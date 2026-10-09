Burçlar Öfkelerine Göre Sıralandı: Saniyeler İçinde Patlayan Burç Belli Oldu
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Tartışma anında kimi derin bir nefes alıp konuyu tatlıya bağlar, kimi ise daha cümle bitmeden parlar. Astrologlara göre bu farkın arkasında burçların öfkeyle kurduğu ilişki yatıyor. 12 burç, en sakinden en barut olana doğru tek tek sıralandı. Listenin başında uzlaşmayı her şeyin üstünde tutan bir burç var, zirvede ise saniyeler içinde parlayıp aynı hızla sakinleşen bir isim.
Kaynak: RBC-Ukraine
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12. Terazi burcu: Kavga çıkacaksa ortayı bulan yine onlar
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11. Boğa burcu: Sabırları uzun ama bir kez koptu mu durdurmak zor
10. Balık burcu: Kırıldıklarında bağırmak yerine içlerine kapanıyorlar
9. Başak burcu: Sesini yükseltmeden soğuk mantıkla cevap veriyorlar
8. Oğlak burcu: Sakinliklerini bozan tek şey işlerine laf edilmesi
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7. Kova burcu: Özgürlüklerine dokunulduğunda hiç beklenmedik tepki veriyorlar
6. İkizler burcu: Çabuk parlayıp birkaç dakika sonra şakaya vuruyorlar
5. Yengeç burcu: Biriktire biriktire bir gün taşıyorlar
4. Yay burcu: Öfkeleri kısa sürüyor ama söyledikleri çok net
3. Aslan burcu: Hafife alındıklarını hissettikleri an kükrüyorlar
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2. Akrep burcu: Önce susuyor, sonra unutulmayacak bir hesap soruyorlar
1. Koç burcu: Bir anda patlayıp aynı hızla sakinleşiyorlar
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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