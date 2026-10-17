İstanbul Valisi Davut Gül Açıkladı: Dere Yatağını İşgal Eden Yerler Yıkılacak

İstanbul'da son günlerde etkili olan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında dereleri taşırdı. Sel suları evleri, iş yerlerini ve yolları kullanılamaz hale getirirken felaketin ardından en çok konuşulan konu, dere yataklarına yapılan yapılar oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, bu konuda geri adım atılmayacağını vurguladı. Gül, 'Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak' diyerek su akışını engelleyen yapılara göz yumulmayacağının altını çizdi. Valinin açıklamasında yıkımların hangi ilçelerde ve ne zaman başlayacağına dair bir takvim yer almadı.

Sel sonrası tartışmalara siyasetten de ses geldi. AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, belediyelere dere yataklarının betonlaştırılmaması uyarısında bulundu.

Davut Gül, yağışların zemin üzerinde bıraktığı etkiye de dikkat çekti. 'Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir' diyen Gül, 'Toprak kayması ve binaların çökme riski var' ifadelerini kullandı. Vali, binasında tehlike gören vatandaşlara da kapıyı açık bıraktı: 'Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız.'