Sevdi mi Tam Seven 3 Burç: Bir Kez Bağlandılar mı Bir Ömür Vazgeçmiyorlar

23 Ekim-21 Kasım arasında doğan Akrepler, hayatlarına kimseyi kolay kolay almaz. Güvenini kazanmak zaman ister; karşısındakini uzun süre gözlemler, sözlerinden çok davranışlarına bakar. Ama o duvar bir kez yıkıldı mı Akrep'in sevgisi bambaşka bir boyuta geçiyor.

Akrep için aşkta ya hep ya hiç geçerli. Fiziksel çekimden çok derin bir duygusal bağın peşinde; ilişkisinde tutku kadar bağlılık da arıyor. Sevdiği kişiyi gözü gibi koruyor, onun en küçük ayrıntısını bile aklında tutuyor. Gerekirse sevdiği insan için herkesi karşısına almaktan çekinmiyor. Tek bir şartı var: Sadakatini yalnızca güvendiği kişiye veriyor ve bu güven bir kez sarsıldığında her şeyin eskisi gibi olması çok zor.