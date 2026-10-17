Otomobili Dereden Çıkarıldı, Kendisi Yok! Selde Kaybolan Babalarını Arıyorlar

X hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Arzu Derin, “Her telefona yüreğimiz ağzımızda bakıyoruz babam yok ne olur bulun onu lütfen arayın babamı” diyerek AFAD’ı etiketledi.

Arzu Derin’in paylaşımları şöyle:

“Ben babamla akşam 6’da konuşmuştum beni aradı. Babam ‘ablan gelmesin’ dedi bana, ‘ablanı başka yere gönder’ dedi. O sırada üstlerine su geldi. Babamın arkadaşı ‘abi su geliyor’ dedi, babam ‘sakin ol’ dedi. O dakikadan beri ben babamı arıyorum her yere ulaşmaya çalıştım her şeyi yaptım nerede?

Neden arama yapılmıyor? Dayımlar arıyor babamı kendi imkanlarıyla. Yazıklar olsun bu sisteme, kaybolan başka insanlar da var. Bizim hayatımız bitti. Tek tesellimiz babamızın vücudu. Elinizdeki imkanları neden kullanmıyorsunuz?”