Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç'ın Ankara ATO Congresium'da yapılan nikâh töreni siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Törende, Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle tanınan ve uzun süredir kamuoyundan uzak duran Necati Şaşmaz, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız'la aynı karede görüntülendi. Şaşmaz'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la tokalaştığı fotoğraf da sosyal medyada paylaşıldı.