Vombatların Neden Küp Şeklinde Dışkıladığı Ortaya Çıktı: Sebebi Tahmin Edilenden Farklı
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Avustralya'ya özgü keseli hayvanlar olan vombatların neden ve nasıl küp şeklinde dışkıladığı bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı bir konuydu. Doğadaki en ilginç biyolojik süreçlerden biri olarak kabul edilen bu durum üzerine çalışan bir grup makine mühendisi ve biyolog, yürüttükleri son araştırmayla bu gizemi gün yüzüne çıkardı.
Yapılan araştırma, küp şeklinin bilinenin aksine kare bir anüsten veya kemik sıkıştırmasından değil, bağırsağın son bölümündeki özel kas hareketleri ve esneklik farkından kaynaklandığını ortaya koydu.
Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 30 kg ağırlığında olan wombatlar, iletişim kurmak ve bölgelerini işaretlemek amacıyla dışkılarını stratejik yüksek noktalara bırakıyor.
Trafik kazalarında ölen üç wombatın sindirim sistemini inceleyen (diseksiyon) araştırmacılar, dışkının son aşamada kuruyarak küp şeklini aldığını tespit etti.
Yıldız Şeklinde Dışkılayan Hayvanlar Mümkün mü?
Şu anda insan eliyle yapılan endüstriyel küp üretimleri çoğunlukla kalıplama veya kesme yöntemleriyle gerçekleştiriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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