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Alo Adalet 135 Hattı 81 İlde Hizmete Girdi: 5 Yılı Aşan Davalar İçin Başvuru Yapılabilecek

Alo Adalet 135 Hattı 81 İlde Hizmete Girdi: 5 Yılı Aşan Davalar İçin Başvuru Yapılabilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 22:18
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Adalet Bakanlığı'nın Alo Adalet 135 hattı, pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye'de hizmete girdi. Bakan Akın Gürlek, hattın artık 81 ilin adliyelerinde aktif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Hat, uzun süredir sonuçlanmayan dava ve soruşturma dosyalarının takibi için kullanılacak.

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Alo Adalet 135 hattı 81 ilde aktif.

Alo Adalet 135 hattı 81 ilde aktif.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının pilot uygulamanın ardından ülke genelinde devreye alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hat, 81 ilin tüm adliyelerinde hizmet vermeye başladı.

Uygulama, vatandaşların devam eden dava ve soruşturmalarını takip etmesini ve yargılama süreçlerinin hızlanmasını amaçlıyor.

Hat uzun süren dosyalar için kullanılacak.

Hat uzun süren dosyalar için kullanılacak.

Hat üzerinden yapılacak başvurular özellikle uzun süredir sonuçlanmayan dosyalar için geçerli. Açılmasının üzerinden 5 yıldan fazla geçen davalar ile 3 yıldan fazla süren soruşturmalar için başvuru yapılabiliyor.

Vatandaşlar bu hat aracılığıyla dosyalarının durumu hakkında bilgi alabilecek.

Uygulama 1 Eylül'de pilot olarak başlamıştı.

Uygulama 1 Eylül'de pilot olarak başlamıştı.

Alo Adalet 135 uygulaması 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başlamıştı. Pilot sürecin ardından hat 81 ile yayıldı.

Bakan Gürlek, yargı alanındaki reform adımlarının süreceğini belirterek Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefini dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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