2027'de Pasaport, IMEI ve Trafik Cezaları Sil Baştan! Kalem Kalem Yeni Zamlı Liste
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2027 yılında vergi, harç ve idari para cezalarına uygulanacak yeniden değerleme oranı için geri sayım sürüyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, oranın yüzde 27,79 ile yüzde 27,86 arasında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu hesaba göre kırmızı ışık cezası 3 bin 475 liraya, yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti ise 69 bin 336 liraya çıkacak.
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Kırmızı ışık cezası 3 bin 475 liraya, drift cezası 74 bin liraya çıkacak.
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Yurt dışı çıkış harcı 1.597 liraya, telefon IMEI kaydı 69 bin liraya yükselecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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