Kırmızı Altının 10 Yıllık Kaderi Belli Oldu

Ekonomistlere göre bakır, uzun soluklu bir yükseliş döneminin başında. Küresel bakır üretiminin bugün 24 milyon ton civarında seyrettiği, önümüzdeki on yılda ise yaklaşık 6 milyon ton gerilemesinin beklendiği belirtiliyor. Devreye girecek yeni projelerin kapasitesi ise yalnızca 2 milyon ton kadar. Aradaki fark, yaklaşık 9 milyon tonluk bir arz açığı öngörüsünü doğuruyor. Üstelik yeni bir madenin üretime geçmesi çoğu zaman on yılı aşan bir süre alıyor; yani açığı kısa vadede kapatmak kolay görünmüyor.

Chris Tennant'ın yönettiği Fidelity Emerging Markets fonunda madencilik ve malzeme şirketlerine yüzde 14,8 oranında pay ayrılmış durumda. Yani uyarı, masadan yapılan genel bir yorumdan çok, portföyüne de yansıyan bir görüş olarak öne çıkıyor.

Bakır fiyatları yükselecek mi?

Arzın coğrafyası da değişiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin küresel bakır arzındaki payı yüzde 5 seviyesinden yaklaşık yüzde 12-13'e çıktı. Fidelity'den Philip Fielding ise Arjantin'deki bakır yataklarının büyük potansiyel taşıdığını, ülkenin on yıl içinde önemli bir bakır ihracatçısına dönüşebileceğini söylüyor. Başka bir deyişle bakırın haritası yeniden çiziliyor ve yeni oyuncular sahneye çıkıyor.