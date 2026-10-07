Dünyanın Altın Merkezinden Güvenli Liman İçin Yeni Hedef

LBMA, dünya genelinde altın ve gümüş ticaretinin standartlarını belirleyen ve Londra'daki külçe piyasasının çatı kuruluşu olarak görülen bir birlik. Her yıl düzenlediği konferansta katılımcılara gelecek döneme ilişkin fiyat beklentilerini soran birlik, bu yılki anketin sonuçlarını da paylaştı.

Sonuçlara göre katılımcıların ons altın için ortalama beklentisi 5.013,30 dolar. Bu rakam, altının bugünkü fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 20'lik bir ek yükseliş alanı bulunduğu anlamına geliyor. Başka bir deyişle piyasanın önemli bir kesimi, altındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki yıl da süreceği görüşünde.

Ons altında yaşanacak olası bir artışın, dolar/TL kuruyla birlikte gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıması bekleniyor. Bu nedenle Londra'dan gelen tahmin, yurt içinde birikimini altında tutan milyonlarca kişiyi de yakından ilgilendiriyor.