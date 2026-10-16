article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Hafta Sonu Eğitimlerine Ara Verildi: BİLSEM, DYK ve Halk Eğitim 17-18 Ekim'de Yapılmayacak

İstanbul'da Hafta Sonu Eğitimlerine Ara Verildi: BİLSEM, DYK ve Halk Eğitim 17-18 Ekim'de Yapılmayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 19:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16 Ekim'deki toplantısında alınan karara göre, 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri bazı eğitim faaliyetleri ve sınavlar yapılmayacak. Kararın gerekçesi hafta sonu kentte beklenen şiddetli yağış oldu. Uygulama, BİLSEM eğitimlerinden e-Sınav merkezlerine, DYK kurslarından Halk Eğitim Merkezleri'ne kadar birçok alanı kapsıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 günlük aranın ardından yeni bir karar daha alındı.

2 günlük aranın ardından yeni bir karar daha alındı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 16 Ekim'de yaptığı toplantıda hafta sonu için tedbir kararı aldı. Karar 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerini kapsıyor ve İstanbul genelinde uygulanacak.

Kararın gerekçesi, hafta sonu kentte şiddetli yağış beklenmesi olarak açıklandı. Yetkililer, bazı eğitim faaliyetlerinin ve sınavların bu nedenle yapılmayacağını duyurdu.

BİLSEM ve e-Sınav da aradan etkilenecek.

BİLSEM ve e-Sınav da aradan etkilenecek.

Karar kapsamında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) hafta sonu yürütülen yüz yüze eğitimler yapılmayacak. Öğrencilerin bu iki gün boyunca derslere katılması beklenmeyecek.

E-Sınav merkezlerinde 17-18 Ekim'de planlanan sınavlar da kapsama dahil edildi.

Ayrıca kararda DYK ve Halk Eğitim Merkezleri de yer aldı.

Ayrıca kararda DYK ve Halk Eğitim Merkezleri de yer aldı.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için de hafta sonu yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Halk Eğitim Merkezleri'nde yürütülen yüz yüze eğitimler de Cumartesi ve Pazar günleri durdurulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın