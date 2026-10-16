Bugün Okullar Tatil mi? 6 İlde Eğitime Ara Verildi: İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli sağanağın sürmesi nedeniyle il genelinde okulların 16 Ekim Cuma günü de kapalı olacağını duyurdu. Gül, kararı şu sözlerle açıkladı: 'Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor.' Kamu çalışanlarına tanınan idari iznin de bir gün daha uzatıldığı belirtildi.

Valilik, okullarda hasar ve risk taraması yürütüyor. Gül, kurdukları ekiplerle binaları baştan sona kontrol ettiklerini, 'herhangi bir elektrik kaçağı var mı' diye baktıklarını söyledi. Cuma, cumartesi ve pazar günleri okullar temizlenip hazırlanacak; hedef, pazartesi günü eğitime sağlıklı biçimde dönmek. Vali Gül, yağışın yaklaşık 3 gün daha süreceğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi. Motosiklet ve diğer iki tekerlekli araçların trafik yasağı da devam ediyor.

Tatil kararının arkasında, İstanbul'un son yılların en ağır sel felaketlerinden birini yaşaması var. Gül, 1942'den bu yana kaydedilen en yüksek yağıştan söz ettiğini, ölçümün Beykoz'da 261 kilogramı bulduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Şehirde 16 yol kapandı, İstanbul Havalimanı'nda 19 sefer iptal edildi.