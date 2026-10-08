Ödemesi Yapılan 17 Fon Belli Oldu

Tasfiye süreci kapsamında görev üstlenen Ziraat Bankası, 17 fona ilişkin belirlenen tasfiye tutarlarını, ilgili banka ve aracı kurumların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktardı. Ekonomi kulislerinden edinilen bilgilere göre, ödeme transferlerinin ardından ilgili aracı kuruluşlar da harekete geçti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından iletilen güncel yatırımcı pay bilgileri esas alınarak, hak sahibi vatandaşların bireysel hesaplarına paralar aktarılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören 17 fonun tasfiye sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Şimşek, yaklaşık 43 bin fon yatırımcısının tüm hak hak edişlerinin ilgili banka hesaplarına aktarıldığını duyurdu.