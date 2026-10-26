Meteoroloji Haritayı Paylaştı, Türkiye Yeşile Boyandı: Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek
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Meteoroloji haritası yeşille kaplandı. Yağışsız il neredeyse yok!
Bugün için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı: Metrekareye 100 kilograma kadar yağış bekleniyor.
AKOM İstanbul için tarih verdi: Sağanak salı günü başlıyor, 3 gün sürecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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