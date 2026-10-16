Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Murat Kurum Sel Sonrası Son Durumu Açıkladı: “Kaybolan Bir Kişi Kendi Çıkıp Geldi”

Mustafa Çiftçi’nin açıklamaları:

“Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün 36'ya turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Şu anda 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar.

1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz. 5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Telefonunun şarjı bittiği için kayıp ihbarı verildiğini söyledi. Bu afetten dolayı bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da 9 bin 850 ihbar alındı. Devletin tüm birimleri sahada. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

Murat Kurum’un açıklamaları:

“Tekrar İstanbul'umuza, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Afetin ilk anından itibaren, ki büyük bir afet. 83 yılın en büyük yağışını aldığı bir afet. İl andan itibaren, devletimiz burada valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Arama kurtarma ile ilgili süreçleri içişleri bakanımız bilgisini verecek. Koordinasyon sonrası.

Birçok noktada su basması var. Vatandaşın sıkıntılarını da değerlendirdik. Planlı kentleşme planlı altyapı bugün için en önemli iş. Bu afetleri daha sık yaşayacağız. İklim değişikliği etkileri artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele tercih değil zorunluluk. İstanbul'u depreme hazırlamak, inşa etmek böylesi afetlere karşı tedbir almak demek.

Su tahliyesi yetersizliği ve çarpık kentleşme ile bu sorunu yaşadık. Buradaki ihtiyaçları gideceğiz. Barınma ihtiyacı olana barınma gıda ihtiyacı olana gıda. Su basma sorunlarının giderilmesi için görüşmelerimizi yapacağız. Kayıp vatandaşlarımızı ekiplerimiz arama faaliyetlerini yürütüyor. Ardından burada kalıcı çözümler için vatandaşlarla istişare edeceğiz. Ayazağa'nın neye ihtiyacı varsa bunu ifade ettik. Yarım kalan dere ıslahının devamı elzem. İBB ile, başkan vekilimiz ile Sarıyer başkanımız ile görüştük; burada yapılması gerekenleri birlikte yapma adına karar aldık. Ayazağa ve Cendere çok önemli.

Burada seferberlik şuuru ile daha önceki afetlerde nasıl aksiyon aldıysak, aynı kararlılıkla İstanbul'da olacağız. Gözümüzün nuru İstanbul'da olacağız. Her bir semti bizim için değerli. Milletimiz ile bir olarak omuz omuza gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz afetin izlerini bir an önce sarmak. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu kararlılığı sahada uygulayacağız. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon aldı. Yapılması gerekenler, kim çalışması gerekiyorsa 7 gün 24 saat çalışıyor.'