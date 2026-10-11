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Astrologlara Göre En Kıskanç Burç Belli Oldu: Kıskançlığı Güvensizlikten de Korkudan da Gelmiyor

Astrologlara Göre En Kıskanç Burç Belli Oldu: Kıskançlığı Güvensizlikten de Korkudan da Gelmiyor

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 10:52
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Kimi sevgilisinin telefonuna gelen tek bir bildirime takılır, kimi partnerinin yeni arkadaşlarını gülümseyerek karşılar. Astrologlara göre kıskançlığın dozu, her burcun ilişkide en çok neye değer verdiğiyle doğrudan bağlantılı. Burçlar kıskançlık seviyelerine göre en rahattan en kıskanca doğru sıralandı. Zirvedeki burcun kıskançlığı ise sanıldığı gibi güvensizlikten değil, tutkudan besleniyor.

Kaynak: Grazia

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12. Kova burcu: Özgürlüklerine düşkün oldukları kadar partnerlerine de alan tanıyorlar

12. Kova burcu: Özgürlüklerine düşkün oldukları kadar partnerlerine de alan tanıyorlar

20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kovalar listenin en rahat burcu. Kendi bağımsızlıklarına çok değer verdikleri için aynı özgürlüğü partnerlerine de tanırlar; kimin nereye gittiğini, kiminle görüştüğünü sorgulamak onlara göre değil.

Sevgilisinin kalabalık bir arkadaş grubu olması ya da tek başına tatile çıkması Kova'yı rahatsız etmez. Onlar için sağlıklı bir ilişki, iki kişinin birbirinin alanına saygı duymasıyla ayakta kalır. Kıskançlık krizleri ise bu dengeyi bozan, yorucu bir yük gibi görünür.

11. İkizler burcu: Kıskançlıkla vakit kaybetmek yerine merakın peşinden gidiyorlar

11. İkizler burcu: Kıskançlıkla vakit kaybetmek yerine merakın peşinden gidiyorlar

21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizler listenin en rahat ikinci burcu. Meraklı ve sosyal yapıları sayesinde hayatlarında her zaman yeni insanlara, yeni konulara yer açarlar. Partnerlerinin de geniş bir çevresi olmasını doğal karşılar, kimin kiminle konuştuğunu dert etmezler.

Onları asıl korkutan şey kıskançlık değil, monotonluk. Bir ilişkide sıkılmak, partnerlerinin başka birine ilgi duymasından çok daha fazla canlarını sıkar. İçlerinde bir kıskançlık kıpırtısı belirse bile bunu çoğu zaman esprili bir lafla dile getirir, birkaç dakika sonra da konuyu çoktan unutmuş olurlar.

10. Başak burcu: Ancak ihmal edildiklerini hissettiklerinde şüpheye düşüyorlar

10. Başak burcu: Ancak ihmal edildiklerini hissettiklerinde şüpheye düşüyorlar

23 Ağustos-22 Eylül arasında doğan Başaklar genel olarak kıskanç bir burç sayılmaz. Mantıklarıyla hareket ettikleri için ellerinde somut bir sebep olmadan kuruntuya kapılmazlar.

Ancak ilgisizlik onları sarsabilir. Partneri eskisi kadar aramıyor, mesajlara geç dönüyor ya da birlikte vakit geçirmeyi sürekli erteliyorsa Başak'ın kafasında soru işaretleri belirir. Bu şüpheyi de genellikle sessizce, ayrıntılara dikkat ederek gözlemler.

9. Terazi burcu: Huzurları tehdit edilmedikçe kıskançlık akıllarına bile gelmiyor

9. Terazi burcu: Huzurları tehdit edilmedikçe kıskançlık akıllarına bile gelmiyor

23 Eylül-22 Ekim arasında doğan Teraziler için ilişkide uyum her şeyden önce gelir. Kıskançlık onların gündeminde pek yer tutmaz; tartışma çıkaracak bir duyguyu büyütmek yerine ortamı tatlıya bağlamayı tercih ederler.

Yine de sevgi ve uyumun tehlikeye girdiğini hissettiklerinde Terazi de kıskanabilir. Partnerinin ilgisinin başka birine kaydığını düşündüğü an, o çok sevdiği huzurun bozulmasından endişe eder ve tavrı değişir.

8. Balık burcu: Bir kez şüphelendiler mi hayal güçleri senaryo yazmaya başlıyor

8. Balık burcu: Bir kez şüphelendiler mi hayal güçleri senaryo yazmaya başlıyor

19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balıkların hayal gücü oldukça geniştir. Bu özellik çoğu zaman onları romantik ve anlayışlı yapar ama kıskançlık söz konusu olduğunda işleri zorlaştırabilir.

İçlerine küçük bir şüphe düştü mü Balıklar kafalarında uzun uzun senaryolar kurmaya başlar. Basit bir gecikme ya da yanıtsız kalan bir telefon, kısa sürede dizi sahnelerini aratmayan bir hikayeye dönüşebilir. Astrologlar, Balık'ın ne kadar kıskanç olacağının doğum haritasının geri kalanına da bağlı olduğunu hatırlatıyor.

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7. Oğlak burcu: Partnerlerine özgürlük tanıyorlar ama gözleri hep açık

7. Oğlak burcu: Partnerlerine özgürlük tanıyorlar ama gözleri hep açık

22 Aralık-19 Ocak arasında doğan Oğlaklar ilişkide kontrolcü görünmek istemez. Partnerlerine alan tanır, her adımı sorgulayan bir tavırdan uzak dururlar.

Fakat bu rahat görüntünün altında temkinli bir taraf saklıdır. Astrocenter'ın yorumuna göre Oğlak, sessiz ama sürekli tetikte bir gözlemcidir. Bir şeylerin değiştiğini fark ettiğinde bunu hemen dile getirmez; önce emin olmak ister.

6. Yay burcu: İlk başta hiç kıskanmıyorlar ama zamanla değişebiliyorlar

6. Yay burcu: İlk başta hiç kıskanmıyorlar ama zamanla değişebiliyorlar

22 Kasım-21 Aralık arasında doğan Yaylar ilişkinin başında kıskançlıktan oldukça uzaktır. Özgür ruhlu yapıları ve iyimserlikleri sayesinde sevgililerinin her hareketini mercek altına almazlar.

Ancak ilişki derinleştikçe tablo değişebilir. Yargılanma ya da aldatılma korkusu zamanla Yay'ın içinde yer bulursa, daha önce hiç görülmeyen kıskanç bir tarafı ortaya çıkabilir. Bu durum çoğu zaman Yay'ın kendisini bile şaşırtır.

5. Boğa burcu: Kıskançlıklarını içlerinde biriktirip bir gün dışa vuruyorlar

5. Boğa burcu: Kıskançlıklarını içlerinde biriktirip bir gün dışa vuruyorlar

20 Nisan-20 Mayıs arasında doğan Boğalar kıskandıklarında bunu hemen belli etmez. Rahatsız oldukları şeyi içlerine atar, bir süre hiçbir şey olmamış gibi davranmayı seçerler.

Sorun şu ki bu sessizlik sonsuza kadar sürmez. İçeride biriken kıskançlık bir gün mutlaka su yüzüne çıkar ve Boğa'nın tepkisi, uzun süredir sustuğu için beklenenden çok daha sert olabilir. Sevdiklerine sıkı sıkıya bağlı olan bu burç, sahip olduğu ilişkiyi kaybetme fikrine kolay kolay katlanamaz.

4. Yengeç burcu: Kıskançlıklarının altında terk edilme korkusu yatıyor

4. Yengeç burcu: Kıskançlıklarının altında terk edilme korkusu yatıyor

22 Haziran-22 Temmuz arasında doğan Yengeçler duygusal bağlarına çok değer verir. Kıskançlıklarının kaynağı da tam olarak burada yatar: İhanete uğrama ya da terk edilme korkusu.

Yengeç, partnerinin kendisini sevdiğinden emin olmak ister ve bunu sık sık duymaya ihtiyaç duyar. Güven veren sözler ve küçük jestler onu hızla sakinleştirir. Kendini yalnız ya da geri planda hissettiğinde ise kıskançlığı kırgınlıkla birlikte kendini gösterir.

3. Koç burcu: Kıskançlıkları ani ve bazen olaydan çok daha büyük

3. Koç burcu: Kıskançlıkları ani ve bazen olaydan çok daha büyük

21 Mart-19 Nisan arasında doğan Koçlar listenin üçüncü sırasında. Onların kıskançlığı da tıpkı öfkeleri gibi dürtüsel; düşünmeden, bir anda ortaya çıkar.

Partnerinin biriyle uzun uzun sohbet ettiğini gören bir Koç, durumu tartmadan tepki verebilir. Bu tepki zaman zaman yaşanan olayla orantısız kalır. Neyse ki Koç'un kıskançlık krizleri de öfkeleri kadar kısa sürer ve çabuk geçer.

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2. Aslan burcu: İlginin başkasına kaymasına hiç tahammülleri yok

2. Aslan burcu: İlginin başkasına kaymasına hiç tahammülleri yok

23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğan Aslanlar ikinci sırada. İlişkide ayrıcalıklı olmak onlar için olmazsa olmaz; sevdikleri kişinin gözünde tek ve özel olduklarını hissetmek isterler.

Partnerinin ilgisinin başka birine yöneldiğini fark eden Aslan, bunu hem kalbine hem de gururuna yapılmış bir saldırı gibi algılar. Dikkatin kendisinden uzaklaşmasına katlanamaz ve sahnenin yeniden kendisine dönmesi için elinden geleni yapar.

1. Akrep burcu: Kıskançlıkları güvensizlikten değil tutkudan besleniyor

1. Akrep burcu: Kıskançlıkları güvensizlikten değil tutkudan besleniyor

Listenin zirvesinde 23 Ekim-21 Kasım arasında doğan Akrepler var. Tutkulu ve sahiplenici yapılarıyla bilinen Akrepler için ilişkide güven ve sadakat pazarlık konusu değildir.

Astrologlara göre Akrep'in kıskançlığını diğerlerinden ayıran şey, kaynağı. Bu kıskançlık özgüven eksikliğinden ya da kaybetme korkusundan değil, sevdiği kişiye duyduğu yoğun tutkudan doğar. İlişkisinin tehdit altında olduğunu hissettiği an bu tutku, kolay kolay dinmeyen bir kıskançlığa dönüşür.

Astrologların hatırlattığı bir nokta da şu: Kıskançlığın kaynağını anlamak, bu duyguyu yönetmenin ilk adımı. Kimi burç için bu kaynak tutku, kimi için güven ihtiyacı, kimi içinse ilgi ya da özgürlük.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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