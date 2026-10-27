Vadi İstanbul AVM Otoparkında Selden Hasar Gören Araçların Çekicilerle Çıkarılması Görenleri Şaşkına Çevirdi

İstanbul'da 14-15 Ekim'de etkili olan sağanak, kentin yakın tarihteki en şiddetli yağışlarından biri olarak hafızalara kazındı. Bazı bölgelerde metrekareye 272 kilograma kadar yağış düştü. Vali Davut Gül, bu miktarın 1942'den bu yana ölçülen en yüksek değer olduğunu duyurdu. Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla birlikte Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'nin kapalı otoparkını da su bastı.

Selin üzerinden geçen günlere rağmen otoparktaki araçların çıkarılma çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan iki videodan ilkinde, çamura bulanan lüks araçların tekerleklerinin altına yerleştirilen taşıyıcılarla otoparkın içinde ilerletildiği görüldü. İkinci videoda ise çıkış tünelinde araç yüklü çekicilerin art arda sıralandığı ve ekranda 'Vadi İstanbul AVM sel hasarlı araçlar çekilmeye devam ediyor' yazısının yer aldığı görüldü. Hasar gören araçların ve tünelde uzayan çekici kuyruğunun görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak