Yabancı Eşini Müge Anlı'ya Seyirci Olarak Götüren Bir Kadın Eğlenceli Gününü Paylaştı

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Ülkemizde hafta içi sabahlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu sezon da her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ekran başındakiler kadar stüdyodaki seyirci koltuklarında yer almak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla, her gün farklı yüzlerden oluşan bir kalabalık, canlı yayının atmosferini de şekillendiriyor.
'eesramahmoud' isimli kullanıcı yabancı eşini Müge Anlı'ya götürdü. Stüdyoya giderken yaşadıkları her detayı 'Yabancı kocamı 0 dille Müge Anlı'ya götürüyorum' notuyla paylaştı. Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler özellikle her sabah Müge Anlı izleyenlerin beğenisini topladı.
Peki Müge Anlı'ya seyirci olarak nasıl gidiliyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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