Türk Masonlarının Kapalı Kapılar Ardındaki Kavgası Ortaya Çıktı: 42 Yıllık Üye Localardan Men Edildi
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Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ndeki yönetim krizi mahkeme salonuna taşındı. Dernek Başkanı Remzi Sanver'in tutuklu kaldığı dönemde genel kurul çağrısı yapan 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, loca çalışmalarından men edildi. Kararı haksız bulan Aral'ın açtığı davada mahkeme, 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi.
Başkan tutukluyken yönetim boşaldı, 42 yıllık üye mahkemenin kapısını çaldı.
Genel kurul isteyen üyeye loca kapıları kapandı, ilk duruşma 6 Ocak 2027'de.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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