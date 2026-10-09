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Adalet Bakanı Akın Gürlek Fon Skandalındaki Rakamı Açıkladı: 214 Kişi ve Kurum 187 Milyar Lira Kazandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek Fon Skandalındaki Rakamı Açıkladı: 214 Kişi ve Kurum 187 Milyar Lira Kazandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 08:37
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Fon soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı listeye göre 214 kişi ve kurum, Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon lira kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, rakamları SABAH Haber Müdürü Halit Turan'a açıkladı. Başsavcılık isimleri TMSF'ye iletti, kurum da iade için tebligat sürecini başlattı.

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Başsavcılığın listesinde 141 gerçek, 73 tüzel kişi var: Toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira.

Başsavcılığın listesinde 141 gerçek, 73 tüzel kişi var: Toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Haber Müdürü Halit Turan'a yaptığı açıklamada soruşturma dosyasındaki ilk incelemelerin sonuçlarını paylaştı. Gürlek'e göre fonlardan 100 milyon lirayı aşan kazanç elde eden 214 kişi ve kurum tespit edildi. Bunların 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi.

Gerçek kişilerin toplam kazancı yaklaşık 100 milyar 676 milyon lira olarak hesaplandı. Şirket ve kurumların payı ise yaklaşık 86 milyar 977 milyon lirayı buldu. İki kalemin toplamı, tek bir listede 187 milyar 653 milyon lirayı veriyor. Rakamlar yargılama sonucu değil, savcılık incelemesinin bugünkü aşamasını gösteriyor.

Tera fonlarında şirketler öne çıktı: 38 tüzel kişi 62 milyar lirayı aşkın kazanç sağladı.

Tera fonlarında şirketler öne çıktı: 38 tüzel kişi 62 milyar lirayı aşkın kazanç sağladı.

Üç fon arasında dağılımın en dengesiz olduğu yer Tera oldu. Tera fonlarında 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira kazanırken, sadece 38 tüzel kişi yaklaşık 62 milyar 77 milyon lirayı cebine koydu. Yani kişi sayısı üçte bire yakın olan şirketler, gerçek kişilerin iki katından fazla kazanç elde etti.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım ve Tera Portföy yöneticileri hakkında daha önce de tutuklama kararları verilmişti.

Pusula'da 19 gerçek kişi yaklaşık 69,7 milyar lira kazanırken Hedef Portföy'de tablo tersine döndü.

Pusula'da 19 gerçek kişi yaklaşık 69,7 milyar lira kazanırken Hedef Portföy'de tablo tersine döndü.

Pusula fonlarında tablo Tera'dan farklı. Burada 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira kazandı, 20 tüzel kişinin kazancı ise yaklaşık 10 milyar lirada kaldı. Kişi başına düşen tutar, listedeki en yüksek seviyeye bu fonda çıkıyor.

Hedef Portföy fonlarında ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 tüzel kişi yaklaşık 14 milyar 900 milyon lira kazanç sağladı. Bu fonda da şirketlerin payı belirgin biçimde daha yüksek.

Soruşturmanın odağında 13, 14, 15 ve 16 Eylül'de fonlardan çıkış yapanlar var.

Soruşturmanın odağında 13, 14, 15 ve 16 Eylül'de fonlardan çıkış yapanlar var.

Gürlek, soruşturmanın özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül günlerinde fon payı satarak çıkış yapan kişilere odaklandığını belirtti. Bakana göre bu isimler fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıktı. Soruşturmanın genişletildiği de ifade edildi.

İncelemelerde yapay zekâ destekli sistemlerden yararlanıldığı, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Çıkışların hemen ardından, 16 Eylül'de bazı fonlarda temerrüt yaşanmış, SPK ertesi gün 131 fonun tasfiyesine karar vermişti.

Listedeki isimlere TMSF üzerinden tebligat gidiyor, toplanan para mağdurlara aktarılacak.

Listedeki isimlere TMSF üzerinden tebligat gidiyor, toplanan para mağdurlara aktarılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit ettiği isimlerin listesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletti. TMSF'nin, listedeki kişi ve kurumlara kazançların iadesi için resmi tebligat göndermeye başladığı bildirildi. Tahsil edilen tutarlar, mağdurlar için açılan hesaplara aktarılacak.

Öte yandan mağdurlar cephesinde ödemeler sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'ta işlem gören 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin yatırımcının paralarının bankalarına yatırıldığını açıkladı. Şimşek, sorun yaşanan 131 fon için ek tedbirlerin devreye alınacağını da söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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