Altın Yükseldi mi? Gram Altın Fiyatları Belli Oldu
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Altın fiyatları belli oldu. Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar sıklıkla 'Altın yükseldi mi?, Altın ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. 8 Ekim 2026 altında son durum ortaya çıktı. Altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları!
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Altın ne kadar?
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Altın fiyatları neden düştü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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