Evcil Hayvanlarına En İyi Bakan 4 Burç
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Boğa burcunun düzenli evi, evcil hayvanların yeni ortamına kolayca alışmasını sağlıyor.
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Yengeç burcu, evcil hayvanından gördüğü koşulsuz sevgiyle mutluluktan uçuyor.
Başak burcunun evcil hayvanları, muhtemelen mahallenin en iyi eğitilmiş hayvanları arasında.
Oğlak burcu, bir evcil hayvanı eğitmeyi çözülmesi gereken bir bulmaca gibi görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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