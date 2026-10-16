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Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Murat Kurum Sel Sonrası Son Durumu Açıkladı: “Kaybolan Bir Kişi Kendi Çıkıp Geldi”

Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Murat Kurum Sel Sonrası Son Durumu Açıkladı: “Kaybolan Bir Kişi Kendi Çıkıp Geldi”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 11:44 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 11:52
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul’daki sel olaylarının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Ayazağa'da açıklamalarda bulundular. Son durum hakkında açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi “5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Şu anda 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz” dedi. Murat Kurum ise “Afetin ilk anından itibaren, ki büyük bir afet. 83 yılın en büyük yağışını aldığı bir afet. İl andan itibaren, devletimiz burada valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz” dedi.

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İstanbul’da en çok zarar gören yerlerin başında gelen Ayazağa’ya giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son durumu açıkladı.

İstanbul’da en çok zarar gören yerlerin başında gelen Ayazağa’ya giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son durumu açıkladı.

Mustafa Çiftçi’nin açıklamaları: 

“Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün 36'ya turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Şu anda 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar.

1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz. 5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Telefonunun şarjı bittiği için kayıp ihbarı verildiğini söyledi. Bu afetten dolayı bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da 9 bin 850 ihbar alındı. Devletin tüm birimleri sahada. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

Murat Kurum’un açıklamaları: 

“Tekrar İstanbul'umuza, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Afetin ilk anından itibaren, ki büyük bir afet. 83 yılın en büyük yağışını aldığı bir afet. İl andan itibaren, devletimiz burada valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Arama kurtarma ile ilgili süreçleri içişleri bakanımız bilgisini verecek. Koordinasyon sonrası.

Birçok noktada su basması var. Vatandaşın sıkıntılarını da değerlendirdik. Planlı kentleşme planlı altyapı bugün için en önemli iş. Bu afetleri daha sık yaşayacağız. İklim değişikliği etkileri artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele tercih değil zorunluluk. İstanbul'u depreme hazırlamak, inşa etmek böylesi afetlere karşı tedbir almak demek.

Su tahliyesi yetersizliği ve çarpık kentleşme ile bu sorunu yaşadık. Buradaki ihtiyaçları gideceğiz. Barınma ihtiyacı olana barınma gıda ihtiyacı olana gıda. Su basma sorunlarının giderilmesi için görüşmelerimizi yapacağız. Kayıp vatandaşlarımızı ekiplerimiz arama faaliyetlerini yürütüyor. Ardından burada kalıcı çözümler için vatandaşlarla istişare edeceğiz. Ayazağa'nın neye ihtiyacı varsa bunu ifade ettik. Yarım kalan dere ıslahının devamı elzem. İBB ile, başkan vekilimiz ile Sarıyer başkanımız ile görüştük; burada yapılması gerekenleri birlikte yapma adına karar aldık. Ayazağa ve Cendere çok önemli.

Burada seferberlik şuuru ile daha önceki afetlerde nasıl aksiyon aldıysak, aynı kararlılıkla İstanbul'da olacağız. Gözümüzün nuru İstanbul'da olacağız. Her bir semti bizim için değerli. Milletimiz ile bir olarak omuz omuza gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz afetin izlerini bir an önce sarmak. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu kararlılığı sahada uygulayacağız. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon aldı. Yapılması gerekenler, kim çalışması gerekiyorsa 7 gün 24 saat çalışıyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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