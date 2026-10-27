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Hindistan'da Deniz Kenarında Selfie Çeken Bir Çift Çocuklarının Dalgalarla Boğuştuğunu Fark Etmedi

Hindistan'da Deniz Kenarında Selfie Çeken Bir Çift Çocuklarının Dalgalarla Boğuştuğunu Fark Etmedi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
27.10.2026 - 16:42

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Tatil, yılın en güzel anlarından biri. Bir süreliğine de olsa rutinimizden uzaklaşmanın denize kavuşmanın heyecanını her seferinde yeniden yaşıyoruz. Bütün yılın yorgunluğunu üzerimizden atmaya çalışırken bu heyecanla bazen dalgınlıklar yaşamamız da kaçınılmaz oluyor.

Hindistan'da denize giren bir bir çift, kameraya poz verirken bir anda bir çocukları olduğunu unuttu. Bir anda ailesinin kendisini bırakıp uzaklaştığı çocuk neye uğradığını şaşırdı ve su içinde zor anlar yaşadı. O sırada denizde olan bir başka kişi çocuğu fark etti ve elinden tutarak çocuğu sudan çıkarttı. Sosyal medyada viral olan o anlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirirken ailenin dalgınlığı tepki çekti.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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