İstanbul Valisi Davut Gül Açıkladı: Dere Yatağını İşgal Eden Yerler Yıkılacak
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın ardından Vali Davut Gül'den dere yataklarındaki yapılara yönelik net bir mesaj geldi. Saha incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, 'Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak' dedi. Vali, toprağın yağışa doyduğunu belirterek heyelan ve bina çökmesi riskine karşı da uyardı.
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Dere yataklarını işgal eden yapılar için Valilikten yıkım mesajı geldi.
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Selzedelerin hesaplarına pazartesi günü 10 bin lira yatırılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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