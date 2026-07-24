1 Eylül'de Yeni Dönem Başlıyor: Telefon Hattı Kuruldu
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Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini ve sigortalıyı yakından ilgilendiren kritik bir adım atıldı. Sigortacılık sektöründe hasar ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak karmaşaya son vermeyi hedefleyen yeni sistemin detayları netleşti. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi’ni kurdu. Tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı bu yeni merkez, sektörde köklü bir değişimin kapısını aralayacak.
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Trafikte yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor.
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"Hasar avcıları" Alo 193 ile bildirilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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