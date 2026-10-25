Yabancı Eşini Müge Anlı'ya Seyirci Olarak Götüren Bir Kadın Eğlenceli Gününü Paylaştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e seyirci olarak katılmak isteyenler, programın seyirci ekibine telefon, WhatsApp ya da e-posta yoluyla başvuru yapıyor. Başvurunun ardından gelen formu doldurup geri göndermek gerekiyor. Başvuru onaylandığında ise program gününde belirtilen saatte ATV stüdyosunda hazır bulunmak şart. Genellikle 18 yaş ve üzerindeki seyirciler kabul ediliyor ve ilk kez katılanlar için herhangi bir ücret söz konusu değil.

Stüdyoya girerken uyulması gereken kurallar da var. Ekrana yakışan, düzgün kıyafetlerle gidilmesi bekleniyor. Cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kameralar stüdyoda kullanılamıyor, bu nedenle telefonlar girişte teslim ediliyor. Yayın sırasında yüksek sesle konuşmamak ve programın akışını bozacak davranışlardan kaçınmak da seyirciden beklenen tavırlar arasında. Canlı yayın hafta içi her gün saat 10.00'da başladığı için sabah erkenden yola çıkmakta fayda var.