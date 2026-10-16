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Özgür Erdursun 2027 Asgari Ücrete Son Noktayı Koydu

Özgür Erdursun 2027 Asgari Ücrete Son Noktayı Koydu

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 10:41
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2027 asgari ücreti için tahminler netleşmeye başladı. Ocak ayına geri sayım başlarken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir rakam paylaştı. 2027 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Özgür Erdursun, net oranı açıkladı.

Kaynak: Mynet/Sariye Nur Dönmez

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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Özgür Erdursun, 2027 asgari ücret için net tahminini açıkladı.

Özgür Erdursun, 2027 asgari ücret için net tahminini açıkladı.

Mynet'e konuşan SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026'nın başında hedeflenen enflasyon doğrultusunda asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlattı. 2027 için de benzer bir yol izleneceğini düşünen uzman, hükümetin hedef enflasyonun biraz üzerinde, yüzde 25 civarında bir artışa gideceğini öngördü.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olacak?

Bu hesapla şu an net 28 bin 75 lira, brüt 33.030 lira olan asgari ücretin ocakta 35 bin lira seviyesine yaklaşması bekleniyor. Erdursun, artışın yalnızca asgari ücretliyi ilgilendirmediğinin de altını çizdi. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar da çoğunlukla aynı oranda zam aldığı için genel ücret artışlarının da ortalama yüzde 25 dolayında kalacağını tahmin etti.

Erdursun, hükümetin hesabında SGK'nın gelir-gider dengesinin de yer aldığını düşünüyor. Ücretler yüzde 25 arttığında prim gelirleri de yükselecek; emekli aylıklarına ise daha düşük oranda zam yapılacağı için kurumun gelirleri giderlerinden hızlı artacak.

Ara zam için tarih verdi.

Ara zam için tarih verdi.

Özgür Erdursun, ocaktaki artışın sınırlı kalacağını ancak tablonun yıl içinde değişebileceğini söylüyor. Hükümetin seçim öncesinde, 2027'nin ikinci döneminde ayrı bir düzenleme yapmasını bekleyen uzman, bu kapsamda asgari ücretlilere ara zamın gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Böyle bir adım atılmazsa sabit gelirliler için zor günlerin kapıda olduğu uyarısında bulunan Erdursun, 2027'nin son 25 yılın ekonomik olarak en zor yılı olabileceğini dile getiriyor. Cebinde parası kalmayan vatandaşın zorunlu harcamalarını bile kısacağını, bunun esnafa, işverene ve üretime yansıyacağını söyleyen uzman, krizin 2027'de biraz daha derinleşebileceğini düşünüyor.

Açlık sınırına da dikkat çeken Erdursun, 4 kişilik bir ailenin yalnızca karnını doyurma maliyetinin 35-40 bin lira bandına dayandığını hatırlatıyor. Zamdan sonra da açlık sınırının yükselmeye devam edeceğini ve asgari ücretin bu sınırın altında kalacağını öngörüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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