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Sevdi mi Tam Seven 3 Burç: Bir Kez Bağlandılar mı Bir Ömür Vazgeçmiyorlar

Sevdi mi Tam Seven 3 Burç: Bir Kez Bağlandılar mı Bir Ömür Vazgeçmiyorlar

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 09:55
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Kimi ilk buluşmada kalbini ortaya koyar, kimi aylarca bekletir ama bir kez bağlandığında geri dönüşü olmaz. Astrolojiye göre bazı burçlar için aşk yarım yamalak yaşanacak bir şey değil; sevdiler mi bütün kalpleriyle seviyorlar. Bu burçlar flörtle oyalanmıyor, uzun soluklu bir bağ arıyor ve aradığını bulduğunda da kolay kolay bırakmıyor. Listenin başında ise tutkusuyla tanınan bir su burcu var.

Kaynak: Elite Daily

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1. Akrep burcu: Sevdiği insan için dünyayı karşısına alıyor

1. Akrep burcu: Sevdiği insan için dünyayı karşısına alıyor

23 Ekim-21 Kasım arasında doğan Akrepler, hayatlarına kimseyi kolay kolay almaz. Güvenini kazanmak zaman ister; karşısındakini uzun süre gözlemler, sözlerinden çok davranışlarına bakar. Ama o duvar bir kez yıkıldı mı Akrep'in sevgisi bambaşka bir boyuta geçiyor.

Akrep için aşkta ya hep ya hiç geçerli. Fiziksel çekimden çok derin bir duygusal bağın peşinde; ilişkisinde tutku kadar bağlılık da arıyor. Sevdiği kişiyi gözü gibi koruyor, onun en küçük ayrıntısını bile aklında tutuyor. Gerekirse sevdiği insan için herkesi karşısına almaktan çekinmiyor. Tek bir şartı var: Sadakatini yalnızca güvendiği kişiye veriyor ve bu güven bir kez sarsıldığında her şeyin eskisi gibi olması çok zor.

2. Yengeç burcu: Sevdiğini ailesinin bir parçası yapıyor

2. Yengeç burcu: Sevdiğini ailesinin bir parçası yapıyor

22 Haziran-22 Temmuz arasında doğan Yengeçler, burçların en şefkatlisi olarak bilinir. Onlar için sevmek, karşısındakini korumak ve kollamakla neredeyse aynı anlama geliyor. Birine bağlandığında onu yalnızca sevgilisi olarak değil, ailesinin bir parçası olarak görüyor.

Yengeç büyük jestlerden, gösterişli sürprizlerden çok evde baş başa geçen sakin akşamları seviyor. Sevdiği kişinin zor gününde sofrayı kuran, çayını demleyip derdini dinleyen hep o oluyor. Partnerinin huzuru için kendi rahatından seve seve vazgeçebiliyor. Karşılığında beklediği tek şey ise aynı sadakat. Güven bağı bir kez kurulduğunda Yengeç, sığınılacak en güvenli liman haline geliyor.

3. Boğa burcu: Bir kez karar verdi mi bir ömür arkanızda duruyor

3. Boğa burcu: Bir kez karar verdi mi bir ömür arkanızda duruyor

21 Nisan-20 Mayıs arasında doğan Boğalar, bir ilişkiye başlamadan önce uzun uzun düşünür. Seçici davranır, acele etmez ve hayatına doğal şekilde uyum sağlayacak birini arar. Kararını verdiğinde ise geri adım atmıyor; Boğa için ilişki geçici bir heves değil, ömürlük bir yatırım.

İstikrar, Boğa'nın aşk dilinin temeli. Bugün bir şey, yarın başka bir şey söylemiyor; verdiği sözü tutuyor ve sevdiği kişiye kendini hep en önemli insan gibi hissettiriyor. Sabırlı, cömert ve koruyucu bir partner. Fırtınalı dönemlerde bile sevdiğinin yanından ayrılmıyor, sevgisini sözden çok yaptıklarıyla gösteriyor.

Elbette bu tür yorumlar eğlence amaçlı; kimin nasıl sevdiği burçtan çok kişiden kişiye değişiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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