Türk Masonlarının Kapalı Kapılar Ardındaki Kavgası Ortaya Çıktı: 42 Yıllık Üye Localardan Men Edildi

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre tahliyenin ardından gözler bu kez Ali Rıza Aral'a çevrildi. Dernekte Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliği dahil pek çok görev üstlenen Aral, Büyük Görevliler Kurulu'nun 18 Temmuz 2026 tarihli kararıyla İstanbul Vadisi Haysiyet Kurulu'na sevk edildi. Dernek Büyük Sekreteri Umur Çolgar'ın imzasını taşıyan yazıyla da soruşturma tamamlanana kadar loca çalışmalarına katılması ve lokallere girmesi yasaklandı.

Aral, kararın haksız olduğunu öne sürerek İstanbul 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dilekçede, olağanüstü genel kurul çağrısı yönündeki hukuki girişimleri nedeniyle kendisine husumetle yaklaşıldığı ve savunması alınmadan ceza verildiği ileri sürüldü.

Mahkeme, tensip tutanağıyla taraflardan dernek tüzüğünü, yazışmaları ve soruşturma dosyasının örneklerini vakit kaybetmeden sunmalarını istedi. Aral'ın ihtiyati tedbir talebini incelemek üzere 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilirken davanın ilk duruşma günü 6 Ocak 2027 olarak belirlendi.