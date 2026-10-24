Meteoroloji Saat Verdi: Sağanak Yağış Bekleyen 19 Kenti Açıklandı

Meteoroloji'nin sabah 06.00'dan itibaren 24 saati kapsayan tahminine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Yağışın merkezinde ise Karadeniz var. Batı Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Marmara tarafında Sakarya, Kocaeli ve Yalova yağıştan nasibini alacak. Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde de sağanak görülebileceği belirtildi. İç Anadolu'da yağış beklenen il ise Çankırı oldu.

Orta Karadeniz'de Tokat dışındaki illerde sağanak etkili olacak. Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.