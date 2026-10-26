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Türk Masonlarının Kapalı Kapılar Ardındaki Kavgası Ortaya Çıktı: 42 Yıllık Üye Localardan Men Edildi

Türk Masonlarının Kapalı Kapılar Ardındaki Kavgası Ortaya Çıktı: 42 Yıllık Üye Localardan Men Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 08:49
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Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ndeki yönetim krizi mahkeme salonuna taşındı. Dernek Başkanı Remzi Sanver'in tutuklu kaldığı dönemde genel kurul çağrısı yapan 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, loca çalışmalarından men edildi. Kararı haksız bulan Aral'ın açtığı davada mahkeme, 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Kaynak: Sabah / Ali Rıza Akbulut

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Başkan tutukluyken yönetim boşaldı, 42 yıllık üye mahkemenin kapısını çaldı.

Başkan tutukluyken yönetim boşaldı, 42 yıllık üye mahkemenin kapısını çaldı.

Krizin başlangıcı Ekim 2025'e uzanıyor. Derneğin başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver (fotoğrafta), Can Holding hesaplarında tespit edilen 88 milyar liralık şüpheli para hareketine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sanver, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş; üniversiteyi yönetme yetkisinin bulunmadığını ve holdingle herhangi bir ticari bağı olmadığını savunmuştu.

Başkanın tutuklu olduğu süreçte derneğin yönetimi fiilen boşta kaldı. Bu tabloyla karşılaşan 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, yetki boşluğunun giderilmesi ve genel kurulun toplanması talebiyle İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru süreci devam ederken Remzi Sanver, Haziran 2026'da tahliye edildi.

Genel kurul isteyen üyeye loca kapıları kapandı, ilk duruşma 6 Ocak 2027'de.

Genel kurul isteyen üyeye loca kapıları kapandı, ilk duruşma 6 Ocak 2027'de.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre tahliyenin ardından gözler bu kez Ali Rıza Aral'a çevrildi. Dernekte Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliği dahil pek çok görev üstlenen Aral, Büyük Görevliler Kurulu'nun 18 Temmuz 2026 tarihli kararıyla İstanbul Vadisi Haysiyet Kurulu'na sevk edildi. Dernek Büyük Sekreteri Umur Çolgar'ın imzasını taşıyan yazıyla da soruşturma tamamlanana kadar loca çalışmalarına katılması ve lokallere girmesi yasaklandı.

Aral, kararın haksız olduğunu öne sürerek İstanbul 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dilekçede, olağanüstü genel kurul çağrısı yönündeki hukuki girişimleri nedeniyle kendisine husumetle yaklaşıldığı ve savunması alınmadan ceza verildiği ileri sürüldü.

Mahkeme, tensip tutanağıyla taraflardan dernek tüzüğünü, yazışmaları ve soruşturma dosyasının örneklerini vakit kaybetmeden sunmalarını istedi. Aral'ın ihtiyati tedbir talebini incelemek üzere 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilirken davanın ilk duruşma günü 6 Ocak 2027 olarak belirlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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