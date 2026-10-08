Altın Yükseldi mi? Gram Altın Fiyatları Belli Oldu

Gram altın Ekim ayının başından bu yana yaklaşık 53,95 lira, yani yüzde 0,82 değer kaybetmiş durumda. Bugünkü artış bu kaybı silmeye yetmedi. Yine de yılın tamamına bakıldığında tablo çok daha olumlu.

Yılbaşından bu yana gram altın 541,7 lira artışla yüzde 9,05 kazandırdı. Son bir yıllık dönemde ise 5.419,45 liradan 6.527,57 liraya çıkan gram altın, yatırımcısına yüzde 20,45 getiri sağladı. Ons altın tarafı biraz daha sakin seyrediyor. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 4,83 geriledi, son bir yılda ise yaklaşık 81 dolarlık, yani yüzde 2,01'lik artış gösterdi.

Bu farkın arkasında kur etkisi yatıyor. Gram altın lira cinsinden hesaplandığı için dolar karşısında değer kaybeden lira, altının yurt içi fiyatını ons altından daha hızlı yukarı taşıyor. Ons altının yılbaşından bu yana eksi bölgede olmasına rağmen gram altının yüzde 9 kazandırması bu yüzden mümkün oluyor.

Fiyatlar serbest piyasa verisidir ve gün içinde değişebilir. Kuyumcu, banka ve kapalıçarşı fiyatları arasında alış satış farkları görülebiliyor. Alım satım yapmadan önce güncel kurları işlem yapacağınız yerden teyit etmekte fayda var.