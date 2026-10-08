Ödemesi Yapılan 17 Fon Belli Oldu
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararları doğrultusunda tasfiye sürecine alınan fonlarda beklenen ödeme adımı atıldı. SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde başlatılan süreçte, 3 ayrı portföy yönetim şirketine ait toplam 17 fonda tasfiye işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 43 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren hak sahipliği tutarları, görevlendirilen Ziraat Bankası üzerinden aracı kurum ve banka hesaplarına geçirilmeye başlandı.
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43 bin yatırımcının ödemesi yapıldı: Ödeme süreci nasıl işliyor?
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Ödemesi yapılan 17 fon tam liste.
Ödemeler hesaplara yatırılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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