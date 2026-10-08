article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kırmızı Altının 10 Yıllık Kaderi Belli Oldu

Kırmızı Altının 10 Yıllık Kaderi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 20:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bakır piyasasında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Dünyanın en büyük finans şirketi Fidelity'nin ekonomistlerinden Chris Tennant, 'kırmızı altın' olarak anılan bakırın önümüzdeki on yılda güçlü bir yükseliş trendine gireceğini söyledi. İşte kırmızı altının 10 yıllık kaderi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırmızı altın için "10 yıl" uyarısı geldi.

Kırmızı altın için "10 yıl" uyarısı geldi.

Ekonomistlere göre bakır, uzun soluklu bir yükseliş döneminin başında. Küresel bakır üretiminin bugün 24 milyon ton civarında seyrettiği, önümüzdeki on yılda ise yaklaşık 6 milyon ton gerilemesinin beklendiği belirtiliyor. Devreye girecek yeni projelerin kapasitesi ise yalnızca 2 milyon ton kadar. Aradaki fark, yaklaşık 9 milyon tonluk bir arz açığı öngörüsünü doğuruyor. Üstelik yeni bir madenin üretime geçmesi çoğu zaman on yılı aşan bir süre alıyor; yani açığı kısa vadede kapatmak kolay görünmüyor.

Chris Tennant'ın yönettiği Fidelity Emerging Markets fonunda madencilik ve malzeme şirketlerine yüzde 14,8 oranında pay ayrılmış durumda. Yani uyarı, masadan yapılan genel bir yorumdan çok, portföyüne de yansıyan bir görüş olarak öne çıkıyor.

Bakır fiyatları yükselecek mi?

Arzın coğrafyası da değişiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin küresel bakır arzındaki payı yüzde 5 seviyesinden yaklaşık yüzde 12-13'e çıktı. Fidelity'den Philip Fielding ise Arjantin'deki bakır yataklarının büyük potansiyel taşıdığını, ülkenin on yıl içinde önemli bir bakır ihracatçısına dönüşebileceğini söylüyor. Başka bir deyişle bakırın haritası yeniden çiziliyor ve yeni oyuncular sahneye çıkıyor.

Altın tarafında da dikkat çeken bir veri var.

Altın tarafında da dikkat çeken bir veri var.

Ninety One'dan George Cheveley'in aktardığına göre, küresel merkez bankalarının rezervlerindeki ortalama altın payı son iki yılda yüzde 14'ten yüzde 25'e yükseldi. Çin'in de alımlarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu tablo, değerli metale olan ilginin yalnızca bireysel yatırımcıyla sınırlı kalmadığını, devletlerin de rezerv stratejilerini altın yönünde güçlendirdiğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu istikrarlı talebin olası fiyat düşüşlerinde bir taban işlevi görebileceğini düşünüyor. Yani merkez bankaları kenarda durmadığı sürece, altındaki sert geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği yorumu yapılıyor.

Bakıra neden kırmızı altın deniliyor?

Bakıra neden kırmızı altın deniliyor?

Gümüş ve platin gibi metaller gri/beyaz tonlarındayken, doğada kendine has belirgin bir renge sahip çok az metal vardır. Bakır, tıpkı altın gibi kendine özgü  bir renge sahiptir. Sanayi, teknoloji ve enerji sektörlerinde bakırın önemli yeri vardır. Elektrik iletkenliği yüksek olduğu için kablolardan yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan elektronik cihazlara kadar her alanda kullanılır.  Küresel piyasalarda bakır talebi ve fiyatı, dünya ekonomisinin büyüme ve sağlık durumunu doğrudan yansıtır. Bu stratejik kıymeti nedeniyle en az altın kadar değerli bir emtia kabul edilir.

Bakır, ticarette ticari değerinden ziyade endüstriyel vazgeçilmezliği nedeniyle altın kadar kıymetli bir servet dayanağı sayıldığı için bu isimle anılır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın