğü görülecek. Sıcaklık en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak.

31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar: Hafta sonuna doğru çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava dalgasının devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 11-15 derece, Pazar günü ise 11-16 derece aralığında seyredecek.