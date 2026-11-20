Necati Şaşmaz Nikâh Töreninde Hakan Fidan'la Bir Araya Geldi
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Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç'ın Ankara ATO Congresium'da yapılan nikâh töreni siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Törende, Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle tanınan ve uzun süredir kamuoyundan uzak duran Necati Şaşmaz, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız'la aynı karede görüntülendi. Şaşmaz'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la tokalaştığı fotoğraf da sosyal medyada paylaşıldı.
Şaşmaz nikâh töreninde görüntülendi.
Koç, Şaşmaz ve Yıldız aynı karede yer aldı.
En dikkat çekici fotoğraflardan birinde Fidan yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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