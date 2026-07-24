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1 Eylül'de Yeni Dönem Başlıyor: Telefon Hattı Kuruldu

1 Eylül'de Yeni Dönem Başlıyor: Telefon Hattı Kuruldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 16:41
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Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini ve sigortalıyı yakından ilgilendiren kritik bir adım atıldı. Sigortacılık sektöründe hasar ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak karmaşaya son vermeyi hedefleyen yeni sistemin detayları netleşti. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi’ni kurdu. Tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı bu yeni merkez, sektörde köklü bir değişimin kapısını aralayacak.

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Trafikte yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor.

Trafikte yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Bu tarihten itibaren vatandaşlar, yaşadıkları kazaların ardından hasar ihbarlarını doğrudan bu merkezi hat üzerinden gerçekleştirebilecek. Sistemin ilk fazında, sürücülerin en çok karşı karşıya kaldığı ve bürokratik süreçlerin yoğun olduğu trafik sigortası ile kasko sigortasına yönelik başvurular kabul edilecek. Böylece vatandaşlar, şirket şirket gezmek ya da farklı müşteri hizmetleri hatlarında vakit kaybetmek yerine, tek bir numara üzerinden işlemlerini başlatabilecek.

"Hasar avcıları" Alo 193 ile bildirilecek.

"Hasar avcıları" Alo 193 ile bildirilecek.

Kurulan yeni sistem yalnızca bir hasar ihbar hattı olmakla kalmayacak; aynı zamanda vatandaşın mağduriyetini fırsata çevirmeye çalışan yapılara karşı bir kalkan görevi üstlenecek. 

Kazaların ardından sigortalıları arayarak ya da kısa mesajlarla ulaşarak kendilerini aracı olarak tanıtan, halk arasında 'hasar avcısı' olarak bilinen illegal yapılar, bu hat üzerinden doğrudan SEDDK’ya bildirilebilecek. Vatandaşlar, hasar sonrasında kendilerini rahatsız eden, yanıltıcı bilgi veren veya mağduriyet yaratan tüm kişi ve kurumları Alo 193 hattını kullanarak şikayet edebilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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