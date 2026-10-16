İstanbul'da Hafta Sonu Eğitimlerine Ara Verildi: BİLSEM, DYK ve Halk Eğitim 17-18 Ekim'de Yapılmayacak
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İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16 Ekim'deki toplantısında alınan karara göre, 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri bazı eğitim faaliyetleri ve sınavlar yapılmayacak. Kararın gerekçesi hafta sonu kentte beklenen şiddetli yağış oldu. Uygulama, BİLSEM eğitimlerinden e-Sınav merkezlerine, DYK kurslarından Halk Eğitim Merkezleri'ne kadar birçok alanı kapsıyor.
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2 günlük aranın ardından yeni bir karar daha alındı.
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BİLSEM ve e-Sınav da aradan etkilenecek.
Ayrıca kararda DYK ve Halk Eğitim Merkezleri de yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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