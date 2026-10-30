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Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul'da Yağışın Biteceği Saati Açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul'da Yağışın Biteceği Saati Açıkladı

İstanbul hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 15:07
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İstanbul'da etkili olan sağanak için beklenen haber geldi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışın saat 15.00'ten sonra kenti terk edeceğini açıkladı.

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İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?

İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?

İstanbul'da gün boyu merak edilen soruya Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yanıt verdi. TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'in haberine göre kentte etkili olan sağanak yağış öğleden sonra, saat 15.00'ten itibaren kesilecek. 

Tek, İstanbul'da risk altında olan bir ilçe bulunmadığının da altını çizdi. Şu ana kadar en dikkat çeken bölge ise Büyükçekmece oldu. Uzman isim, bu ilçede diğer ilçelere kıyasla biraz daha fazla yağış kaydedildiğini, ancak miktarın yüksek sayılmayacağını belirtti. Tek'in ifadesiyle Büyükçekmece'de şu ana kadar yaklaşık 17 kilogram civarında yağış görüldü.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'da devam eden yağış saat 15.00'ten sonra kesiliyor. Risk altında olan bir ilçe yok. Büyükçekmece'de diğer yerlere göre biraz fazla yağış oldu. O da yüksek değerlerde değil. Şu ana kadar 17 kg civarında yağış oldu' dedi.

Bir bölgede sıcaklık artacak; bir bölgede düşecek.

Bir bölgede sıcaklık artacak; bir bölgede düşecek.

Sıcaklıklarda da değişim var. Meteoroloji verilerine göre Akdeniz'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 3 ila 5 derece düşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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