Kırmızı Altının 10 Yıllık Kaderi Belli Oldu
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Bakır piyasasında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Dünyanın en büyük finans şirketi Fidelity'nin ekonomistlerinden Chris Tennant, 'kırmızı altın' olarak anılan bakırın önümüzdeki on yılda güçlü bir yükseliş trendine gireceğini söyledi. İşte kırmızı altının 10 yıllık kaderi!
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Kırmızı altın için "10 yıl" uyarısı geldi.
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Altın tarafında da dikkat çeken bir veri var.
Bakıra neden kırmızı altın deniliyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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