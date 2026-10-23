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Meteoroloji 4 Kente Sarı Kod Verdi: Yağışın Vuracağı Kentler

Meteoroloji 4 Kente Sarı Kod Verdi: Yağışın Vuracağı Kentler

hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 09:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Cuma hava durumu raporunu paylaştı. Trakya ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 4 kente kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji'den 4 kente kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından duyurduğu uyarıya göre gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve batısında gün boyu aralıklarla etkili olacak. Yağışın en sert hissedileceği yer ise Trakya.

Sarı kod verilen kentler

Meteoroloji Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'ye sarı kodlu uyarı verdi.

Edirne'de, Kırklareli'nde ve Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetlenmesi beklenen sağanak, özellikle alt geçitlerde, dere yataklarında ve caddelerde su birikintilerine yol açabilir.

Çanakkale'nin batı kesimleri de uyarı kapsamındaki bölgeler arasında. Kentte sıcaklığın 19 derece civarında kalması beklenirken Kırklareli'nde de termometreler 19 dereceyi gösterecek. Sağanak geçişleri Kuzey Ege kıyılarında da görülecek; İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Kentin genelinde ise hava parçalı bulutlu ve 27 derece olacak.

Kentlerde hava durumu.

Kentlerde hava durumu.

İstanbul, kuvvetli yağış uyarısı verilen iller arasında yer almıyor. Yine de kentte hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçecek. Gün içinde sıcaklığın 21 derece civarında seyretmesi bekleniyor. 

Batı Karadeniz'de yağışlar akşamla birlikte başlıyor. Bolu ve Zonguldak'ta akşam saatlerinden sonra, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa'da hava zamanla çok bulutlu bir görünüme bürünecek, sıcaklık 24 derece olacak.

Yurdun geri kalanında sonbaharın ılık yüzü sürüyor. Adana ve Antalya'da sıcaklık 30 dereceye ulaşırken Şanlıurfa 27, Denizli 26 derece ölçülecek. Ankara, Eskişehir ve Konya'da 22 derece beklenirken Erzurum ve Kars 15 dereceyle günün en serin noktaları olacak. Meteoroloji, sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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