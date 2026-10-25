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Meteoroloji Sağanak Yağışın Etkili Olacağı 7 İli Duyurdu

Meteoroloji Sağanak Yağışın Etkili Olacağı 7 İli Duyurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 08:28
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, belirli bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ile yoğun sis ve pus etkili olacak.

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Bazı İllerde Sağanak Alarmı

Bazı İllerde Sağanak Alarmı

Yurdun batısında Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Doğuda ise Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum, Kars, Van), Bingöl ve Güneydoğu Anadolu'da Mardin çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis ve Pusa Dikkat

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis ve Pusa Dikkat

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis görülecek. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Denizlerde ise herhangi bir fırtına uyarısı bulunmuyor.

Büyükşehirlerde ve Bazı İllerde Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar:

Büyükşehirlerde ve Bazı İllerde Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar:

  • İstanbul: 20°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli)

  • Ankara: 23°C (Parçalı ve az bulutlu)

  • İzmir: 24°C (Parçalı bulutlu)

  • Bursa: 21°C (Parçalı yer yer çok bulutlu)

  • Antalya: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

  • Adana: 31°C (Az bulutlu)

  • Muğla: 21°C (Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri öğleden sonra sağanak yağışlı)

  • Samsun: 21°C (Parçalı bulutlu)

  • Erzurum: 15°C (Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

  • Diyarbakır: 24°C (Parçalı bulutlu)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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