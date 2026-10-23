Vombatların Neden Küp Şeklinde Dışkıladığı Ortaya Çıktı: Sebebi Tahmin Edilenden Farklı

Avustralya'ya özgü keseli hayvanlar olan vombatların neden ve nasıl küp şeklinde dışkıladığı bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı bir konuydu. Doğadaki en ilginç biyolojik süreçlerden biri olarak kabul edilen bu durum üzerine çalışan bir grup makine mühendisi ve biyolog, yürüttükleri son araştırmayla bu gizemi gün yüzüne çıkardı.

Yapılan araştırma, küp şeklinin bilinenin aksine kare bir anüsten veya kemik sıkıştırmasından değil, bağırsağın son bölümündeki özel kas hareketleri ve esneklik farkından kaynaklandığını ortaya koydu.

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