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2027'de Pasaport, IMEI ve Trafik Cezaları Sil Baştan! Kalem Kalem Yeni Zamlı Liste

2027'de Pasaport, IMEI ve Trafik Cezaları Sil Baştan! Kalem Kalem Yeni Zamlı Liste

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 17:37
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2027 yılında vergi, harç ve idari para cezalarına uygulanacak yeniden değerleme oranı için geri sayım sürüyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, oranın yüzde 27,79 ile yüzde 27,86 arasında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu hesaba göre kırmızı ışık cezası 3 bin 475 liraya, yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti ise 69 bin 336 liraya çıkacak.

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Kırmızı ışık cezası 3 bin 475 liraya, drift cezası 74 bin liraya çıkacak.

Kırmızı ışık cezası 3 bin 475 liraya, drift cezası 74 bin liraya çıkacak.

Yeniden değerleme oranı, her yıl Yİ-ÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre belirleniyor. Eylül verisiyle birlikte ortalama yüzde 27,81 seviyesine ulaştı. Oranın kesinleşmesi için ekim ayı rakamı bekleniyor. Geçen yıl uygulanan oran yüzde 25,49 olmuştu. Emin Yılmaz'ın yüzde 27,79'luk hesabına göre trafik cezalarında artış şöyle görünüyor.

  • Kırmızı ışıkta geçme cezası 2 bin 719 liradan 3 bin 475 liraya yükselecek.

  • Hız limitini yüzde 30 ile 50 arasında aşanlara kesilen ceza 5 bin 662 liradan 7 bin 235 liraya çıkacak. Limiti yüzde 50'den fazla aşan sürücüler ise bugünkü 11 bin 630 lira yerine 14 bin 862 lira ödeyecek. 

  • Motosiklet kullananları ilgilendiren kask takmama cezası 1.246 liradan 1.592 liraya, drift cezası ise 58 bin 218 liradan 74 bin 397 liraya ulaşacak.

Yurt dışı çıkış harcı 1.597 liraya, telefon IMEI kaydı 69 bin liraya yükselecek.

Yurt dışı çıkış harcı 1.597 liraya, telefon IMEI kaydı 69 bin liraya yükselecek.

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Emin Yılmaz, zammın yalnızca trafik cezalarıyla sınırlı kalmayacağını belirtti.

  • Yurt dışına çıkışta ödenen harç 1.250 liradan 1.597 liraya çıkacak. 

  • T.C. kimlik kartı bedeli 220 liradan 281 liraya, Uluslararası Aile Cüzdanı 1.202 liradan 1.536 liraya yükselecek. 

  • Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti ise 54 bin 258 liradan 69 bin 336 liraya çıkarak en dikkat çeken kalemlerden biri olacak. 

  • Beş yıllık silah taşıma ruhsatı da 187 bin 941 liradan 240 bin 169 liraya ulaşacak.

Emin Yılmaz, hesaplamaların henüz kesin olmadığını vurguladı. Ekim ayı Yİ-ÜFE verisi, oranın son halini belirleyecek. Önceki yılların ekim aylarındaki artışlar yüzde 1,94, yüzde 1,29 ve yüzde 1,63 olmuştu. Üstelik mevzuat Cumhurbaşkanı'na, hesaplanan oranı kararla artırma ya da azaltma yetkisi veriyor. Bu nedenle tabloda yer alan tutarlar şimdilik tahmin niteliği taşıyor ve yılın son aylarında değişebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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