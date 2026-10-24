Meteoroloji Saat Verdi: Sağanak Yağış Bekleyen 19 Kenti Açıklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ekim Cumartesi hava durum raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre ülke genelinde hafta sonuna yağışlı bir giriş yapılıyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı kentlerde yağışın öğle saatlerinde, bazılarında ise öğleden sonra başlayacağı belirtildi. 24 Ekim Cumartesi hava nasıl olacak? İşte yanıtı!
24 Ekim Cumartesi hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yağışın saati belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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