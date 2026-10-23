Meteoroloji 4 Kente Sarı Kod Verdi: Yağışın Vuracağı Kentler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Cuma hava durumu raporunu paylaştı. Trakya ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den 4 kente kuvvetli yağış uyarısı.
Kentlerde hava durumu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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