Bugün Okullar Tatil mi? 6 İlde Eğitime Ara Verildi: İstanbul'da Okullar Tatil mi?
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Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarıları ve İstanbul'u vuran sel sonrası İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitime ara verildi. Valiliklerin kararları kamu çalışanlarının bir bölümünü de kapsıyor: idari izin verilirken üniversitelerde karar kurumlara bırakıldı. İstanbul'da okulların pazartesi gününe kadar hazırlanması planlanıyor.
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İstanbul Valisi Gül: Okullar cuma günü de tatil, ekipler elektrik kaçağı için binaları tek tek geziyor.
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Zonguldak Valiliği can ve mal güvenliği gerekçesiyle yüz yüze eğitime cuma günü ara verdi.
Batı Karadeniz'de sokaklar sular altında kalırken Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova da okulları kapattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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