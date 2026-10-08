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Altın Yükseldi mi? Gram Altın Fiyatları Belli Oldu

Altın Yükseldi mi? Gram Altın Fiyatları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 10:54
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Altın fiyatları belli oldu. Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar sıklıkla 'Altın yükseldi mi?, Altın ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. 8 Ekim 2026 altında son durum ortaya çıktı. Altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları!

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Altın ne kadar?

Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. İşte 8 Ekim 2026 altın fiyatları!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 520 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 656 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 323 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 42 bin 534 TL

Ons altını fiyatı

Ons altın 4 bin 118 dolar

Altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatları neden düştü?

Gram altın Ekim ayının başından bu yana yaklaşık 53,95 lira, yani yüzde 0,82 değer kaybetmiş durumda. Bugünkü artış bu kaybı silmeye yetmedi. Yine de yılın tamamına bakıldığında tablo çok daha olumlu.

Yılbaşından bu yana gram altın 541,7 lira artışla yüzde 9,05 kazandırdı. Son bir yıllık dönemde ise 5.419,45 liradan 6.527,57 liraya çıkan gram altın, yatırımcısına yüzde 20,45 getiri sağladı. Ons altın tarafı biraz daha sakin seyrediyor. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 4,83 geriledi, son bir yılda ise yaklaşık 81 dolarlık, yani yüzde 2,01'lik artış gösterdi.

Bu farkın arkasında kur etkisi yatıyor. Gram altın lira cinsinden hesaplandığı için dolar karşısında değer kaybeden lira, altının yurt içi fiyatını ons altından daha hızlı yukarı taşıyor. Ons altının yılbaşından bu yana eksi bölgede olmasına rağmen gram altının yüzde 9 kazandırması bu yüzden mümkün oluyor.

Fiyatlar serbest piyasa verisidir ve gün içinde değişebilir. Kuyumcu, banka ve kapalıçarşı fiyatları arasında alış satış farkları görülebiliyor. Alım satım yapmadan önce güncel kurları işlem yapacağınız yerden teyit etmekte fayda var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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