Meteoroloji Sağanak Yağışın Etkili Olacağı 7 İli Duyurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, belirli bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ile yoğun sis ve pus etkili olacak.
Bazı İllerde Sağanak Alarmı
Sabah ve Gece Saatlerinde Sis ve Pusa Dikkat
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Büyükşehirlerde ve Bazı İllerde Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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