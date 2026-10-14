Haksız Olsalar Bile Kendilerini Mağdur Gören Burçlar: Hatalı Olsalar Bile Özür Bekleyen 4 Burç

Kalabalık bir restoranda gülen iki kişi gördüğünde, kendisine güldüklerini düşünüyor. Bir araba su birikintisinden geçip üstünü ıslattığında ise sürücünün bunu bilerek yaptığına inanıyor.

Arkadaşça bir şakanın kendisine yapıldığını hissettiğinde hemen savunmaya geçiyor ve öfkesini o an karşısında kim varsa ona yöneltiyor.