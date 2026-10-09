Adalet Bakanı Akın Gürlek Fon Skandalındaki Rakamı Açıkladı: 214 Kişi ve Kurum 187 Milyar Lira Kazandı
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Fon soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı listeye göre 214 kişi ve kurum, Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon lira kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, rakamları SABAH Haber Müdürü Halit Turan'a açıkladı. Başsavcılık isimleri TMSF'ye iletti, kurum da iade için tebligat sürecini başlattı.
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Başsavcılığın listesinde 141 gerçek, 73 tüzel kişi var: Toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira.
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Tera fonlarında şirketler öne çıktı: 38 tüzel kişi 62 milyar lirayı aşkın kazanç sağladı.
Pusula'da 19 gerçek kişi yaklaşık 69,7 milyar lira kazanırken Hedef Portföy'de tablo tersine döndü.
Soruşturmanın odağında 13, 14, 15 ve 16 Eylül'de fonlardan çıkış yapanlar var.
Listedeki isimlere TMSF üzerinden tebligat gidiyor, toplanan para mağdurlara aktarılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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