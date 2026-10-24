Yaşlanmaktan En Çok Korkan 6 Burç

Herkes doğum gününde pasta üflemeyi veya büyük partiler düzenlemeyi sevmez. Kimileri için takvimden düşen her yaprak, yaşlanmanın ve zamanın akıp gittiğinin tatsız bir hatırlatıcısıdır. Şarkıların söylendiği, spot ışıklarının üzerlerinde olduğu o anlarda çekingen davranan ve büyümekten adeta korkan burçlar belli oldu.

İşte yaşlanma fikri karşısında paniğe kapılan ve doğum günlerini bir 'alarm saati' gibi gören 6 burç: