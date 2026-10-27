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Vadi İstanbul AVM Otoparkında Selden Hasar Gören Araçların Çekicilerle Çıkarılması Görenleri Şaşkına Çevirdi

Vadi İstanbul AVM Otoparkında Selden Hasar Gören Araçların Çekicilerle Çıkarılması Görenleri Şaşkına Çevirdi

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 20:22

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İstanbul'da 14-15 Ekim'de etkili olan sağanak, kentin yakın tarihteki en şiddetli yağışlarından biri olarak hafızalara kazındı. Bazı bölgelerde metrekareye 272 kilograma kadar yağış düştü. Vali Davut Gül, bu miktarın 1942'den bu yana ölçülen en yüksek değer olduğunu duyurdu. Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla birlikte Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'nin kapalı otoparkını da su bastı.

Selin üzerinden geçen günlere rağmen otoparktaki araçların çıkarılma çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan iki videodan ilkinde, çamura bulanan lüks araçların tekerleklerinin altına yerleştirilen taşıyıcılarla otoparkın içinde ilerletildiği görüldü. İkinci videoda ise çıkış tünelinde araç yüklü çekicilerin art arda sıralandığı ve ekranda 'Vadi İstanbul AVM sel hasarlı araçlar çekilmeye devam ediyor' yazısının yer aldığı görüldü. Hasar gören araçların ve tünelde uzayan çekici kuyruğunun görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Peki sel sonrası araç sahiplerini neler bekliyor?

Peki sel sonrası araç sahiplerini neler bekliyor?

Otoparkta su altında kalan araçların sahipleri için ilk adım, kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığını kontrol etmek. Bu teminata sahip olanların hasarı sigorta şirketine 5 iş günü içinde bildirmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra otopark giriş fişi ya da vale makbuzunun saklanması, AVM güvenliğinden ya da polisten olay tutanağı alınması ve hasarın fotoğraf ve videoyla kayıt altına alınması sonraki süreçte büyük önem taşıyor. Suyun motora ve elektronik aksama kadar ulaştığı araçlarda onarım çoğu zaman mümkün olmuyor ve bazı araçlar pert kaydına alınıyor. Kaskosu olmayan sahiplerin zararı kimden talep edebileceği ise hukuki süreçte netleşecek.

Selin geride bıraktığı tablo yalnızca araçlarla sınırlı kalmadı. Vali Davut Gül'ün 19 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre can kaybı 8'e yükseldi, 1 kişi için arama çalışmaları sürdü. Yaklaşık 3 bin konut ve iş yeri hasar gördü, AFAD ise 3 bin 55 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sel felaketiyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sarıyer'in yanı sıra Kağıthane, Beykoz, Fatih ve Zeytinburnu da yağıştan etkilendi, kentte yüz yüze eğitime ara verildi.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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