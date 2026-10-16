Alo Adalet 135 Hattı 81 İlde Hizmete Girdi: 5 Yılı Aşan Davalar İçin Başvuru Yapılabilecek

Adalet Bakanlığı'nın Alo Adalet 135 hattı, pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye'de hizmete girdi. Bakan Akın Gürlek, hattın artık 81 ilin adliyelerinde aktif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Hat, uzun süredir sonuçlanmayan dava ve soruşturma dosyalarının takibi için kullanılacak.