Meteoroloji 4 Kente Sarı Kod Verdi: Yağışın Vuracağı Kentler

İstanbul, kuvvetli yağış uyarısı verilen iller arasında yer almıyor. Yine de kentte hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçecek. Gün içinde sıcaklığın 21 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yağışlar akşamla birlikte başlıyor. Bolu ve Zonguldak'ta akşam saatlerinden sonra, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa'da hava zamanla çok bulutlu bir görünüme bürünecek, sıcaklık 24 derece olacak.

Yurdun geri kalanında sonbaharın ılık yüzü sürüyor. Adana ve Antalya'da sıcaklık 30 dereceye ulaşırken Şanlıurfa 27, Denizli 26 derece ölçülecek. Ankara, Eskişehir ve Konya'da 22 derece beklenirken Erzurum ve Kars 15 dereceyle günün en serin noktaları olacak. Meteoroloji, sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.