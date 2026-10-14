Haksız Olsalar Bile Kendilerini Mağdur Gören Burçlar: Hatalı Olsalar Bile Özür Bekleyen 4 Burç
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Bazı insanlar haksız çıktıkları bir tartışmada bile kendilerini mağdur olarak görüyor. Astrolojiye göre bu eğilim özellikle dört burçta daha belirgin.
Gelin birlikte bakalım.
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Boğa burcu, haksız olsa bile önce karşısındakinden özür bekliyor.
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Yengeç burcu, etrafında olan biten her şeyi kendisine yönelik algılayabiliyor.
Başak burcu kendini hiç haksız görmediği için kolayca kırılabiliyor.
Akrep burcu, güvendiği biri onu kırdığında hemen kurban rolüne bürünüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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