Köpeğinizin Mamasını Halıya Taşıması Aslında Ne Anlama Geliyor?

Köpeğinize verdiğiniz bir atıştırmalığın ya da mutfağa düşen bir yemek parçasının anında oturma odasındaki halıya taşındığına hiç şahit oldunuz mu? Birçok evcil hayvan sahibinin sıkça karşılaştığı bu tuhaf alışkanlığın arkasında hem kökeni eskiye dayanan doğal içgüdüler hem de oldukça pratik nedenler yatıyor.

Uzmanlar ve Amerikan Köpek Kulübü (AKC) verileri, köpeklerin yiyeceklerini başka bir noktaya taşıyarak tüketmesinin temel gerekçelerini şu başlıklarla açıklıyor:

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