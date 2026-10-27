Antalya'yı Sağanak ve Hortum Vurdu: Vatandaşların Kaydettiği Görüntüler Gündem Oldu

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında bir inşaat alanında hortum oluştu. Hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçaladı ve içlerindeki 5 işçi savruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'si olay yerinde, 2'si ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı alınmadığını, yalnızca bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıya kalındığını söyledi. Aynı şantiyede bir vinç de devrildi ancak vinç nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgede başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığına dair çalışmaları sürdü.