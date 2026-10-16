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Bugün Okullar Tatil mi? 6 İlde Eğitime Ara Verildi: İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Bugün Okullar Tatil mi? 6 İlde Eğitime Ara Verildi: İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 07:22
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Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarıları ve İstanbul'u vuran sel sonrası İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitime ara verildi. Valiliklerin kararları kamu çalışanlarının bir bölümünü de kapsıyor: idari izin verilirken üniversitelerde karar kurumlara bırakıldı. İstanbul'da okulların pazartesi gününe kadar hazırlanması planlanıyor.

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İstanbul Valisi Gül: Okullar cuma günü de tatil, ekipler elektrik kaçağı için binaları tek tek geziyor.

İstanbul Valisi Gül: Okullar cuma günü de tatil, ekipler elektrik kaçağı için binaları tek tek geziyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli sağanağın sürmesi nedeniyle il genelinde okulların 16 Ekim Cuma günü de kapalı olacağını duyurdu. Gül, kararı şu sözlerle açıkladı: 'Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor.' Kamu çalışanlarına tanınan idari iznin de bir gün daha uzatıldığı belirtildi.

Valilik, okullarda hasar ve risk taraması yürütüyor. Gül, kurdukları ekiplerle binaları baştan sona kontrol ettiklerini, 'herhangi bir elektrik kaçağı var mı' diye baktıklarını söyledi. Cuma, cumartesi ve pazar günleri okullar temizlenip hazırlanacak; hedef, pazartesi günü eğitime sağlıklı biçimde dönmek. Vali Gül, yağışın yaklaşık 3 gün daha süreceğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi. Motosiklet ve diğer iki tekerlekli araçların trafik yasağı da devam ediyor.

Tatil kararının arkasında, İstanbul'un son yılların en ağır sel felaketlerinden birini yaşaması var. Gül, 1942'den bu yana kaydedilen en yüksek yağıştan söz ettiğini, ölçümün Beykoz'da 261 kilogramı bulduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Şehirde 16 yol kapandı, İstanbul Havalimanı'nda 19 sefer iptal edildi.

Zonguldak Valiliği can ve mal güvenliği gerekçesiyle yüz yüze eğitime cuma günü ara verdi.

Zonguldak Valiliği can ve mal güvenliği gerekçesiyle yüz yüze eğitime cuma günü ara verdi.

Zonguldak Valiliği'nin 15 Ekim tarihli basın açıklamasına göre, ilde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulunduruldu. Açıklamada, 'öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla' il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 16 Ekim 2026 Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Valilik, vatandaşlardan devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, ilgili kurumların uyarı ve duyurularını takip etmelerini istedi.

Batı Karadeniz'de sokaklar sular altında kalırken Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova da okulları kapattı.

Batı Karadeniz'de sokaklar sular altında kalırken Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova da okulları kapattı.

Kocaeli Valiliği, yağışın cuma günü etkisini azaltarak sürmesinin beklendiğini belirtip il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verdi. Gazi ve malul gaziler, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel ile anaokulu, kreş ya da rehabilitasyon merkezine giden çocuğu veya 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak; görevi zorunlu olanlar kapsam dışında.

Sakarya'da Meteoroloji'nin turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından resmî ve özel tüm okullarda eğitim yapılmayacak. Karar, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni de kapsıyor. Anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu olan kadın personel ile engelli, ağır kronik hastalığı olan ve hamile kamu çalışanları izinli olacak; sağlık, güvenlik ve 24 saat hizmet veren birimlerdeki personelin durumunu birim amirleri belirleyecek.

Düzce Valiliği, kuvvetli yağışın günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini değerlendirerek resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda cuma günü ders yapılmamasına karar verdi; üniversiteler kapsam dışında. Düzce'de okullar perşembe günü de kapalıydı. Yalova'da ise aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisiyle resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumları bir gün kapalı kalacak; hamile ve engelli personel ile anaokulu ya da kreşe giden çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

Altı ilde de gözler şimdi hafta sonuna çevrildi: İstanbul'da okulların pazartesi günü açılması hedefleniyor, diğer illerde ise yağışın seyrine göre valiliklerin yeni duyurular yapması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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