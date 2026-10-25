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Yabancı Eşini Müge Anlı'ya Seyirci Olarak Götüren Bir Kadın Eğlenceli Gününü Paylaştı

Yabancı Eşini Müge Anlı'ya Seyirci Olarak Götüren Bir Kadın Eğlenceli Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 08:34 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 08:39

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Ülkemizde hafta içi sabahlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu sezon da her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ekran başındakiler kadar stüdyodaki seyirci koltuklarında yer almak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla, her gün farklı yüzlerden oluşan bir kalabalık, canlı yayının atmosferini de şekillendiriyor.

'eesramahmoud' isimli kullanıcı yabancı eşini Müge Anlı'ya götürdü. Stüdyoya giderken yaşadıkları her detayı 'Yabancı kocamı 0 dille Müge Anlı'ya götürüyorum' notuyla paylaştı. Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler özellikle her sabah Müge Anlı izleyenlerin beğenisini topladı.

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Peki Müge Anlı'ya seyirci olarak nasıl gidiliyor?

Peki Müge Anlı'ya seyirci olarak nasıl gidiliyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e seyirci olarak katılmak isteyenler, programın seyirci ekibine telefon, WhatsApp ya da e-posta yoluyla başvuru yapıyor. Başvurunun ardından gelen formu doldurup geri göndermek gerekiyor. Başvuru onaylandığında ise program gününde belirtilen saatte ATV stüdyosunda hazır bulunmak şart. Genellikle 18 yaş ve üzerindeki seyirciler kabul ediliyor ve ilk kez katılanlar için herhangi bir ücret söz konusu değil.

Stüdyoya girerken uyulması gereken kurallar da var. Ekrana yakışan, düzgün kıyafetlerle gidilmesi bekleniyor. Cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kameralar stüdyoda kullanılamıyor, bu nedenle telefonlar girişte teslim ediliyor. Yayın sırasında yüksek sesle konuşmamak ve programın akışını bozacak davranışlardan kaçınmak da seyirciden beklenen tavırlar arasında. Canlı yayın hafta içi her gün saat 10.00'da başladığı için sabah erkenden yola çıkmakta fayda var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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