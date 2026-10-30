Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul'da Yağışın Biteceği Saati Açıkladı

İstanbul'da gün boyu merak edilen soruya Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yanıt verdi. TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'in haberine göre kentte etkili olan sağanak yağış öğleden sonra, saat 15.00'ten itibaren kesilecek.

Tek, İstanbul'da risk altında olan bir ilçe bulunmadığının da altını çizdi. Şu ana kadar en dikkat çeken bölge ise Büyükçekmece oldu. Uzman isim, bu ilçede diğer ilçelere kıyasla biraz daha fazla yağış kaydedildiğini, ancak miktarın yüksek sayılmayacağını belirtti. Tek'in ifadesiyle Büyükçekmece'de şu ana kadar yaklaşık 17 kilogram civarında yağış görüldü.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'da devam eden yağış saat 15.00'ten sonra kesiliyor. Risk altında olan bir ilçe yok. Büyükçekmece'de diğer yerlere göre biraz fazla yağış oldu. O da yüksek değerlerde değil. Şu ana kadar 17 kg civarında yağış oldu' dedi.