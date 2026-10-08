2027'de Pasaport, IMEI ve Trafik Cezaları Sil Baştan! Kalem Kalem Yeni Zamlı Liste

2027 yılında vergi, harç ve idari para cezalarına uygulanacak yeniden değerleme oranı için geri sayım sürüyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, oranın yüzde 27,79 ile yüzde 27,86 arasında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu hesaba göre kırmızı ışık cezası 3 bin 475 liraya, yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti ise 69 bin 336 liraya çıkacak.