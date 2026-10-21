2027 Kışı İçin Meteoroloji Uzmanından Türkiye'ye Uyarı Geldi
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Sonbaharı sel ve taşkınlarla geçiren Türkiye'de gözler şimdi kışa çevrildi. Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, kar yağışını tetikleyecek soğuk havanın Sibirya ve İzlanda üzerinden geleceğini, bunun da kışın ikinci yarısında yoğunlaşmasının beklendiğini söyledi. Köse, son günlerde sıkça dile getirilen 'çok sert bir kış geliyor' yorumlarına ise net bir dille karşı çıktı.
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Türkiye bu sene bol yağış alacak.
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İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
2027 kışı için meteoroloji uzmanından Türkiye'ye kar uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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