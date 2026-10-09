Aramadan Buluyorlar: Hiç Uğraşmadan Şansı Kendine Çeken 5 Burç
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Kimi hayatı boyunca şansını zorlar, kimi ise hiç beklemediği bir anda kendini doğru yerde, doğru zamanda buluverir. Astrolojiye göre bu farkın anahtarı, bereket ve genişleme gezegeni olarak bilinen Jüpiter'de saklı. Yılın ilk yarısını Yengeç burcunda geçiren Jüpiter, 30 Haziran'da Aslan burcuna geçti ve 2027'nin ortasına kadar orada kalacak. Bu uzun yolculuk bazı burçlar için aramadan gelen fırsatlar, sürpriz tanışmalar ve kendiliğinden açılan kapılar anlamına geliyor. Listedeki 5 burç ise bu kez şansın peşinden koşmak zorunda kalmıyor.
Kaynak: VICE
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1. Yengeç burcu: Kontrolü bıraktığı anda işler yoluna giriyor
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2. Aslan burcu: İlgi bu kez kendiliğinden ayağına geliyor
3. Koç burcu: Son dakika kararları şans getiriyor
4. Yay burcu: Sıradan bir sohbet yeni bir kapı aralayabilir
5. Boğa burcu: Yedi yıllık sarsıntı bitti, şans yüzünü gösteriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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