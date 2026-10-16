Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Murat Kurum Sel Sonrası Son Durumu Açıkladı: “Kaybolan Bir Kişi Kendi Çıkıp Geldi”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul’daki sel olaylarının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Ayazağa'da açıklamalarda bulundular. Son durum hakkında açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi “5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Şu anda 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz” dedi. Murat Kurum ise “Afetin ilk anından itibaren, ki büyük bir afet. 83 yılın en büyük yağışını aldığı bir afet. İl andan itibaren, devletimiz burada valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da en çok zarar gören yerlerin başında gelen Ayazağa’ya giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son durumu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın