Yaşlanmaktan En Çok Korkan 6 Burç
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Herkes doğum gününde pasta üflemeyi veya büyük partiler düzenlemeyi sevmez. Kimileri için takvimden düşen her yaprak, yaşlanmanın ve zamanın akıp gittiğinin tatsız bir hatırlatıcısıdır. Şarkıların söylendiği, spot ışıklarının üzerlerinde olduğu o anlarda çekingen davranan ve büyümekten adeta korkan burçlar belli oldu.
İşte yaşlanma fikri karşısında paniğe kapılan ve doğum günlerini bir 'alarm saati' gibi gören 6 burç:
Yay: Özgürlüğün Sınırlandığı Hissi
İkizler: Büyümek Çok Fazla Sorumluluk Demek
Balık: Hayal Kırıklığı Korkusu
Kova: "Yapılacaklar Listesi" Yetişmiyor Paniği
Akrep: İlgi Odağı Olma Stresi ve Olgunlaşma Kaygısı
Yengeç: Geleceğin Bilinmezliği Bunalıma Sürüklüyor
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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