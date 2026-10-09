Adalet Bakanı Akın Gürlek Fon Skandalındaki Rakamı Açıkladı: 214 Kişi ve Kurum 187 Milyar Lira Kazandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Haber Müdürü Halit Turan'a yaptığı açıklamada soruşturma dosyasındaki ilk incelemelerin sonuçlarını paylaştı. Gürlek'e göre fonlardan 100 milyon lirayı aşan kazanç elde eden 214 kişi ve kurum tespit edildi. Bunların 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi.

Gerçek kişilerin toplam kazancı yaklaşık 100 milyar 676 milyon lira olarak hesaplandı. Şirket ve kurumların payı ise yaklaşık 86 milyar 977 milyon lirayı buldu. İki kalemin toplamı, tek bir listede 187 milyar 653 milyon lirayı veriyor. Rakamlar yargılama sonucu değil, savcılık incelemesinin bugünkü aşamasını gösteriyor.