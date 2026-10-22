Müge Anlı’ya Çıksa Hiç de Sırıtmayacak Burçlar

Akrep burcunun olduğu yerde hiçbir gizem uzun süre sır olarak kalmıyor! Astrolojide sezgileri güçlü, araştırmacı ve kolay kolay güvenmeyen biri olarak tanımlanan Akrep, kendisine anlatılan hikayenin arkasında başka bir şey olup olmadığını anlamadan rahat etmez.

Biri anlattığı olayın ortasında önemli bir ayrıntıyı atladığında bunu ilk fark eden genellikle Akrep olur. Karşısındaki kişi konuyu değiştirmeye çalıştıkça soruları da artar. Bir de hafızasına kazıdığı ayrıntıları tam zamanı geldiğinde yeniden masaya koyduğunu düşünürsek, Müge Anlı'nın yanında oturup sorularıyla herkesi köşeye sıkıştıracak burçların başında Akrep geliyor.