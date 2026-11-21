Bu Testi Ancak Gerçek Kanye West Hayranları Bitirebilecek!
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Kanye West, hip-hop tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri! Peki, The College Dropout albümünden Vultures dönemine uzanan kariyerine ne kadar hakimsin? Albümlerini, unutulmaz şarkılarını, iş birliklerini ve hayatındaki önemli dönüm noktalarını ne kadar iyi hatırladığını görmek için hazırsan başlayalım.
1. Kanye West hangi şehirde doğmuştur?
2. Kanye West'in ilk stüdyo albümünün adı nedir?
3. Kanye'nin 2005 yılında yayımladığı ve Jamie Foxx'un da yer aldığı hit şarkısı hangisidir?
4. Kanye West'in müzik kariyerinin yanı sıra öne çıktığı moda markasının adı nedir?
5. Peki ya annesinin adı nedir?
6. Jay-Z ile birlikte yayınladıkları ortak albümün adı nedir?
7. Kanye'nin çocuklarının annesinin adı nedir?
8. Kanye West, 2021 yılında adını resmî olarak neye değiştirmiştir?
Tebrikler, bütün soruları doğru yanıtladın!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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