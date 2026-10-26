Meteoroloji Haritayı Paylaştı, Türkiye Yeşile Boyandı: Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek

Haftanın ilk gününde en riskli tablo Ege ve Akdeniz'de. Meteoroloji'nin uyarısına göre 26 Ekim Pazartesi sabahından itibaren Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Denizli'de kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya'nın batısında ise yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m²) yağış öngörülüyor. Güney Ege kıyılarında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 50-70 kilometreye varan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi de bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı da aynı 5 il için uyarıda bulunarak vatandaşları sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu ve kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.