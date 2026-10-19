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Evcil Hayvanlarına En İyi Bakan 4 Burç

Evcil Hayvanlarına En İyi Bakan 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 10:22 Son Güncelleme: 19.10.2026 - 10:26
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Bir evcil hayvana bakmak sabır, şefkat ve büyük bir sorumluluk istiyor. Astrolojiye göre bazı burçlar bu konuda diğerlerinden çok daha başarılı.

Gelin birlikte bakalım.

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Boğa burcunun düzenli evi, evcil hayvanların yeni ortamına kolayca alışmasını sağlıyor.

Boğa burcunun düzenli evi, evcil hayvanların yeni ortamına kolayca alışmasını sağlıyor.

Hayvanlar da tıpkı Boğa gibi ani değişikliklerden ve karmaşık bir yaşam düzeninden hoşlanmıyor. Son dakika değişiklikleri karşısında çoğu zaman kuyruklarını bacaklarının arasına kısıyorlar.

Boğa'nın titiz yaşam tarzı ise onlara ihtiyaç duydukları istikrarı sunuyor.

Yengeç burcu, evcil hayvanından gördüğü koşulsuz sevgiyle mutluluktan uçuyor.

Yengeç burcu, evcil hayvanından gördüğü koşulsuz sevgiyle mutluluktan uçuyor.

Koşulsuz sevgi fikri ona neredeyse gerçek olamayacak kadar güzel geliyor. Ama bir köpeği, kedisi ya da sakallı ejderi olduğunda bu sevgiyi hayvanının ta derinlerinden hissediyor.

Sürekli başkalarını övüp destekleyen bu duygusal burç, sevgisinin karşılığını en saf haliyle evcil hayvanından alıyor.

Başak burcunun evcil hayvanları, muhtemelen mahallenin en iyi eğitilmiş hayvanları arasında.

Başak burcunun evcil hayvanları, muhtemelen mahallenin en iyi eğitilmiş hayvanları arasında.

Mükemmeliyetçi tavrı ve çalışkanlığı onu her hayvan için iyi bir sahip yapıyor. İtaate ve eğitime her şeyden çok önem veriyor.

Bir yandan sevgi ve destek verirken, bir yandan da hayvanının sınırları aşmamasına ve inatçı bir huy geliştirmemesine dikkat ediyor.

Oğlak burcu, bir evcil hayvanı eğitmeyi çözülmesi gereken bir bulmaca gibi görüyor.

Oğlak burcu, bir evcil hayvanı eğitmeyi çözülmesi gereken bir bulmaca gibi görüyor.

Ona göre zorluk diye bir şey yok, yalnızca aşılmayı bekleyen engeller var. Bir hayvanı eğitmek de onun sabrını ve duygusal anlayışını sınıyor.

Bazı burçlar yaramaz yavru köpek komutla oturmadığında yorulurken, Oğlak sadece gülümsüyor. Köpeğin kulaklarını okşuyor, bir ödül maması daha alıyor ve 'Tamam, bir kez daha deneyelim' diyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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