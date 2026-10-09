Aramadan Buluyorlar: Hiç Uğraşmadan Şansı Kendine Çeken 5 Burç

21 Haziran-22 Temmuz arasında doğan Yengeçler, Jüpiter'i uzun bir süre kendi burçlarında ağırladı. Kağıt üzerinde büyük bir talih gibi görünen bu dönem, pek çok Yengeç için aslında baskıyla geçti: Her şeyi kontrol etmeye, sonucu zorlamaya çalıştıkça daha çok yoruldular.

Şimdi ise tablo değişiyor. Yengeç'in şansı, sonucu sıkı sıkıya tutmayı bıraktığı anda kendini gösteriyor. Uzun zamandır haber alınmayan eski bir tanıdık, elinde işe yarar bir fırsatla geri dönebiliyor. Kimsenin fark etmediğini düşündüğü emekler sonunda takdir görüyor. Jüpiter'in Aslan'a, yani Yengeç'in para ve kazanç alanına geçmesi de bu dönemin meyvelerinin maddi tarafa yansıyabileceğine işaret ediyor.