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Meteoroloji Haritayı Paylaştı, Türkiye Yeşile Boyandı: Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek

Meteoroloji Haritayı Paylaştı, Türkiye Yeşile Boyandı: Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 10:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Ekim-1 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık tahmin haritası, sonbaharın asıl yüzünü gösterdi. Haritada salıdan itibaren ülkenin neredeyse tamamı sağanak yağışı gösteren yeşille kaplanırken, İstanbul için de AKOM'dan 3 günlük yağış uyarısı geldi.

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Meteoroloji haritası yeşille kaplandı. Yağışsız il neredeyse yok!

Meteoroloji haritası yeşille kaplandı. Yağışsız il neredeyse yok!

Meteoroloji'nin paylaştığı 6 günlük tahmin haritası, yağışların tek bir bölgeyle sınırlı kalmayacağını açıkça ortaya koydu. Pazartesi günü batı kıyılarında başlayan sağanakların salı ve çarşamba günlerinde iç kesimlere yayılması, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ise haritanın neredeyse tamamen yeşile dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin genel değerlendirmesinde, hava sıcaklıklarının batı bölgelerde yağışla birlikte azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Kısacası batıda hem yağış hem serinlik birlikte gelecek.

Haritaya göre İstanbul ve Marmara'da sıcaklıklar 14-18 derece bandına inerken, Ankara çevresinde 7-22 derece arasında değerler görülecek. Güneyde ise 18-30 derece arasında seyreden sıcaklıklar, hafta ilerledikçe yağışla birlikte gerileyecek.

Bugün için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı: Metrekareye 100 kilograma kadar yağış bekleniyor.

Bugün için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı: Metrekareye 100 kilograma kadar yağış bekleniyor.

Haftanın ilk gününde en riskli tablo Ege ve Akdeniz'de. Meteoroloji'nin uyarısına göre 26 Ekim Pazartesi sabahından itibaren Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Denizli'de kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya'nın batısında ise yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m²) yağış öngörülüyor. Güney Ege kıyılarında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 50-70 kilometreye varan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi de bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı da aynı 5 il için uyarıda bulunarak vatandaşları sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu ve kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

AKOM İstanbul için tarih verdi: Sağanak salı günü başlıyor, 3 gün sürecek.

AKOM İstanbul için tarih verdi: Sağanak salı günü başlıyor, 3 gün sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için sağanak uyarısı yaptı. AKOM'un verilerine göre İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış etkili olacak.

En yoğun gün salı olacak: Kentte salı günü metrekareye 10-20 kilogram arasında yağış bekleniyor. Çarşamba günü 3-5 kilogram, perşembe günü ise 1-5 kilogram arasında yağış öngörülüyor. Bu üç günde akşam trafiğine çıkacakların yağışı hesaba katması, alt geçit ve dere yataklarına yakın noktalarda dikkatli olması öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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