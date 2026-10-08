Ekim Ayı Herkesi Konfor Alanından Çıkarıyor: Burçları Bekleyen En Büyük Sınav Belli Oldu

21 Mart-20 Nisan arasında doğan Koçların ekimdeki en büyük açmazı beklentiler. 3 Ekim'den bu yana ortak bir sorumluluk ya da para meselesi yüzünden yaşanan tartışma, bir noktada paranın ötesine geçmiş olabilir. Netlik istediğiniz anda bir arkadaşınızın savunmaya geçtiğini fark ettiyseniz şaşırmayın.

Asıl gerilim 20 Ekim'de, Venüs ile Plüton'un karşı karşıya geldiği gün zirveye çıkıyor. Kimin kime borçlu olduğu, kararı kimin vereceği gibi sorular ufak bir anlaşmazlığı inatlaşmaya çevirebilir. Planları baştan net konuşmak, Koç'u ay boyunca pek çok kırgınlıktan koruyacak.