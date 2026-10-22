Müge Anlı’ya Çıksa Hiç de Sırıtmayacak Burçlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar olayların peşini bir türlü bırakmıyor, duydukları her ayrıntıyı sorguluyor ve ortada bir gizem varsa çözmeden rahat etmiyor. Karşısındakinin anlattıklarında en ufak tutarsızlığı yakaladıklarında da bunu dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Bu tarif insanın aklına ister istemez Müge Anlı ile Tatlı Sert'i getiriyor! Astrolojide meraklı, detaycı ve şüpheci yönleriyle öne çıkan bazı burçlar da sanki yıllardır dosya takip ediyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. İşte Müge Anlı'nın stüdyosunda hiç de yabancılık çekmeyecek o burçlar!
Akrep burcu: Anlatılanların ardındaki sırrı mutlaka arıyor
Başak burcu: Yanlış söylenen tek bir tarihi bile gözden kaçırmıyor
İkizler burcu: Her cevaptan yeni bir soru çıkarıyor
Koç burcu: Cevap alamadığında sabrı hızla tükeniyor
Oğlak burcu: Somut bilgi görmeden hiçbir iddiaya ikna olmuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın