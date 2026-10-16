Özgür Erdursun 2027 Asgari Ücrete Son Noktayı Koydu
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2027 asgari ücreti için tahminler netleşmeye başladı. Ocak ayına geri sayım başlarken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir rakam paylaştı. 2027 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Özgür Erdursun, net oranı açıkladı.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
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Özgür Erdursun, 2027 asgari ücret için net tahminini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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