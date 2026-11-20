4 Yaşında Nota Bilmeden Piyano Çalmış, Britney Spears'a Şarkı Yazmış: Kim Bu Şarkıcı?
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Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
1. Henüz 4 Yaşındayken piyano çalmaya başladı! Biz o yaşlarda oyuncaklarımızla oynarken o, piyanonun tuşlarıyla tanışmıştı!
2. Kendi şarkılarıyla dünyayı kasıp kavurmadan önce müzik sektöründe söz yazarı olarak çalışıyordu. Hatta Britney Spears gibi dünyaca ünlü isimler için şarkılar yazdı.
3. 17 yaşındayken New York Üniversitesi'nin ünlü Tisch Sanat Okulu'na erken kabul edildi. Ancak hayallerinin peşinden gitmek için eğitimini yarıda bırakıp kendi müzik yolculuğunu çizmeyi seçti.
4. Bir zamanlar plak şirketinden kovuldu! Bugün milyonlarca hayranı olabilir ama kariyerinin başında işler hiç de kolay değildi!
5. Dünyanın tanıdığı sahne adının arkasında müzik tarihinin en sevilen rock gruplarından Queen var!
6. Sahnedeki kısa ve akılda kalıcı adının aksine doğumda kendisine oldukça uzun bir isim verilmişti Gerçek adı tam dört kelimeden oluşuyor!
7. Onu dans müziğiyle tanımış olabilirsin ama caz konusunda da oldukça yetenekli!
8. Oyunculuğuyla da Oscar'a aday gösterildi! Sadece sahnelerde değil, beyaz perdede de yeteneğini kanıtladı!
9. Dünyaca ünlü bu yıldız, müziğin dışında gençlerin ruh sağlığına da önem veriyor. 2011 yılında gençlerin iyilik hâlini ve daha destekleyici bir dünyada büyümelerini amaçlayan bir vakıf kurdu.
10. Gerçek etten yapılmış bir elbiseyle ödül törenine katıldı!
Peki, tüm bu ipuçlarından sonra kim olduğunu bulabildin mi?
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