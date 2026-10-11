Astrologlara Göre En Kıskanç Burç Belli Oldu: Kıskançlığı Güvensizlikten de Korkudan da Gelmiyor
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Kimi sevgilisinin telefonuna gelen tek bir bildirime takılır, kimi partnerinin yeni arkadaşlarını gülümseyerek karşılar. Astrologlara göre kıskançlığın dozu, her burcun ilişkide en çok neye değer verdiğiyle doğrudan bağlantılı. Burçlar kıskançlık seviyelerine göre en rahattan en kıskanca doğru sıralandı. Zirvedeki burcun kıskançlığı ise sanıldığı gibi güvensizlikten değil, tutkudan besleniyor.
Kaynak: Grazia
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12. Kova burcu: Özgürlüklerine düşkün oldukları kadar partnerlerine de alan tanıyorlar
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11. İkizler burcu: Kıskançlıkla vakit kaybetmek yerine merakın peşinden gidiyorlar
10. Başak burcu: Ancak ihmal edildiklerini hissettiklerinde şüpheye düşüyorlar
9. Terazi burcu: Huzurları tehdit edilmedikçe kıskançlık akıllarına bile gelmiyor
8. Balık burcu: Bir kez şüphelendiler mi hayal güçleri senaryo yazmaya başlıyor
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7. Oğlak burcu: Partnerlerine özgürlük tanıyorlar ama gözleri hep açık
6. Yay burcu: İlk başta hiç kıskanmıyorlar ama zamanla değişebiliyorlar
5. Boğa burcu: Kıskançlıklarını içlerinde biriktirip bir gün dışa vuruyorlar
4. Yengeç burcu: Kıskançlıklarının altında terk edilme korkusu yatıyor
3. Koç burcu: Kıskançlıkları ani ve bazen olaydan çok daha büyük
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2. Aslan burcu: İlginin başkasına kaymasına hiç tahammülleri yok
1. Akrep burcu: Kıskançlıkları güvensizlikten değil tutkudan besleniyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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