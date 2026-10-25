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Meteoroloji İstanbul Dahil Birçok İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı, Salı Günü Sel ve Su Baskını Riski Var

Meteoroloji İstanbul Dahil Birçok İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı, Salı Günü Sel ve Su Baskını Riski Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 17:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada yurdun batısından başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini açıkladı. Salı günü İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını belirten Macit, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul'da salı günü hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek.

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Hafta batıdan gelen yağışla başlıyor.

Hafta batıdan gelen yağışla başlıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in verdiği bilgiye göre yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Pazartesi günü Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Salı günü yağış birçok ilde kuvvetli.

Salı günü yağış birçok ilde kuvvetli.

Yağışların salı günü de etkisini sürdüreceğini belirten Macit, kuvvetli yağış beklenen bölgeleri tek tek sıraladı ve çarşamba günü için de Antalya ile Muğla çevrelerini işaret etti. Macit konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

'Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.'

İstanbul için sel uyarısı yapıldı.

İstanbul için sel uyarısı yapıldı.

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna da değinen Macit, İstanbul'da pazartesi ve çarşamba günü yağış beklenmediğini, salı günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi. İstanbul için yaptığı uyarıda Macit şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul'da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak.'

Sıcaklık düşecek, rüzgar sertleşecek.

Sıcaklık düşecek, rüzgar sertleşecek.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da azalacağını belirten Macit, sıcaklıkların hafta boyunca batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceğini söyledi. Rüzgarın pazartesi günü Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, salı günü ise Marmara'nın kuzeyi ve güneybatısında kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara ve İzmir de yağıştan etkilenecek.

Ankara ve İzmir de yağıştan etkilenecek.

Ankara'da salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Macit, başkentte hava sıcaklıklarının azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi. İzmir'de ise özellikle güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın haftanın ilk üç günü etkisini sürdüreceği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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