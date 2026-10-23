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Köpeğinizin Mamasını Halıya Taşıması Aslında Ne Anlama Geliyor?

Köpeğinizin Mamasını Halıya Taşıması Aslında Ne Anlama Geliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 17:48
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Köpeğinize verdiğiniz bir atıştırmalığın ya da mutfağa düşen bir yemek parçasının anında oturma odasındaki halıya taşındığına hiç şahit oldunuz mu? Birçok evcil hayvan sahibinin sıkça karşılaştığı bu tuhaf alışkanlığın arkasında hem kökeni eskiye dayanan doğal içgüdüler hem de oldukça pratik nedenler yatıyor.

Uzmanlar ve Amerikan Köpek Kulübü (AKC) verileri, köpeklerin yiyeceklerini başka bir noktaya taşıyarak tüketmesinin temel gerekçelerini şu başlıklarla açıklıyor:

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Veteriner hekim Dr. Tory Waxman, bu davranışın kurtlardan miras kalmış olabileceğini belirtiyor.

Veteriner hekim Dr. Tory Waxman, bu davranışın kurtlardan miras kalmış olabileceğini belirtiyor.

Doğada kurtlar, avlarını gruptaki diğer üyelerden korumak, yiyeceklerinin çalınmasını önlemek ya da daha sonra tüketmek üzere saklamak amacıyla gruptan uzaklaştırıyor.

Birden fazla evcil hayvanın bulunduğu evlerde yiyeceği uzağa taşımak köpeklerde benzer bir güvenlik hissi sağlarken; evde başka bir hayvan olmasa dahi bu içgüdüsel dürtü varlığını sürdürebiliyor.

İçgüdüsel nedenlerin yanı sıra halının sunduğu fiziksel koşullar da belirleyici oluyor.

İçgüdüsel nedenlerin yanı sıra halının sunduğu fiziksel koşullar da belirleyici oluyor.

Kaygan parke veya fayans zeminlerin aksine halı, patiler için daha yüksek tutunma ve stabilite sağlıyor. Özellikle çene gücü gerektiren sert ödül mamalarını çiğnerken köpeğin kaymadan rahatça durabilmesi halıyı cazip kılıyor.

Müdahale Etmek Gerekir mi?

Uzmanlara göre bu durum evde ciddi bir hijyen veya güvenlik sorunu yaratmadığı sürece müdahale edilmesini gerektiren bir problem değil.

Ancak halının kirlenmesini önlemek isteyen hayvan sahipleri için AKC ve Wag! uzmanları şu çözüm önerilerini sunuyor:

  • Köpeğinizin beslenme alanına küçük bir halı parçası veya havlu sermek.

  • Farklı mama kapları kullanmayı denemek.

  • Ev içi hareketlilikten ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak, daha sessiz bir beslenme alanı oluşturmak.

Ne Zaman Veterinere Danışılmalı?

Ne Zaman Veterinere Danışılmalı?

Eğer köpeğiniz bu davranışı aniden sergilemeye başladıysa ve bu duruma iştah değişiklikleri ya da huzursuzluk gibi rahatsızlık belirtileri eşlik ediyorsa, bir veteriner hekime başvurulması tavsiye ediliyor. Aksi takdirde, bu alışkanlık köpeğinizin doğal içgüdülerinin ve rahatlık tercihinin sıradan bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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