Özgür Erdursun 2027 Asgari Ücrete Son Noktayı Koydu

Mynet'e konuşan SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026'nın başında hedeflenen enflasyon doğrultusunda asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlattı. 2027 için de benzer bir yol izleneceğini düşünen uzman, hükümetin hedef enflasyonun biraz üzerinde, yüzde 25 civarında bir artışa gideceğini öngördü.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olacak?

Bu hesapla şu an net 28 bin 75 lira, brüt 33.030 lira olan asgari ücretin ocakta 35 bin lira seviyesine yaklaşması bekleniyor. Erdursun, artışın yalnızca asgari ücretliyi ilgilendirmediğinin de altını çizdi. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar da çoğunlukla aynı oranda zam aldığı için genel ücret artışlarının da ortalama yüzde 25 dolayında kalacağını tahmin etti.

Erdursun, hükümetin hesabında SGK'nın gelir-gider dengesinin de yer aldığını düşünüyor. Ücretler yüzde 25 arttığında prim gelirleri de yükselecek; emekli aylıklarına ise daha düşük oranda zam yapılacağı için kurumun gelirleri giderlerinden hızlı artacak.