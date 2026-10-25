Meteoroloji İstanbul Dahil Birçok İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı, Salı Günü Sel ve Su Baskını Riski Var

Yağışların salı günü de etkisini sürdüreceğini belirten Macit, kuvvetli yağış beklenen bölgeleri tek tek sıraladı ve çarşamba günü için de Antalya ile Muğla çevrelerini işaret etti. Macit konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

'Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.'