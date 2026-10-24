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Meteoroloji Saat Verdi: Sağanak Yağış Bekleyen 19 Kenti Açıklandı

Meteoroloji Saat Verdi: Sağanak Yağış Bekleyen 19 Kenti Açıklandı

hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 09:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ekim Cumartesi hava durum raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre ülke genelinde hafta sonuna yağışlı bir giriş yapılıyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı kentlerde yağışın öğle saatlerinde, bazılarında ise öğleden sonra başlayacağı belirtildi. 24 Ekim Cumartesi hava nasıl olacak? İşte yanıtı!

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24 Ekim Cumartesi hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?

24 Ekim Cumartesi hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin sabah 06.00'dan itibaren 24 saati kapsayan tahminine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Yağışın merkezinde ise Karadeniz var. Batı Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Marmara tarafında Sakarya, Kocaeli ve Yalova yağıştan nasibini alacak. Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde de sağanak görülebileceği belirtildi. İç Anadolu'da yağış beklenen il ise Çankırı oldu.

Orta Karadeniz'de Tokat dışındaki illerde sağanak etkili olacak. Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.

Yağışın saati belli oldu.

Yağışın saati belli oldu.

Tahmin raporunda dikkat çeken ayrıntı, yağışın kentlere göre farklı saatlerde başlayacak olması. Amasya'da sağanağın öğle saatlerinde görülmesi beklenirken Trabzon ve Rize'de yağış öğleden sonra, özellikle iç kesimlerde etkisini gösterecek. Giresun'un iç kesimleri de aynı tablonun içinde yer alıyor.

Doğu Anadolu'da ise saat 12.00'den itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kars için yapılan tahminde yağışın öğleden sonra kentin kuzey kesimlerinde yoğunlaşacağı ifade edildi.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.

İl il hava durumu.

İl il hava durumu.

Sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor; değerlerin mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 20 derece civarında olacak. Ankara'da da 20 derece ölçülmesi bekleniyor. İzmir 24, Bursa 21, Antalya ise 27 dereceyle günü geçirecek.

En sıcak kesim yine güney olacak. Adana'da 31, Hatay'da 28, Şanlıurfa'da 26 derece bekleniyor. En serin iller ise Doğu Anadolu'da: Erzurum'da 15, Kars'ta 16 derece öngörülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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