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İstanbul Valisi Davut Gül Açıkladı: Dere Yatağını İşgal Eden Yerler Yıkılacak

İstanbul Valisi Davut Gül Açıkladı: Dere Yatağını İşgal Eden Yerler Yıkılacak

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 12:21
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın ardından Vali Davut Gül'den dere yataklarındaki yapılara yönelik net bir mesaj geldi. Saha incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, 'Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak' dedi. Vali, toprağın yağışa doyduğunu belirterek heyelan ve bina çökmesi riskine karşı da uyardı.

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Dere yataklarını işgal eden yapılar için Valilikten yıkım mesajı geldi.

Dere yataklarını işgal eden yapılar için Valilikten yıkım mesajı geldi.

İstanbul'da son günlerde etkili olan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında dereleri taşırdı. Sel suları evleri, iş yerlerini ve yolları kullanılamaz hale getirirken felaketin ardından en çok konuşulan konu, dere yataklarına yapılan yapılar oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, bu konuda geri adım atılmayacağını vurguladı. Gül, 'Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak' diyerek su akışını engelleyen yapılara göz yumulmayacağının altını çizdi. Valinin açıklamasında yıkımların hangi ilçelerde ve ne zaman başlayacağına dair bir takvim yer almadı.

Sel sonrası tartışmalara siyasetten de ses geldi. AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, belediyelere dere yataklarının betonlaştırılmaması uyarısında bulundu.

Davut Gül, yağışların zemin üzerinde bıraktığı etkiye de dikkat çekti. 'Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir' diyen Gül, 'Toprak kayması ve binaların çökme riski var' ifadelerini kullandı. Vali, binasında tehlike gören vatandaşlara da kapıyı açık bıraktı: 'Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız.'

Selzedelerin hesaplarına pazartesi günü 10 bin lira yatırılacak.

Selzedelerin hesaplarına pazartesi günü 10 bin lira yatırılacak.

Açıklamada selden etkilenen vatandaşlara yönelik destek takvimi de netleşti. Gül, hasar tespit çalışmalarının bugün tamamlanmasının hedeflendiğini, pazartesi günü ise ilk etapta mağdurların hesaplarına 10 bin lira yatırılacağını bildirdi.

Vali, selde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlendiğini de aktardı. Gül, 'Kimlikleri belli, birisi Türkmenistan vatandaşı, ikisi Türk vatandaşı' dedi.

İçme suyuna ilişkin endişelere de yanıt veren Gül, Sağlık Müdürlüğü'nün düzenli olarak su numunesi aldığını ve şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi. Bazı bölgelerde ise tedbir amacıyla elektriğin henüz verilmediğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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