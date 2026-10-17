Otomobili Dereden Çıkarıldı, Kendisi Yok! Selde Kaybolan Babalarını Arıyorlar
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İstanbul’da yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen bölgelerin başında Sarıyer Ayazağa geliyor. 63 yaşındaki Ahmet Derin otomobiliyle birlikte sel sularına kapıldı. Aracı parçalanmış halde bulunan Ahmet Derin’i ise arama çalışmaları sürüyor. Kızı Arzu Derin sosyal medyada yardım çağrıları yaparak “Babamı bulun” diyor.
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İstanbul’da selde kaybolan Ahmet Derin aranıyor.
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Ahmet Derin’in kızı Arzu Derin’den yardım çığlığı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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