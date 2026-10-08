Sevdi mi Tam Seven 3 Burç: Bir Kez Bağlandılar mı Bir Ömür Vazgeçmiyorlar
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Kimi ilk buluşmada kalbini ortaya koyar, kimi aylarca bekletir ama bir kez bağlandığında geri dönüşü olmaz. Astrolojiye göre bazı burçlar için aşk yarım yamalak yaşanacak bir şey değil; sevdiler mi bütün kalpleriyle seviyorlar. Bu burçlar flörtle oyalanmıyor, uzun soluklu bir bağ arıyor ve aradığını bulduğunda da kolay kolay bırakmıyor. Listenin başında ise tutkusuyla tanınan bir su burcu var.
Kaynak: Elite Daily
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1. Akrep burcu: Sevdiği insan için dünyayı karşısına alıyor
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2. Yengeç burcu: Sevdiğini ailesinin bir parçası yapıyor
3. Boğa burcu: Bir kez karar verdi mi bir ömür arkanızda duruyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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