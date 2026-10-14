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Haksız Olsalar Bile Kendilerini Mağdur Gören Burçlar: Hatalı Olsalar Bile Özür Bekleyen 4 Burç

Haksız Olsalar Bile Kendilerini Mağdur Gören Burçlar: Hatalı Olsalar Bile Özür Bekleyen 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 17:53
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Bazı insanlar haksız çıktıkları bir tartışmada bile kendilerini mağdur olarak görüyor. Astrolojiye göre bu eğilim özellikle dört burçta daha belirgin.

Gelin birlikte bakalım.

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Boğa burcu, haksız olsa bile önce karşısındakinden özür bekliyor.

Boğa burcu, haksız olsa bile önce karşısındakinden özür bekliyor.

Haksızlığa uğradığını düşündüğünde kendi küçük çevresine çekiliyor. Tartışmadaki payını sorgulamak ise aklına bile gelmiyor.

Boğa, affetmeyi çoğu zaman bir seçenek olarak görmüyor. Kendisi hatalı olsa bile, kırıldığı kişiyi bir hükümdarın sadık tebaasını sürgüne göndermesi gibi hayatından çıkarabiliyor.

Yengeç burcu, etrafında olan biten her şeyi kendisine yönelik algılayabiliyor.

Yengeç burcu, etrafında olan biten her şeyi kendisine yönelik algılayabiliyor.

Kalabalık bir restoranda gülen iki kişi gördüğünde, kendisine güldüklerini düşünüyor. Bir araba su birikintisinden geçip üstünü ıslattığında ise sürücünün bunu bilerek yaptığına inanıyor.

Arkadaşça bir şakanın kendisine yapıldığını hissettiğinde hemen savunmaya geçiyor ve öfkesini o an karşısında kim varsa ona yöneltiyor.

Başak burcu kendini hiç haksız görmediği için kolayca kırılabiliyor.

Başak burcu kendini hiç haksız görmediği için kolayca kırılabiliyor.

Söylediği ve yaptığı her şeyin herkesin iyiliği için olduğuna inanıyor. Bu yüzden neredeyse her tartışmada kendini ahlaki olarak üstün bir yerde görüyor.

Soğukkanlılığıyla ve tarafsızlığıyla gurur duyan Başak, biri sesini yükselttiğinde şaşırıyor. Oysa arkadaşlarının giderek öfkelenmesinde kendi mükemmeliyetçi tavrının da payı oluyor.

Akrep burcu, güvendiği biri onu kırdığında hemen kurban rolüne bürünüyor.

Akrep burcu, güvendiği biri onu kırdığında hemen kurban rolüne bürünüyor.

Dünyaya doğal bir şüpheyle bakan Akrep, incinme korkusuyla konfor alanının dışına nadiren çıkıyor. Bir gün incindiğinde ise yaralanan gururunu, kimseye güvenmemesi gerektiğinin kanıtı olarak görüyor.

Akrep'i bir kez kırdıysanız bunu size ömür boyu hatırlatabilir. Aranızdaki tartışmalarda kendi payını ise neredeyse hiç kabul etmiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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