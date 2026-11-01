Meteoroloji Uzmanı Yeni Hafta İçin Sel, Su Baskını ve Hortum Riskine Karşı Uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yağışlı havanın yeni haftada da yurt genelinde etkisini sürdüreceğini açıkladı. Tekin, özellikle Muğla çevrelerinde salı sabahına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, dolu ve hortum riskine karşı uyardı. Yağışların çarşamba günü yurt genelinde etkisini göstereceği, İstanbul'da sıcaklığın aynı gün 15-16 dereceye düşeceği bildirildi. Perşembeden itibaren sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı belirtildi.
Muğla'da sel ve hortum uyarısı yapıldı.
Yağışlar çarşamba günü yurt geneline yayılacak.
İstanbul'da üç gün sağanak var.
Ankara'da yağış gece başlayacak.
İzmir'de kıyılarda kuvvetli sağanak bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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