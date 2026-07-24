1 Eylül'de Yeni Dönem Başlıyor: Telefon Hattı Kuruldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Bu tarihten itibaren vatandaşlar, yaşadıkları kazaların ardından hasar ihbarlarını doğrudan bu merkezi hat üzerinden gerçekleştirebilecek. Sistemin ilk fazında, sürücülerin en çok karşı karşıya kaldığı ve bürokratik süreçlerin yoğun olduğu trafik sigortası ile kasko sigortasına yönelik başvurular kabul edilecek. Böylece vatandaşlar, şirket şirket gezmek ya da farklı müşteri hizmetleri hatlarında vakit kaybetmek yerine, tek bir numara üzerinden işlemlerini başlatabilecek.