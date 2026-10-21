article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2027 Kışı İçin Meteoroloji Uzmanından Türkiye'ye Uyarı Geldi

2027 Kışı İçin Meteoroloji Uzmanından Türkiye'ye Uyarı Geldi

İstanbul kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sonbaharı sel ve taşkınlarla geçiren Türkiye'de gözler şimdi kışa çevrildi. Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, kar yağışını tetikleyecek soğuk havanın Sibirya ve İzlanda üzerinden geleceğini, bunun da kışın ikinci yarısında yoğunlaşmasının beklendiğini söyledi. Köse, son günlerde sıkça dile getirilen 'çok sert bir kış geliyor' yorumlarına ise net bir dille karşı çıktı.

Kaynak: Mynet / Sariye Nur Dönmez

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye bu sene bol yağış alacak.

Türkiye bu sene bol yağış alacak.

Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, değerlendirmesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üç aylık tahminlerini esas aldı. Bu tahminlere göre kasım ayında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışında yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek, yağışlar da normalin üzerinde gerçekleşecek. Aralık ve ocak için de benzer bir tablo öngörülüyor. Köse, NASA ve Columbia Üniversitesi'nin modellerinin yanı sıra ENSO verilerinin de aynı yönü gösterdiğini belirtti.

Ancak uzmana göre ılık geçecek bir kış, karsız bir kış anlamına gelmiyor. 'Hava sıcaklığının 1-2 derece üzerinde gerçekleşecek olması hiç kar yağmayacak anlamına gelmez' diyen Köse, Türkiye'nin bu kış bol yağış alacağını, bu yağışın bir kısmının kar, bir kısmının yağmur olarak düşeceğini söyledi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Köse, İstanbul için uzun yıllar ortalamasını hatırlattı. Kentte kış genellikle ocak ortasında başlıyor, şubat sonunda bitiyor; karlı gün sayısı da ortalama 15 civarında. Belirli bir gün vermenin ise bilimsel olmadığını vurgulayan Köse, 'Şimdiden '22 Ocak tarihinde İstanbul'a çetin kış koşulları geliyor, kar yağacak' dersem ben bile uydurmuş olurum. Böyle bir bilim yok' ifadelerini kullandı.

Peki kar hangi yoldan gelecek? Köse'ye göre Türkiye, kar yağışlarını genellikle Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık hava ile Sibirya ya da İzlanda kaynaklı soğuk havanın karşılaşmasıyla alıyor. Güncel haritalarda kışın ikinci yarısında Avrupa'nın kuzey ve orta kesimlerinde normal kış koşulları görülüyor ve bu soğuk hava aralıklarla Türkiye'ye sarkacak. Köse, ekim ortasındaki sel felaketinde de İzlanda'dan gelen bir kutup soğuğunun etkili olduğunu hatırlattı.

Uzman, 'çok sert kış geliyor' yorumlarına da tepki gösterdi. Ayva, palamut ya da kestane bolluğuna bakılarak yapılan halk tahminlerinin bilimle pek örtüşmediğini söyleyen Köse, bu tür açıklamaları yapanların gerçekten meteoroloji alanında uzman olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Yağış rakamları ise dikkat çekici. Köse'nin aktardığına göre İstanbul'a bu yıl şimdiye kadar metrekareye 877 kilogram yağış düştü. Son 15 yılın en yüksek değeri 2021'deki 901 kilogramdı. Yıl sonunda toplamın 1.100-1.200 kilograma ulaşması bekleniyor; bu da normalin yaklaşık yüzde 50 üzerinde bir yağış anlamına geliyor.

2027 kışı için meteoroloji uzmanından Türkiye'ye kar uyarısı.

2027 kışı için meteoroloji uzmanından Türkiye'ye kar uyarısı.

Kış hazırlığının evde, okulda ve işte başlaması gerektiğini söyleyen uzman; araçlara kış lastiği takılmasını, akan çatıların onarılmasını, su basma riski olan evlerde kum torbası bulundurulmasını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının takip edilmesini önerdi. 

Köse, şunları söyledi:

“Kar yağarsa elbette göreceğiz ama şimdiden ‘Şu gün kar yağacak, işte kent merkezinde 30 santimetre kar olacak’ falan deme şansımız şu an yok. Ancak şu anki tahminlere baktığımız zaman, az önce de size söyledim; bu seneyi ülkemiz bol yağışlı geçirecek. Bu yağışların bir kısmını kar olarak alacak, bir kısmını yağmur olarak alacak. Hava sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının 1-2 derece üzerinde seyredecek gözüküyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın