2027 Kışı İçin Meteoroloji Uzmanından Türkiye'ye Uyarı Geldi

Köse, İstanbul için uzun yıllar ortalamasını hatırlattı. Kentte kış genellikle ocak ortasında başlıyor, şubat sonunda bitiyor; karlı gün sayısı da ortalama 15 civarında. Belirli bir gün vermenin ise bilimsel olmadığını vurgulayan Köse, 'Şimdiden '22 Ocak tarihinde İstanbul'a çetin kış koşulları geliyor, kar yağacak' dersem ben bile uydurmuş olurum. Böyle bir bilim yok' ifadelerini kullandı.

Peki kar hangi yoldan gelecek? Köse'ye göre Türkiye, kar yağışlarını genellikle Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık hava ile Sibirya ya da İzlanda kaynaklı soğuk havanın karşılaşmasıyla alıyor. Güncel haritalarda kışın ikinci yarısında Avrupa'nın kuzey ve orta kesimlerinde normal kış koşulları görülüyor ve bu soğuk hava aralıklarla Türkiye'ye sarkacak. Köse, ekim ortasındaki sel felaketinde de İzlanda'dan gelen bir kutup soğuğunun etkili olduğunu hatırlattı.

Uzman, 'çok sert kış geliyor' yorumlarına da tepki gösterdi. Ayva, palamut ya da kestane bolluğuna bakılarak yapılan halk tahminlerinin bilimle pek örtüşmediğini söyleyen Köse, bu tür açıklamaları yapanların gerçekten meteoroloji alanında uzman olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Yağış rakamları ise dikkat çekici. Köse'nin aktardığına göre İstanbul'a bu yıl şimdiye kadar metrekareye 877 kilogram yağış düştü. Son 15 yılın en yüksek değeri 2021'deki 901 kilogramdı. Yıl sonunda toplamın 1.100-1.200 kilograma ulaşması bekleniyor; bu da normalin yaklaşık yüzde 50 üzerinde bir yağış anlamına geliyor.