Alo Adalet 135 Hattı 81 İlde Hizmete Girdi: 5 Yılı Aşan Davalar İçin Başvuru Yapılabilecek
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Adalet Bakanlığı'nın Alo Adalet 135 hattı, pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye'de hizmete girdi. Bakan Akın Gürlek, hattın artık 81 ilin adliyelerinde aktif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Hat, uzun süredir sonuçlanmayan dava ve soruşturma dosyalarının takibi için kullanılacak.
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Alo Adalet 135 hattı 81 ilde aktif.
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Hat uzun süren dosyalar için kullanılacak.
Uygulama 1 Eylül'de pilot olarak başlamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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