Astrologlara Göre En Kıskanç Burç Belli Oldu: Kıskançlığı Güvensizlikten de Korkudan da Gelmiyor

20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kovalar listenin en rahat burcu. Kendi bağımsızlıklarına çok değer verdikleri için aynı özgürlüğü partnerlerine de tanırlar; kimin nereye gittiğini, kiminle görüştüğünü sorgulamak onlara göre değil.

Sevgilisinin kalabalık bir arkadaş grubu olması ya da tek başına tatile çıkması Kova'yı rahatsız etmez. Onlar için sağlıklı bir ilişki, iki kişinin birbirinin alanına saygı duymasıyla ayakta kalır. Kıskançlık krizleri ise bu dengeyi bozan, yorucu bir yük gibi görünür.