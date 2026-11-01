Meteoroloji Uzmanı Yeni Hafta İçin Sel, Su Baskını ve Hortum Riskine Karşı Uyardı

Tekin, pazartesi sabahına kadar İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, salı sabahına kadar ise Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini söyledi ve vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

“Yarın sabah saatlerine kadar İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, salı sabah saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz.”

Muğla'da pazar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olan sağanakların akşam saatlerinden sonra çok kuvvetli ve şiddetli hale gelmesi, yağışların pazartesi ve salı günlerinde de aralıklı ve yerel olarak şiddetli sürmesi bekleniyor. Kentte sıcaklığın 10 ile 16 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.