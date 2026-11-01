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Meteoroloji Uzmanı Yeni Hafta İçin Sel, Su Baskını ve Hortum Riskine Karşı Uyardı

Meteoroloji Uzmanı Yeni Hafta İçin Sel, Su Baskını ve Hortum Riskine Karşı Uyardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 20:22
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yağışlı havanın yeni haftada da yurt genelinde etkisini sürdüreceğini açıkladı. Tekin, özellikle Muğla çevrelerinde salı sabahına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, dolu ve hortum riskine karşı uyardı. Yağışların çarşamba günü yurt genelinde etkisini göstereceği, İstanbul'da sıcaklığın aynı gün 15-16 dereceye düşeceği bildirildi. Perşembeden itibaren sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

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Muğla'da sel ve hortum uyarısı yapıldı.

Muğla'da sel ve hortum uyarısı yapıldı.

Tekin, pazartesi sabahına kadar İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, salı sabahına kadar ise Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini söyledi ve vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

“Yarın sabah saatlerine kadar İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, salı sabah saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz.”

Muğla'da pazar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olan sağanakların akşam saatlerinden sonra çok kuvvetli ve şiddetli hale gelmesi, yağışların pazartesi ve salı günlerinde de aralıklı ve yerel olarak şiddetli sürmesi bekleniyor. Kentte sıcaklığın 10 ile 16 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar çarşamba günü yurt geneline yayılacak.

Yağışlar çarşamba günü yurt geneline yayılacak.

Tekin, pazartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağışların etkili olacağını bildirdi. Salı günü yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde süreceğini ifade etti. Çarşamba günü ise yağışların yurt genelinde etkisini göstereceğini kaydetti. Hava sıcaklıklarının hafta başında mevsim normalleri civarında seyredeceğini, perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağını aktardı.

İstanbul'da üç gün sağanak var.

İstanbul'da üç gün sağanak var.

İstanbul'da üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Tekin, özellikle çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların da kuvvetleneceğini söyledi. Şehirde hava sıcaklığının pazartesi 19, salı 20 derece olacağını, çarşamba günü ise 15-16 dereceye düşeceğini belirtti. Marmara genelinde de yağışlı hava etkili olacak ve Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da yağış gece başlayacak.

Ankara'da yağış gece başlayacak.

Tekin, Ankara'da pazartesi günü parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi. Başkentte yağışlar pazartesiyi salıya bağlayan gece saatlerinde başlayacak ve salı ile çarşamba günlerinde aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklığı pazartesi 19, salı 18, çarşamba ise 16 derece olacak.

İzmir'de kıyılarda kuvvetli sağanak bekleniyor.

İzmir'de kıyılarda kuvvetli sağanak bekleniyor.

İzmir'de yağışlar üç gün boyunca etkili olacak. Tekin, özellikle pazartesi ve salı günleri kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görüleceğini, sıcaklığın ise 19 ile 21 derece arasında değişeceğini bildirdi. İzmir'in batı kesimleri için yayımlanan uyarıya göre pazar saat 14.00 ile pazartesi saat 06.00 arasında metrekareye 21 ile 75 kilogram arasında yağış düşebilecek. Kıyı ilçelerinde kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağışların ani sel ve su baskınlarına, yağış sırasında yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara yol açabileceği, kıyılarda hortum oluşma riski bulunduğu bildirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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