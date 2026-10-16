İstanbul'da Hafta Sonu Eğitimlerine Ara Verildi: BİLSEM, DYK ve Halk Eğitim 17-18 Ekim'de Yapılmayacak

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 16 Ekim'de yaptığı toplantıda hafta sonu için tedbir kararı aldı. Karar 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerini kapsıyor ve İstanbul genelinde uygulanacak.

Kararın gerekçesi, hafta sonu kentte şiddetli yağış beklenmesi olarak açıklandı. Yetkililer, bazı eğitim faaliyetlerinin ve sınavların bu nedenle yapılmayacağını duyurdu.