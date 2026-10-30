Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul'da Yağışın Biteceği Saati Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'da etkili olan sağanak için beklenen haber geldi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışın saat 15.00'ten sonra kenti terk edeceğini açıkladı.
İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?
Bir bölgede sıcaklık artacak; bir bölgede düşecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın