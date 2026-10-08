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Ekonomi
Ödemesi Yapılan 17 Fon Belli Oldu

Ödemesi Yapılan 17 Fon Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 21:00
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararları doğrultusunda tasfiye sürecine alınan fonlarda beklenen ödeme adımı atıldı. SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde başlatılan süreçte, 3 ayrı portföy yönetim şirketine ait toplam 17 fonda tasfiye işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 43 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren hak sahipliği tutarları, görevlendirilen Ziraat Bankası üzerinden aracı kurum ve banka hesaplarına geçirilmeye başlandı.

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43 bin yatırımcının ödemesi yapıldı: Ödeme süreci nasıl işliyor?

43 bin yatırımcının ödemesi yapıldı: Ödeme süreci nasıl işliyor?

Tasfiye süreci kapsamında görev üstlenen Ziraat Bankası, 17 fona ilişkin belirlenen tasfiye tutarlarını, ilgili banka ve aracı kurumların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktardı. Ekonomi kulislerinden edinilen bilgilere göre, ödeme transferlerinin ardından ilgili aracı kuruluşlar da harekete geçti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından iletilen güncel yatırımcı pay bilgileri esas alınarak, hak sahibi vatandaşların bireysel hesaplarına paralar aktarılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören 17 fonun tasfiye sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Şimşek, yaklaşık 43 bin fon yatırımcısının tüm hak hak edişlerinin ilgili banka hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Ödemesi yapılan 17 fon tam liste.

Ödemesi yapılan 17 fon tam liste.

Olağan tasfiye süreci kapsamında yer alan A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy'e ait ödemesi gerçekleştirilen fonlar şunlar:

  • A1 Capital Portföy:

  • - AJ1 – A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

  • - CAH – A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

  • - P1A – A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon

  • - PAB – A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

  • Bulls Portföy:

  • - BMU – Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon

  • - BOS – Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon

  • - BPZ – Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

  • Pardus Portföy:

  • - AC4 – Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon

  • - AC5 – Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

  • - BRT – Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi)

  • - BST – Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

  • - IAU – Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

  • - KHA – Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

  • - PAO – Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon

  • - PMP – Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

  • - POS – Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

  • - PYR – Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon

Ödemeler hesaplara yatırılıyor.

Ödemeler hesaplara yatırılıyor.

Ödemeler Ziraat Bank aracılığıyla gerçekleştiriliyor. A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin de kendilerine aktarılan ödemeleri yatırımcı hesaplarına geçirmeye başladığı ifade edildi.

Böylelikle Eylül 2026 ortasında alınan SPK kararlarıyla başlayan tasfiye sürecinde 17 fonun ödemesi tamamlandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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