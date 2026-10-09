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Burçlar Öfkelerine Göre Sıralandı: Saniyeler İçinde Patlayan Burç Belli Oldu

Burçlar Öfkelerine Göre Sıralandı: Saniyeler İçinde Patlayan Burç Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 09:33
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Tartışma anında kimi derin bir nefes alıp konuyu tatlıya bağlar, kimi ise daha cümle bitmeden parlar. Astrologlara göre bu farkın arkasında burçların öfkeyle kurduğu ilişki yatıyor. 12 burç, en sakinden en barut olana doğru tek tek sıralandı. Listenin başında uzlaşmayı her şeyin üstünde tutan bir burç var, zirvede ise saniyeler içinde parlayıp aynı hızla sakinleşen bir isim.

Kaynak: RBC-Ukraine

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12. Terazi burcu: Kavga çıkacaksa ortayı bulan yine onlar

12. Terazi burcu: Kavga çıkacaksa ortayı bulan yine onlar

23 Eylül-22 Ekim arasında doğan Teraziler listenin en sakin burcu. Onlar için ortamın huzuru her şeyden önce geliyor; bir tartışma başladığında ilk işleri tarafları yatıştırıp orta yolu bulmak oluyor.

Bir anlaşmazlığın tam ortasında kalsalar bile sesleri pek yükselmez. Kırıcı bir söz duyduklarında bile cevap vermeden önce iki kez düşünür, gerginliği büyütmek yerine konuyu tatlıya bağlamayı seçerler.

11. Boğa burcu: Sabırları uzun ama bir kez koptu mu durdurmak zor

11. Boğa burcu: Sabırları uzun ama bir kez koptu mu durdurmak zor

20 Nisan-20 Mayıs arasında doğan Boğalar sabırlarıyla tanınır. Küçük terslikleri dert etmez, çoğu zaman olanı görmezden gelip yollarına devam ederler.

Ancak bu sakinliğin bir sınırı var. Üst üste gelen haksızlıklar sonunda bardağı taşırırsa Boğa'nın öfkesi kolay kolay dinmez. Kısacası onları kızdırmak zor, kızdıktan sonra yatıştırmak ise çok daha zor.

10. Balık burcu: Kırıldıklarında bağırmak yerine içlerine kapanıyorlar

10. Balık burcu: Kırıldıklarında bağırmak yerine içlerine kapanıyorlar

19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balıklar kırıldıklarında kapıları çarpıp bağırmaz. Onların tepkisi daha çok sessizlik olur; kenara çekilir, yaşadıklarını kendi içlerinde sindirmeye çalışırlar.

Yüksek sesli kavgalardan ve sert çıkışlardan uzak dururlar. Bu yüzden dışarıdan çok sakin görünseler de içlerinde fırtınalar kopuyor olabilir. Balık'ın küsmesi, bağırmasından çok daha uzun sürer.

9. Başak burcu: Sesini yükseltmeden soğuk mantıkla cevap veriyorlar

9. Başak burcu: Sesini yükseltmeden soğuk mantıkla cevap veriyorlar

23 Ağustos-22 Eylül arasında doğan Başaklar öfkelerini dizginlemeyi iyi bilir. Sinirlendiklerinde sesleri yükselmez; bunun yerine taşı gediğine koyan, mantıklı ve soğukkanlı cümlelerle konuşurlar.

Karşı taraf için bu durum bazen bağırmaktan daha can yakıcıdır. Başak, hatayı tek tek sıralayıp nerede yanlış yapıldığını sakin bir dille anlattığında tartışmanın kazananı genelde belli olur.

8. Oğlak burcu: Sakinliklerini bozan tek şey işlerine laf edilmesi

8. Oğlak burcu: Sakinliklerini bozan tek şey işlerine laf edilmesi

22 Aralık-19 Ocak arasında doğan Oğlaklar çoğu zaman ağırbaşlı ve kontrollüdür. Gündelik tartışmalara pek girmez, enerjilerini boş kavgalara harcamazlar.

Onları sinirlendiren asıl şey, yetkinliklerinin ya da sorumluluk duygularının sorgulanması. 'Bu işi beceremedin' gibi bir imaya karşı Oğlak'ın sakinliği bir anda kaybolabilir ve oldukça sert bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz.

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7. Kova burcu: Özgürlüklerine dokunulduğunda hiç beklenmedik tepki veriyorlar

7. Kova burcu: Özgürlüklerine dokunulduğunda hiç beklenmedik tepki veriyorlar

20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kovalar dışarıdan bakıldığında son derece serin kanlı görünür. Pek çok konuda esnek davranır, başkalarının ne yaptığına karışmazlar.

Fakat özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettikleri an işler değişir. Kendilerine ne yapmaları gerektiği dikte edildiğinde ya da alanlarına izinsiz girildiğinde kimsenin beklemediği bir tepki verebilirler. Kova'nın öfkesi, tam da bu yüzden şaşırtıcıdır.

6. İkizler burcu: Çabuk parlayıp birkaç dakika sonra şakaya vuruyorlar

6. İkizler burcu: Çabuk parlayıp birkaç dakika sonra şakaya vuruyorlar

21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizler listenin tam ortasında. Çabuk parlarlar; bir lafa takılıp anında karşılık verebilirler.

Ama bu öfke çok uzun sürmez. Kısa bir çıkışın ardından birkaç dakika içinde sakinleşir, hatta biraz önce yaşanan tartışmayı esprili bir dille anlatmaya başlarlar. İkizler'e kızgınlık taşımak pek göre değil.

5. Yengeç burcu: Biriktire biriktire bir gün taşıyorlar

5. Yengeç burcu: Biriktire biriktire bir gün taşıyorlar

22 Haziran-22 Temmuz arasında doğan Yengeçler kırgınlıklarını hemen dile getirmez. Üzüldükleri şeyleri bir köşeye koyar, susar ve sabretmeyi seçerler.

Sorun şu ki bu birikenler bir gün mutlaka su yüzüne çıkıyor. Yengeç'in öfkesi patladığında yalnızca o günkü meseleyi değil, aylardır içinde tuttuğu her şeyi konuşmaya başlar. Bu çıkışlar genellikle oldukça duygusal geçer.

4. Yay burcu: Öfkeleri kısa sürüyor ama söyledikleri çok net

4. Yay burcu: Öfkeleri kısa sürüyor ama söyledikleri çok net

22 Kasım-21 Aralık arasında doğan Yaylar düşündüklerini süzgeçten geçirmeden söyleyen bir burç. Sinirlendiklerinde lafı dolandırmaz, ne düşünüyorlarsa yüzünüze söylerler.

Öfkeleri kısa ama yoğun olur. Birkaç dakikalık bu çıkışta kullandıkları kelimeler acı gerçekleri yüze vurduğu için karşı tarafı epey sarsabilir. Yay ise çoğu zaman olayı çabucak geride bırakır.

3. Aslan burcu: Hafife alındıklarını hissettikleri an kükrüyorlar

3. Aslan burcu: Hafife alındıklarını hissettikleri an kükrüyorlar

23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğan Aslanlar ilk üçe giriyor. Gururları onlar için her şeyden önemli; saygısızlığa ise hiç tahammülleri yok.

Hafife alındıklarını ya da görmezden gelindiklerini hissettikleri an öfkeleri kabarır. Bu durumda Aslan sesini yükseltmekten çekinmez ve hak ettiğini düşündüğü saygıyı görene kadar geri adım atmaz.

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2. Akrep burcu: Önce susuyor, sonra unutulmayacak bir hesap soruyorlar

2. Akrep burcu: Önce susuyor, sonra unutulmayacak bir hesap soruyorlar

23 Ekim-21 Kasım arasında doğan Akrepler listenin ikinci sırasında. Onların öfkesi ilk anda görünmez; kızgınlıklarını saklar, hiçbir şey olmamış gibi davranırlar.

Ancak bu sessizlik geçici. Akrep doğru anı bekler ve sonunda öfkesini hesaplanmış, keskin bir şekilde ortaya koyar. Bu çıkış öyle güçlü olur ki karşı taraf o anı uzun süre unutamaz.

1. Koç burcu: Bir anda patlayıp aynı hızla sakinleşiyorlar

1. Koç burcu: Bir anda patlayıp aynı hızla sakinleşiyorlar

Listenin zirvesinde 21 Mart-19 Nisan arasında doğan Koçlar var. Bir anda parlayabilir, aklından geçeni yüksek sesle ve hiç çekinmeden söyleyebilirler.

Koç'un öfkesi tıpkı bir kibrit gibi; çabuk alev alıyor ama uzun süre yanmıyor. Patlamanın ardından çoğu zaman hızla sakinleşir, kin tutmadan hayatlarına devam ederler. Bazen biraz önce kavga ettikleri kişiyle bir saat sonra gülüşürken bile görebilirsiniz onları.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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