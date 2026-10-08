Ekim Ayı Herkesi Konfor Alanından Çıkarıyor: Burçları Bekleyen En Büyük Sınav Belli Oldu
Ekim ayı gökyüzünde sabit burçların gerilimiyle başladı ve kimseye rahat bir nefes aldırmıyor. 3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete geçen Venüs ilişkileri, paraya bakışımızı ve neye ne kadar katlandığımızı yeniden sorgulatırken 15 Ekim'de düz harekete dönen Plüton güç ve kontrol meselelerini masaya yatırıyor. 20 Ekim'deki Venüs-Plüton karesi ise ayın duygusal açıdan en yüklü günü; kıskançlık ve kaybetme korkusu ilişkileri ya güçlendirebilir ya da sarsabilir. 24 Ekim'de Merkür'ün de geri harekete başlamasıyla yarım kalan konuşmalar ve söylenmemiş sözler yeniden gün yüzüne çıkıyor. Astrolog Valerie Mesa, bu yoğun ayda her burcu zorlayacak meseleyi tek tek sıraladı.
Kaynak: People
Koç burcu: Ortak bir plan yüzünden güç savaşına girebilir
Boğa burcu: Kaçtığı konuşmalarla yüzleşmek zorunda kalacak
İkizler burcu: Ne kadar az söz verirse o kadar rahat edecek
Yengeç burcu: Kalbi ile cüzdanı arasında sıkışabilir
Aslan burcu: Gururunu korurken neyi kaybettiğine bakmalı
Başak burcu: Bazı düşünceleri kendine saklaması gerekebilir
Terazi burcu: Ortamı yumuşatmak için kendinden ödün vermemeli
Akrep burcu: Omzundaki yük doğum gününden önce ağırlaşabilir
Yay burcu: Korkularıyla yüzleşip adım atmak zorunda
Oğlak burcu: Arkadaş çevresindeki tuhaflığı hayal etmiyor
Kova burcu: Boyun eğmese de orta yolu bulması gerekiyor
Balık burcu: İş ile sağlık arasındaki dengeyi kurmak zorunda
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