Dünyanın Altın Merkezinden Güvenli Liman İçin Yeni Hedef
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Değerli metal piyasasının kalbi sayılan Londra'dan, altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir tahmin geldi. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) Küresel Değerli Metaller Konferansı'nda yapılan yıllık ankete katılan piyasa profesyonelleri, önümüzdeki 12 ay için iki metalde de belirgin bir yükseliş öngörüyor. Ankete göre ons altının 5.013,30 dolara, ons gümüşün ise 94,70 dolara ulaşması bekleniyor.
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Dünyanın altın merkezi 'güvenli liman' için yeni hedef fiyatını açıkladı.
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Asıl sürpriz gümüşte: Ons gümüş için beklenen yükseliş yüzde 54'ü aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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