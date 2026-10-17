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Otomobili Dereden Çıkarıldı, Kendisi Yok! Selde Kaybolan Babalarını Arıyorlar

Otomobili Dereden Çıkarıldı, Kendisi Yok! Selde Kaybolan Babalarını Arıyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 09:34
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İstanbul’da yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen bölgelerin başında Sarıyer Ayazağa geliyor. 63 yaşındaki Ahmet Derin otomobiliyle birlikte sel sularına kapıldı. Aracı parçalanmış halde bulunan Ahmet Derin’i ise arama çalışmaları sürüyor. Kızı Arzu Derin sosyal medyada yardım çağrıları yaparak “Babamı bulun” diyor.

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İstanbul’da selde kaybolan Ahmet Derin aranıyor.

İstanbul’da selde kaybolan Ahmet Derin aranıyor.

İstanbul’da meydana gelen sel felaketinde 63 yaşındaki Ahmet Derin’den Çarşamba günü saat 17.00’den beri haber alınamıyor. Babaları için kayıp ilanı veren Ahmet Derin’in kızları X’te (Twitter) yardım çağrıları yapıyor. 

Ahmet Derin’in aracı 16 Ekim Cuma günü Kağıthane Deresi’nde parçalanmış halde bulundu. Vinçle çıkarılan otomobilde kimse bulunamadı.

Ahmet Derin’in kızı Arzu Derin’den yardım çığlığı.

Ahmet Derin’in kızı Arzu Derin’den yardım çığlığı.

X hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Arzu Derin, “Her telefona yüreğimiz ağzımızda bakıyoruz babam yok ne olur bulun onu lütfen arayın babamı” diyerek AFAD’ı etiketledi.

Arzu Derin’in paylaşımları şöyle:

“Ben babamla akşam 6’da konuşmuştum beni aradı. Babam ‘ablan gelmesin’ dedi bana, ‘ablanı başka yere gönder’ dedi. O sırada üstlerine su geldi. Babamın arkadaşı ‘abi su geliyor’ dedi, babam ‘sakin ol’ dedi. O dakikadan beri ben babamı arıyorum her yere ulaşmaya çalıştım her şeyi yaptım nerede?

Neden arama yapılmıyor? Dayımlar arıyor babamı kendi imkanlarıyla. Yazıklar olsun bu sisteme, kaybolan başka insanlar da var. Bizim hayatımız bitti. Tek tesellimiz babamızın vücudu. Elinizdeki imkanları neden kullanmıyorsunuz?”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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