Köpeğinizin Mamasını Halıya Taşıması Aslında Ne Anlama Geliyor?
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Köpeğinize verdiğiniz bir atıştırmalığın ya da mutfağa düşen bir yemek parçasının anında oturma odasındaki halıya taşındığına hiç şahit oldunuz mu? Birçok evcil hayvan sahibinin sıkça karşılaştığı bu tuhaf alışkanlığın arkasında hem kökeni eskiye dayanan doğal içgüdüler hem de oldukça pratik nedenler yatıyor.
Uzmanlar ve Amerikan Köpek Kulübü (AKC) verileri, köpeklerin yiyeceklerini başka bir noktaya taşıyarak tüketmesinin temel gerekçelerini şu başlıklarla açıklıyor:
Veteriner hekim Dr. Tory Waxman, bu davranışın kurtlardan miras kalmış olabileceğini belirtiyor.
İçgüdüsel nedenlerin yanı sıra halının sunduğu fiziksel koşullar da belirleyici oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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