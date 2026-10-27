Antalya'yı Sağanak ve Hortum Vurdu: Vatandaşların Kaydettiği Görüntüler Gündem Oldu
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Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak ve hortum günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kepez'de bir şantiyede meydana gelen hortumda 4 işçi hayatını kaybederken, Kaş, Kumluca ve Finike'de yollar ve seralar su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı sarı kodlu uyarı da sürüyor. İşte Antalya'dan gelen son gelişmeler…
Kepez'de Hortum İki Konteyneri Parçaladı: 4 İşçi Hayatını Kaybetti
Kaş, Kumluca ve Finike'de Yollar ve Seralar Sular Altında
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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