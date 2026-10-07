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Dünyanın Altın Merkezinden Güvenli Liman İçin Yeni Hedef

Dünyanın Altın Merkezinden Güvenli Liman İçin Yeni Hedef

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 11:16
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Değerli metal piyasasının kalbi sayılan Londra'dan, altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir tahmin geldi. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) Küresel Değerli Metaller Konferansı'nda yapılan yıllık ankete katılan piyasa profesyonelleri, önümüzdeki 12 ay için iki metalde de belirgin bir yükseliş öngörüyor. Ankete göre ons altının 5.013,30 dolara, ons gümüşün ise 94,70 dolara ulaşması bekleniyor.

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Dünyanın altın merkezi 'güvenli liman' için yeni hedef fiyatını açıkladı.

Dünyanın altın merkezi 'güvenli liman' için yeni hedef fiyatını açıkladı.

LBMA, dünya genelinde altın ve gümüş ticaretinin standartlarını belirleyen ve Londra'daki külçe piyasasının çatı kuruluşu olarak görülen bir birlik. Her yıl düzenlediği konferansta katılımcılara gelecek döneme ilişkin fiyat beklentilerini soran birlik, bu yılki anketin sonuçlarını da paylaştı.

Sonuçlara göre katılımcıların ons altın için ortalama beklentisi 5.013,30 dolar. Bu rakam, altının bugünkü fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 20'lik bir ek yükseliş alanı bulunduğu anlamına geliyor. Başka bir deyişle piyasanın önemli bir kesimi, altındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki yıl da süreceği görüşünde.

Ons altında yaşanacak olası bir artışın, dolar/TL kuruyla birlikte gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıması bekleniyor. Bu nedenle Londra'dan gelen tahmin, yurt içinde birikimini altında tutan milyonlarca kişiyi de yakından ilgilendiriyor.

Asıl sürpriz gümüşte: Ons gümüş için beklenen yükseliş yüzde 54'ü aşıyor.

Asıl sürpriz gümüşte: Ons gümüş için beklenen yükseliş yüzde 54'ü aşıyor.

Anketin en dikkat çeken kısmı ise gümüşe ilişkin tahmin oldu. Katılımcılar, ons gümüşün önümüzdeki 12 ayda 94,70 dolara çıkmasını bekliyor. Bu seviye, mevcut piyasa fiyatlarına göre yüzde 54'ün üzerinde bir değer artışına karşılık geliyor. Yüzde bazında bakıldığında gümüş için öngörülen yükseliş, altındakinin iki buçuk katından fazla.

Peki piyasa profesyonellerini bu kadar iyimser kılan ne? Ankette öne çıkan ilk neden, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme stratejileri. Bankaların rezervlerinde değerli metallere daha fazla yer açması, talebi canlı tutan en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

İkinci başlık jeopolitik riskler. Katılımcılara göre bu riskler küresel finansal yapıyı dönüştürüyor ve yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Üçüncü etken ise giderek ağırlaşan kamu borçları. Artan borç yükü, devlet tahvillerinin güvenli liman olarak algılanmasını zayıflatıyor; bu da değerli metallere yönelik makroekonomik görünümü güçlendiriyor.

Anket sonuçlarının kesin bir fiyat garantisi değil, piyasa katılımcılarının beklentilerini yansıttığını da hatırlatmak gerekiyor. Yine de dünyanın en büyük külçe piyasasının oyuncularından gelen bu tahminler, değerli metallerde yükseliş beklentisinin güçlü kaldığını gösteriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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