Burçlar Öfkelerine Göre Sıralandı: Saniyeler İçinde Patlayan Burç Belli Oldu

23 Eylül-22 Ekim arasında doğan Teraziler listenin en sakin burcu. Onlar için ortamın huzuru her şeyden önce geliyor; bir tartışma başladığında ilk işleri tarafları yatıştırıp orta yolu bulmak oluyor.

Bir anlaşmazlığın tam ortasında kalsalar bile sesleri pek yükselmez. Kırıcı bir söz duyduklarında bile cevap vermeden önce iki kez düşünür, gerginliği büyütmek yerine konuyu tatlıya bağlamayı seçerler.