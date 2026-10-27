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Antalya'yı Sağanak ve Hortum Vurdu: Vatandaşların Kaydettiği Görüntüler Gündem Oldu

Antalya'yı Sağanak ve Hortum Vurdu: Vatandaşların Kaydettiği Görüntüler Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 09:23
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Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak ve hortum günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kepez'de bir şantiyede meydana gelen hortumda 4 işçi hayatını kaybederken, Kaş, Kumluca ve Finike'de yollar ve seralar su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı sarı kodlu uyarı da sürüyor. İşte Antalya'dan gelen son gelişmeler…

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Kepez'de Hortum İki Konteyneri Parçaladı: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Kepez'de Hortum İki Konteyneri Parçaladı: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında bir inşaat alanında hortum oluştu. Hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçaladı ve içlerindeki 5 işçi savruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'si olay yerinde, 2'si ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı alınmadığını, yalnızca bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıya kalındığını söyledi. Aynı şantiyede bir vinç de devrildi ancak vinç nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgede başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığına dair çalışmaları sürdü.

Kaş, Kumluca ve Finike'de Yollar ve Seralar Sular Altında

Kaş, Kumluca ve Finike'de Yollar ve Seralar Sular Altında

Antalya'nın batısındaki Kaş, Kumluca ve Finike'de gece başlayan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı zorlaştırdı. Dere ve sulama kanalları taşarken birçok mahalle ve cadde suyla kaplandı. Bölgede örtüaltı tarım yoğun olduğu için seralar da bu yağıştan büyük zarar gördü. Su basan sera alanlarında ve yırtılan naylonlarda sebze ve narenciye ürünleri hasar gördü.

Belediye ve AFAD ekipleri suyun tahliyesi ve kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de maddi zararın boyutunu belirlemek için sahada. Meteoroloji'nin Antalya için sarı kodlu sağanak uyarısı sürerken, Antalya Valiliği vatandaşlardan ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olmalarını istedi. Antalya'da etkili olan hava olaylarının ardından vatandaşların çektiği görüntüleri sizler için bir araya getirdik.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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