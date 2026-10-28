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Su Evlere Kadar Girdi: Muğla'da Sağanak Fethiye'den Bodrum'a Yolları Göle Çevirdi

Su Evlere Kadar Girdi: Muğla'da Sağanak Fethiye'den Bodrum'a Yolları Göle Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 13:06 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 13:08

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Ülkemizin dört bir yanı günlerdir yoğun sel ile mücadele ediyor. Marmara Bölgesi'nde 14 Ekim'de etkili olan yoğun yağışlar İstanbul ve Kocaeli'de 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İstanbul'da son 84 yılın en yüksek yağışı görülürken Ayazağa'da sel suları çekildikten sonra geriye çamurla kaplı yollar ve hasar gören araçlar kalmış, Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında selden zarar gören araçlar çekicilerle çıkarılmıştı. İstanbul'da ve çevre illerde ciddi maddi hasar oluştu. Şimdi de sağanak Ege kıyılarını vurdu.

Meteoroloji'nin turuncu kod verdiği Muğla'da kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Metrekareye 48,01 kilogram yağış düşen Bodrum'da Koyunbaba Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, Gümbet'te dereler yükseldi. Fethiye Ölüdeniz'de yollar suyla dolarken, Bodrum Konacık'ta ana yol göle döndü, üç araç mahsur kaldı. Dalaman'da evlerin bahçeleri, seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı. AFAD vatandaşları ani sel, su baskını ve kıyılarda hortum tehlikesine karşı uyardı.

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Etkili olan yağış sonrası Muğla, Dalaman.

Bodrum Bitez'de kapıyı açınca selle karşılaştı, yol olarak kullanılan derenin debisi yükseldi.

Bodrum'da ana yol göle döndü, Konacık Atatürk Bulvarı'nda bazı araçlar suyun içinde arıza yaptı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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