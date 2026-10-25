Meteoroloji İstanbul Dahil Birçok İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı, Salı Günü Sel ve Su Baskını Riski Var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada yurdun batısından başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini açıkladı. Salı günü İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını belirten Macit, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul'da salı günü hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek.
Hafta batıdan gelen yağışla başlıyor.
Salı günü yağış birçok ilde kuvvetli.
İstanbul için sel uyarısı yapıldı.
Sıcaklık düşecek, rüzgar sertleşecek.
Ankara ve İzmir de yağıştan etkilenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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