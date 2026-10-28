Su Evlere Kadar Girdi: Muğla'da Sağanak Fethiye'den Bodrum'a Yolları Göle Çevirdi

Ülkemizin dört bir yanı günlerdir yoğun sel ile mücadele ediyor. Marmara Bölgesi'nde 14 Ekim'de etkili olan yoğun yağışlar İstanbul ve Kocaeli'de 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İstanbul'da son 84 yılın en yüksek yağışı görülürken Ayazağa'da sel suları çekildikten sonra geriye çamurla kaplı yollar ve hasar gören araçlar kalmış, Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında selden zarar gören araçlar çekicilerle çıkarılmıştı. İstanbul'da ve çevre illerde ciddi maddi hasar oluştu. Şimdi de sağanak Ege kıyılarını vurdu.

Meteoroloji'nin turuncu kod verdiği Muğla'da kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Metrekareye 48,01 kilogram yağış düşen Bodrum'da Koyunbaba Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, Gümbet'te dereler yükseldi. Fethiye Ölüdeniz'de yollar suyla dolarken, Bodrum Konacık'ta ana yol göle döndü, üç araç mahsur kaldı. Dalaman'da evlerin bahçeleri, seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı. AFAD vatandaşları ani sel, su baskını ve kıyılarda hortum tehlikesine karşı uyardı.