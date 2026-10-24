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Yaşlanmaktan En Çok Korkan 6 Burç

Yaşlanmaktan En Çok Korkan 6 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 10:01
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Herkes doğum gününde pasta üflemeyi veya büyük partiler düzenlemeyi sevmez. Kimileri için takvimden düşen her yaprak, yaşlanmanın ve zamanın akıp gittiğinin tatsız bir hatırlatıcısıdır. Şarkıların söylendiği, spot ışıklarının üzerlerinde olduğu o anlarda çekingen davranan ve büyümekten adeta korkan burçlar belli oldu.

İşte yaşlanma fikri karşısında paniğe kapılan ve doğum günlerini bir 'alarm saati' gibi gören 6 burç:

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Yay: Özgürlüğün Sınırlandığı Hissi

Yay: Özgürlüğün Sınırlandığı Hissi

Özgürlüğüne düşkün Yay burcu için yaşlanmak; hayattan zevk almak için giderek daha az zamanının kalması anlamına gelir. Anı yaşamayı seven ve geleceğe dair bağlayıcı taahhütlerde bulunmaktan kaçınan Yaylar, bir sonraki yaşlarına girmeyi 'kendi halinde takıldığı zamanların sonu' olarak görür. Çevresindekilerin ondan olgunlaşmasını ve yerleşik bir hayata geçmesini beklemesi ise en büyük kabusudur.

İkizler: Büyümek Çok Fazla Sorumluluk Demek

İkizler: Büyümek Çok Fazla Sorumluluk Demek

İkizler burcu, zamanı ve sorumlulukları unutarak anın tadını çıkarmak ister. Bu nedenle doğum günleri, İkizler için 'henüz büyümeye hazır olmadığını' hatırlatan sert bir uyarıcı gibidir. Özgür ve rahat bir yaşamı tercih eden bu burç, büyümekle gelen sorumluluk ve fedakarlıklardan çekindiği için yeni yaşını kutlamaktan pek hoşlanmaz.

Balık: Hayal Kırıklığı Korkusu

Balık: Hayal Kırıklığı Korkusu

Geniş bir hayal gücüne sahip olan Balık burcu için yaşlanmak oldukça karmaşık bir duygudur. Geleceğe dair yüksek beklentiler ve mükemmel senaryolar kuran Balık, işler umduğu gibi gitmediğinde derin bir hayal kırıklığı yaşar. Yaşlandıkça hayallerinin gerçekleşmeme ihtimaliyle yüzleşmek, onun geleceğe dair umudunu kırabilir.

Kova: "Yapılacaklar Listesi" Yetişmiyor Paniği

Kova: "Yapılacaklar Listesi" Yetişmiyor Paniği

Kovaların omuzlarında her zaman büyük yükler ve bitirilmesi gereken projeler vardır. Bir yılın daha sonuna gelindiğini gösteren doğum günleri, Kova burcunda panik dalgasına yol açabilir. En büyük korkusu 'pişmanlıkla yaşamak' olan Kovalar, henüz başaramadıkları şeyler için endişelenmekten yeni yaşını kutlamaya fırsat bulamaz.

Akrep: İlgi Odağı Olma Stresi ve Olgunlaşma Kaygısı

Akrep: İlgi Odağı Olma Stresi ve Olgunlaşma Kaygısı

Akrep burcu doğası gereği ilgi odağı olmayı sevmez; bu yüzden doğum gününü göz önünde kutlamak ona göre değildir. Bunun yanı sıra Akrep, yaşlandıkça 'yeterince ders çıkaramadığı' veya 'yetişkin gibi davranmayı henüz öğrenemediği' kaygısına kapılır. Hayatın bitmeyen bir öğrenme süreci olduğunu unuttuğunda, yaşlanmak onun için korkutucu bir hal alır.

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Yengeç: Geleceğin Bilinmezliği Bunalıma Sürüklüyor

Yengeç: Geleceğin Bilinmezliği Bunalıma Sürüklüyor

Yüksek empatisi sayesinde çevresindeki insanların yaşlandıkça karşılaştığı zorlukları gözlemleyen Yengeç, mutsuz veya tatminsiz bir geleceğe sahip olmaktan korkar. Yengeç burcu doğrudan doğum gününden korkmasa da yaşlandığı gerçeği zaman zaman onu bunaltabilir. Ancak özgüvenini kazandığında, yaşlanma sürecini en zarif şekilde kucaklayan burçlardan biri olmayı başarır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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